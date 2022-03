Junge Ukrainer an Weilheims Schulen: „Ziel ist, dass jedes Kind gut aufgehoben ist“

Von: Katrin Kleinschmidt

Unter den Ukrainern, die aus dem Krieg geflohen sind, sind viele Kinder. Die ersten von ihnen besuchen Schulen in Weilheim. Der Unterricht steht für sie (noch) nicht im Fokus.

Weilheim – Einige Gedanken hatte sich Rolf Schleich gemacht, die Schulpsychologin mit ins Boot geholt, mit Klassen gesprochen. Er wollte die Kinder und Jugendlichen an der Wilhelm-Conrad-Röntgen Mittelschule Weilheim gut auf die neuen Klassenkameraden vorbereiten. Doch als die ersten Mädchen und Buben aus der Ukraine kamen, stellte der Schulleiter fest: Er hat sich viel zu viele Gedanken gemacht. „Die Kinder haben sich total schnell arrangiert, sie haben keine Berührungsängste“, sagt er. „Wie die Kinder damit umgehen, da kann man sich etwas abschauen.“ Relativ gut seien die neuen Schüler bereits integriert – obwohl der erste von ihnen noch nicht einmal zwei Wochen da ist.

Acht, neun Kinder und Jugendliche hat die Mittelschule bis Dienstag aufgenommen. Weitere werden sicher folgen. „Wir warten auf die Zuweisung vom Schulamt“, sagt Schleich. Die Behörde hat für den Landkreis eine Steuerungsgruppe eingerichtet. Sie soll bei Fragen rund um die Integration der Ukrainer in die Schulen helfen.

Noch sind es nur einzelne neue Schüler an Weilheims Schulen

Bisher sind es noch nicht allzu viele neue Mitschüler an den Weilheimer Schulen, wie neben Schleich drei weitere Rektoren auf Nachfrage der Heimatzeitung bestätigen. An der Staatlichen Realschule war laut Sabine Kreutle bis zur Wochenmitte noch kein Kind aus der Ukraine angemeldet.

An der Grundschule an der Ammer ist es ebenfalls „noch ganz ruhig“, sagt Schulleiterin Ulrike Höß. „Wir sind in der Warteposition.“ Ein Kind nehme bisher am Unterricht teil. Es bekomme zudem „im Rahmen der Möglichkeiten Einzelförderung“. Das sei an der Schule auch nichts Ungewöhnliches. „Wir haben immer wieder Zuzug von Kindern, die kein Deutsch sprechen.“ An der Schule gebe es zudem Buben und Mädchen, die ukrainisch sprechen und künftig übersetzen könnten. Auch die Mutter eines Schülers hat ihre Hilfe bereits angeboten.

Es besteht noch keine Schulpflicht für die Geflüchteten

Schulpflicht besteht für die nach Deutschland geflüchteten Kinder und Jugendlichen aktuell nicht. Diese tritt in Bayern erst drei Monate nach der Ankunft ein. Deshalb legen die Schulen aktuell auch weniger den Fokus darauf, dass schnell Neues gelernt wird – sondern darauf, dass sich die Mädchen und Buben in der neuen Umgebung wohl fühlen.

In der Mittelschule haben die Kinder daher viel Mitspracherecht. Zwischen einer und vier Stunden nehmen sie derzeit am normalen Unterricht einer Klasse teil. „Damit sie Sozialkontakte haben“, sagt Schleich. Ansonsten bekommen sie die Möglichkeit, Deutsch zu lernen, Weilheim kennenzulernen oder sich anderweitig zu beschäftigen. „Wir haben ein paar, die voll durchstarten und am liebsten sechs Stunden Mathe lernen wollen. Andere möchten lieber spielen“, sagt der Schulleiter. Je nach Bedarf kommen die Kinder nur drei, manche an fünf Tagen die Woche. „Wir schauen darauf, was jetzt ihre Bedürfnisse sind.“

Kindern soll eine Perspektive gegeben werden

Darauf wird auch im Gymnasium Weilheim geachtet. „Oberstes Ziel ist, dass jedes Kind gut aufgehoben ist“, sagt Rektorin Andrea Martin. Etwa eine Handvoll ukrainische Kinder und Jugendliche kommen derzeit am Nachmittag in die offene Ganztagsschule. Es müsse behutsam geschaut werden, was sie brauchen, ob Unterricht schon in Frage kommt. Martin will ihnen Zeit lassen. „Kinder sind schlau, sie werden schnell Deutsch lernen. Aber es dauert eben ein bisschen.“

Die Leiterin des Gymnasiums sieht aber eine Hürde, die genommen werden muss, um die ukrainischen Kinder und Jugendlichen langfristig integrieren zu können: „Das Problem ist, dass die Schüler einigermaßen in der richtigen Schulart landen sollten“, sagt sie. „Man muss versuchen, Verfahrenswege dafür zu finden, und die Schüler so aufnehmen, dass man ihnen eine Perspektive geben kann.“