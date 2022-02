Beim Online-Treffen Verbände anlegen oder gemeinsam backen - Jugendrotkreuz trotz der Pandemie

Von: Stephanie Uehlein

Rückschau per Livestream: Daniel Illich spricht beim Jahresrückblick des Jugendrotkreuzes (JRK) Weilheim-Schongau vor laufender Kamera statt wie normalerweise in Präsenz. © Rotes Kreuz

In einer Online-Gruppenstunde das Anlegen von Verbänden üben - geht das überhaupt? Das Jugendrotkreuz beweist, dass das mit guter Planung durchaus möglich ist. Es begegnet den Herausforderungen der Pandemie mit Elan und Kreativität.

Landkreis – „Ganz viel ausgedacht“ haben sich die Gruppenleiter des Jugendrotkreuzes (JRK) Weilheim-Schongau, um im Corona-Jahr 2021 „zumindest einen Teil der Mitglieder zu erreichen“. Darauf wies Daniel Illich, stellvertretender Leiter der Jugendarbeit, beim Jahresrückblick der Organisation hin, der heuer als „YouTube“-Livestream zu sehen war.

Bis in den Juni hinein waren 2021 pandemiebedingt alle Gruppenstunden und Aktionen des JRK Weilheim-Schongau in Präsenz untersagt. Doch es gab wöchentliche Online-Gruppenstunden für alle Altersklassen, ein Online-Osterbacken und das vom JRK Peißenberg organisierte, digitale „Intercamp“ mit Quizabend, „Verbrecherjagd“ und gemeinsamer Essenszubereitung. Eine Zwölfjährige bezeichnete die Online-Gruppenstunden laut JRK „als guten Stützpunkt in der Woche“ – in einer Zeit, in der „es immer neue Regelungen gab, man keine Freunde treffen durfte und man sowieso von der Lage völlig fertig war“.

Fabian Thurner, wie Illich stellvertretender Leiter der Jugendarbeit, bedankte sich beim Jahresrückblick bei den Kindern und Jugendlichen, die dem JRK stets die Treue gehalten haben, aber auch bei denen, „die nach einer langen Online-Zeit wiedergekommen sind“. Er äußerte sein Verständnis dafür, dass Mitglieder nach Online-Schulunterricht nicht auch noch am Abend vor dem Computer sitzen wollten.

JRK ist im Landkreis Weilheim-Schongau in sieben Orten vertreten

Nach der digitalen Phase gab es 2021 beim JRK wieder Aktionen in Präsenz. „Besonders erfolgreich“ sei das Ferienprogramm gewesen, an dem rund 250 Kinder und Jugendliche teilnahmen, heißt es in einer Pressemitteilung. „Endlich wieder“ habe das Zeltlager stattfinden können. Zu den weiteren Aktionen 2021 gehörten eine Halloween-Party und der Dreh eines Bewerbungsvideos für die „Special Olympics“ für das Landratsamt (wir berichteten). Dessen Chefin, Landrätin Andrea Jochner-Weiß, meldete sich beim Jahresrückblick per Videobotschaft. Sie dankte dabei laut der Mitteilung den sieben JRK-Ortsverbänden für ihre großartige Arbeit. Das JRK ist in Peißenberg, Peiting, Penzberg, Raisting, Schongau, Seeshaupt und Weilheim vertreten.

Mit seinen rund 240 aktiven Mitgliedern, darunter auch die Betreuer, brachte es das JRK Weilheim-Schongau 2021 auf knapp 9000 Stunden an Aktivität. „Dank der Kreativität unserer Gruppenleiter und -leiterinnen konnten wir sowohl in den Präsenz-Gruppenstunden wie aber auch in den Online-Gruppenstunden Erste-Hilfe-Themen bearbeiten“, so Illich. In der Online-Variante sah das zum Beispiel so aus: Die Teilnehmer wurden im Vorfeld mit Verbandskästen ausgestattet, um dann bei der Gruppenstunde den Umgang mit Verbänden zu üben.

Deutlich weniger Stunden als 2019 und 2020

In die Stundenzahl von knapp 9000 fließt die Ferienprogramm- und Gruppenstunden-Vorbereitung genauso ein wie die Teilnahme an Gruppenstunden und etwa die Öffentlichkeitsarbeit. Bei der Stundenzahl ist pandemiebedingt ein Einbruch festzustellen: 2020 waren es – bei in etwa gleichbleibender Mitgliederzahl – noch 14 539 Stunden (mehr Aktivitäten bis zum 1. Lockdown) und im Vor-Corona-Jahr 2019 noch 29 250.

Interesse beim JRK im Landkreis mitzumachen? Daniel Illich (Telefon 0151/23280434, E-Mail info@jrk-wm-sog.de) steht für Auskünfte zur Verfügung.