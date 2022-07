Jobcenter: Ukrainer sorgen für Überstunden

Von: Sebastian Tauchnitz

Seit zwei Jahren ist Jan Riediger Geschäftsführer des Jobcenters Weilheim-Schongau. © AGENTUR/ARCHIV

Ein Drittel mehr Kunden – und das weitgehend ohne neue Mitarbeiter: Das wäre wohl für jede Firma eine riesige Herausforderung. Aber das Jobcenter in Weilheim hat sie gemeistert – kein Wunder, dass Chef Jan Riediger auf seine Belegschaft stolz ist.

Landkreis – Politische Entscheidungen sind schnell gefällt. Umsetzen müssen es dann andere. Ein sehr schönes Beispiel dafür ist der „Rechtskreiswechsel“, den die Bundesregierung beschlossen hatte. Alle ukrainischen Flüchtlinge sollten zum 1. Juni nicht mehr nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sondern nach dem SGB II betreut werden.

Das hatte für die Ukrainer viele Vorteile: Sie bekommen die Kosten für die Unterkunft vom Amt, der Regelsatz für Hartz IV ist höher als die Leistungen, die sie aus dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, die Krankenversicherung ist besser.

Für das Jobcenter in Weilheim war es vor allem ein Mordsstress, räumt dessen Leiter Jan Riediger ein. Vor der Ukraine-Krise betreuten die Mitarbeiter des Jobcenters rund 3000 Kunden. Mit dem Rechtskreiswechsel kamen auf einen Schlag rund 1100 dazu – mehr als ein Drittel. „Das alles wurde zwar relativ früh kommuniziert, gleichwohl war vieles sehr lange unklar“, so Riediger. Nur fünf Wochen blieben, um die Ukrainer ins System aufzunehmen.

Dienst von 7 bis 18 Uhr, sogar am Samstag

Eine immense Herausforderung für die Mitarbeiter des Jobcenters, die ihnen viel abverlangte. „Aber wir haben es geschafft. Ende Mai hatten wir 90 Prozent der Berechtigten im Bezug, konnten zum 1. Juni die Leistungen überweisen“, sagt er und man hört, dass er stolz ist.

Innerhalb des Jobcenters habe sich ein kleines Team für die Antragsbearbeitung zusammengefunden, die hätten „richtig rangeklotzt“. Täglich von 7 bis 18 Uhr Dienst geschoben, teilweise auch am Samstag gearbeitet – in einer Behörde ist das eher der Ausnahmefall.

Dennoch – das alles hätte wohl nicht so reibungslos geklappt, wenn das Jobcenter nicht auch viel Unterstützung erfahren hätte. Die Zusammenarbeit mit dem Ausländeramt des Landkreises sei sehr unkompliziert und unbürokratisch gelaufen, sagt Riediger.

Helferkreise waren eine immense Unterstützung

Auch die zahlreichen Helferkreise, die sich aufopferungsvoll um die Ukrainer und alle anderen Flüchtlinge kümmern, seien immens hilfreich gewesen. „Sie haben die Ukrainer beim Ausfüllen der Formulare unterstützt, haben sie zum Amt begleitet, waren dabei, als sie ein Konto eröffnet und sich bei der Krankenkasse angemeldet haben“, berichtet der Jobcenter-Leiter. Der Rechtskreiswechsel war auch für die Kriegsflüchtlinge mit erheblichem Aufwand verbunden. Fällt man unter Hartz-IV, wird das Geld nicht mehr in Bar ausgezahlt, sondern auf ein Konto überwiesen.

Unter den rund 1100 Geflüchteten aus der Ukraine, die im Landkreis vom Jobcenter betreut werden, sind knapp 600 Erwachsene, der Rest Kinder. Das macht die Vermittlung der Erwachsenen auf den Arbeitsmarkt nicht eben leichter. „In der Regel sind das alleinerziehende Mütter, die mit ihren Kindern geflohen sind, weil die Männer in der Ukraine bleiben mussten“, so Riediger.

Um die Mütter auf den Arbeitsmarkt vermitteln zu können, brauche es zunächst einmal Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder. War es bereits vor dem Ukraine-Krieg schwierig, einen Kita-Platz oder eine Ganztagsbetreuung für die Kinder zu bekommen, sei es derzeit nahezu unmöglich, weil die Kapazitäten nicht ausreichen.

Möglichst viele Geflüchtete schnell fit für den Arbeitsmarkt machen

Nicht das einzige Problem, um die Ukrainer, die eigentlich dringend als Arbeitskräfte benötigt werden, in Jobs zu vermitteln. „Auch wenn das Bildungs- und Qualifikationsniveau der Geflüchtete zu erheblichen Teilen hoch ist – da sind Anwälte und Manager dabei –, besteht die Sprachbarriere weiterhin und die Abschlüsse aus der Ukraine müssen teilweise noch bei uns anerkannt werden“, so Riediger weiter.

Man versuche daher, momentan so viele Geflüchteten wie möglich in Integrationskursen unterzubringen. Diese dauern aber sehr lange – teilweise bis zu ein Jahr. Dennoch: Knapp 50 Geflüchtete aus der Ukraine habe man bereits in neue Jobs vermitteln können. Das sei aber gar nicht so leicht: „Die wenigsten von ihnen sind hier, weil sie hier bleiben wollen. Viele würden lieber heute als morgen zurück. Da merkt man eine Hemmschwelle bei der Entscheidung, hier eine Arbeit aufzunehmen. Die Leute sagen oft, dass sie noch einen gültigen Arbeitsvertrag in der Ukraine haben. Wir versuchen sie dann zu beruhigen, dass das kein Problem ist, aber das ist sehr schwierig.“

Mittlerweile ein Berg an Überstunden aufgelaufen

Generell sei der Beratungsaufwand sehr hoch bei den Geflüchteten – erwartungsgemäß. „Die meisten sind auf Wohnungssuche, weil die privaten Gastgeber die Räumlichkeiten nicht auf unbegrenzte Zeit zur Verfügung stellen möchten“, so der Chef des Jobcenters. Wie schwierig das ist, eine Wohnung im Oberland zu finden, weiß wohl jeder, der hier lebt.

Doch selbst wenn die Geflüchteten Glück haben und eine Bleibe finden, „ist das Problem, dass sie mit fast nichts hier angekommen sind. Da müssen wir die gesamte Wohnung einrichten, kommen enorme Kosten auf uns zu“, sagt Riediger offen.

Bei all dem vergesse man die Kunden, die man ohnehin schon betreut hat, natürlich nicht. Auch wenn es Einschränkungen gebe. „Wir waren immer sehr stolz darauf, dass wir alle Anträge, die bei uns eingingen, im Regelfall sofort bearbeiten konnten“, so Riediger.

Das könne man momentan – auch angesichts des Bergs an Überstunden, die in den vergangenen Wochen und Monaten aufgelaufen sind – nicht mehr gewährleisten. „Um Notfälle kümmern wir uns nach wie vor sofort, bei anderen Anträgen kann es aber ein bis zwei Wochen dauern, bis sie abgearbeitet sind“, räumt er ein.

Klar ist eines: Um die zusätzlichen Aufgaben, die mit dem Rechtskreiswechsel verbunden sind, bewältigen zu können, braucht es beim Jobcenter in Zukunft deutlich mehr Geld und deutlich mehr Personal als bislang. Und damit wird der Ball am Ende wieder zurück ins Feld der Politik gespielt. Sie hat die Rahmenbedingungen geändert und muss nun die Mittel bereitstellen.

