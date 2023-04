Wer Jogginghose trägt, darf nicht zur Schule? — „Wäre bei uns die Hälfte aller Schüler“

Von: Jennifer Battaglia

Die Jogginghose: Bequem, aber unangemessen für den Schulunterricht? © dpa

Die Jogginghose: Bequem, locker - aber nichts für den Schulunterricht? Eine Schule in NRW schickt Schüler in Trainingshosen künftig nach Hause. An bayerischen Schulen sieht man es lockerer.

Landkreis Weilheim-Schongau – Trainingsanzüge und Jogginghosen im Schulunterricht – bequem, aber unangemessen? Das ist zumindest die Meinung einer Schule in Nordrhein-Westfalen. Dort sollen Schüler im „Schlabberlook“ künftig nach Hause geschickt werden. „In Jogginghosen kann man an bestimmten Teilen des gesellschaftlichen Lebens nicht ohne Weiteres teilhaben“, heißt es als Begründung auf der Webseite der Sekundarschule in Wermelskirchen. Eine „Abkehr von der Jogginghose“ sei deshalb für die Vorbereitung auf das Berufsleben wichtig. Denn „Kleidung, die zu Hause auf der Couch angemessen ist, ist es unter Umständen in der Schule nicht.“

Jogginghosen an Schulen: „Grad der Körperbedeckung“ größeres Problem

Wie sehen das unsere Schulen im bayerischen Landkreis Weilheim-Schongau? „Ich komme selten in Jogginghose zur Schule“, sagt Severin Hammel, Rektor der Realschule in Penzberg, hörbar amüsiert. „Aber für die Jugendlichen ist das ein ganz normales Kleidungsstück.“ Die Trainingshose gehöre mittlerweile zum Alltagsbild dazu. Seine Schüler wegen des Kleidungsstücks nach Hause zu schicken, käme dem Rektor nicht in den Sinn. Wenn nicht gerade eine festliche Veranstaltung, wie etwa ein Gottesdienst, ansteht, hat Hammel mit der Jogginghose kein Problem. Was weitaus häufiger zu Gesprächsstoff in der Schule führt, ist der „Grad der Körperbedeckung“ – vor allem in den Sommermonaten.

Rund um die Jogginghose Die Jogginghose ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Erfunden hat sie Émile Camuset im Jahr 1920. Camuset war der Gründer der französischen Sportmarke „Le Coq Sportif“ und produzierte einfach gestrickte Jersey-Hosen aus Stoff. In den Siebzigern erlebte die Jogginghose dann ein Revival. Bereits zehn Jahre später trug man sie nicht mehr nur auf dem Sportplatz. Seit 2009 findet jährlich am 21. Januar der Internationale Tag der Jogginghose statt. Die Idee geht auf vier Österreicher zurück, die während ihrer Schulzeit den Tag ins Leben riefen. Das wohl bekannteste Zitat zur Jogginghose wird Karl Lagerfeld zugeschrieben. „Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren“, soll der Modezar gesagt haben.

Martina Schmid von den Oberlandschulen in Weilheim muss auf die Frage, ob man Schüler in Jogginghosen vom Unterricht ausschließen sollte, schallend lachen. „Das wäre bei uns ja die Hälfte aller Schüler“, sagt die Vize- Schulleiterin. Zwar sei schon mal eine einheitliche Schulkleidung im Gespräch gewesen, das hatte aber soziale und keine ästhetischen Gründe. Die Idee ist mittlerweile vom Tisch. „Uns ist wichtig, dass unsere Schüler ansprechend und sauber gekleidet sind“, so Schmid. Und das gehe auch in Jogginghose.

Freizügigkeit ist auch an den Oberlandschulen immer wieder Thema. Im Sommer würde mancher Ausschnitt zu tief und mancher Bauchnabel zu gut sichtbar sein, sagt Schmid. „Wir empfehlen den Schülerinnen dann eine Jacke.“ Heimgeschickt werde deshalb aber niemand.

Jogginghosen an Schulen: Schlabberlook vs. modische Trainingshose

Keine Diskussionen über Trainingshosen gibt es am Gymnasium in Weilheim. „Bei uns laufen jetzt nicht auffällig viele Schüler in Jogginghose rum,“ sagt der stellvertretende Direktor Jan Wolthuis. Der Freizeitlook sei deshalb „gar kein Thema“.

Frank Pfaffenberger, Leiter der Schongauer Mittelschule, möchte, dass seine Schüler angemessen gekleidet zum Unterricht erscheinen. „Wir sind eine berufsvorbereitende Schule“, sagt er. Und für das Berufsleben sei eine Jogginghose nicht die richtige Kleidung – wobei man hier unterscheiden müsse: „Es gibt den Schlabbererlook und es gibt modische Jogginghosen“, sagt der Rektor. Per se seien Jogginghosen also kein großes Problem. Sie werden auch nicht explizit in den Schulregeln der Mittelschule erwähnt. Schwieriger wären laut dem Rektor T-Shirts mit problematischen Botschaften oder Symbolen.

Baseballkappen werden im Unterricht an der Mittelschule in Schongau nicht geduldet. „Die wollen wir an unserer Schule nicht haben“, sagt Pfaffenberger. Bei der Kopfbedeckung mit Sichtschutz könne man nur schwer das Gesicht der Schüler erkennen.

