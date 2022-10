Job-Event: „Es ist für jeden etwas dabei“

Von: Bernhard Jepsen

Freuen sich auf das Job-Event in Peißenberg: (v.l.) Frank Zellner, Katharina Panholzer und Nicola Schackmann. © Bernhard Jepsen

Am 18. und 19. Oktober ist es wieder soweit: Dann wird das Organisationsteam von „Neuorientierung null-acht 12“ in Peißenberg zur 4. Auflage für das „Job-Event“ einladen. Rund 300 offene Stellen hat die Job- und Ausbildungsmesse heuer zu bieten. Wegen der hohen Ausstellernachfrage musste die Eventlocation gewechselt werden.

Peißenberg – Im vergangenen Jahr fand das „Job-Event“ mit rund 50 ausstellenden Unternehmen in der Tiefstollenhalle statt. Damit waren die räumlichen Kapazitäten voll ausgelastet. Die messebegleitenden Vorträge mussten zum Beispiel ins Bürgerhaus „Flöz“ ausgelagert werden. Nicht gerade optimal, zumal sich heuer 60 Aussteller angemeldet haben: „Wir haben bei der Anzahl noch einmal einen ordentlichen Schub nach oben gemacht“, erklärt Nicola Schackmann, die zusammen mit Sabine Ostermann und Katharina Panholzer unter dem Label „Neuorientierung null-acht 12“ als Veranstalter auftritt.

Es gibt auch wieder Speed-Dating

Als neue Lokalität wird die Gemeinde nicht die Tiefstollenhalle, sondern die Zweifachturnhalle in Wörth zur Verfügung stellen. Die Vorträge finden auf den Tribünen der Glück-auf-Turnhalle statt. „Die Nähe zum Schulzentrum ist total passend. Da ist alles an einem Fleck“, so Schackmann.

Für den zweiten Veranstaltungstag, der allein den Schulen vorbehalten ist, haben sich bereits 600 Schüler angemeldet. Die Entzerrung auf zwei Tage ist auch eine konzeptionelle Neuerung: „Wir können damit besser die unterschiedlichen Zielgruppen adressieren. Und für die Firmen sind die Tage nicht so ultralang“, erklärt Schackmann. Am Dienstag, den 18. Oktober, ist die Job- und Ausbildungsmesse von 17 bis 20 Uhr für jobsuchende Professionals sowie für Eltern, Schüler und alle Interessierten öffentlich zugänglich. Zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr wird es auch wieder das Format „Speed-Dating“ geben. Daran teilnehmen werden heuer das Starnberger Hotel Vier-Jahreszeiten, die Ökumenische Sozialstation, die TQ-Systems-GmbH, der V-Markt und Xylem Analytics. Hinzu kommen die 60 Aussteller, die überwiegend aus der Region kommen. Auch die Marktgemeinde wird sich bei der Messe als kommunaler Arbeitgeber präsentieren.

Von A wie Aerotech bis Z wie Zarges

„Der Mitarbeiter- und Fachkräftemangel ist ein Thema, mit dem ich in meinen Gesprächen mit Firmenvertretern oft konfrontiert werde“, berichtet Bürgermeister Frank Zellner. Das Job-Event würde ein wichtiges Angebot für Schüler, Bürger und Unternehmen zur beruflichen Orientierung schaffen – vor allem auch im Hinblick auf regionale Arbeitsplätze. „So bringt man Berufsangebot und –nachfrage zusammen, ohne dass man später groß pendeln muss.“ Regionale Arbeitsplätze, so Zellner, würden die heimische Infrastruktur, die Kaufkraft am Ort und das Vereinsleben stärken.

Die 60 Ausstellerfirmen (von A wie Aerotech bis Z wie Zarges) repräsentieren ein vielfältiges berufliches Spektrum. Gesucht werden technisches und handwerkliches Personal, Ingenieure, IT-Spezialisten sowie Mitarbeiter in Büro und Verwaltung. Auch im Hotel- und Gaststättenbereich sowie in der Gesundheits- und Pflegebranche werden Fachkräfte benötigt: „Es ist für jeden etwas dabei – auch für Quereinsteiger und Teilzeitpersonal“, kündigt Schackmann für die Job-Messe an. Konkrete Statistiken würde es zwar nicht geben, aber den Erfahrungen der bisherigen Job-Events nach, würde es im Zuge der Veranstaltungen „viele Kontakte und Einstellungen“ geben. Für ukrainische Flüchtlinge wurden übrigens für das Job-Event extra Dolmetscher engagiert. Die Veranstaltung am Dienstag kann ohne Anmeldung kostenlos besucht werden.

Info:

Nähere Details gibt es auf der Homepage: www.neuorientierung0812.de.