„Ich bin fix und alle“: Käsekuchen-Wettbewerb sorgt selbst bei Profis für Nervenkitzel

Von: Boris Forstner

Teilen

Die zehn Finalisten des Käsekuchen-Wettbewerbs, darunter Gewinnerin Elisabeth Kempfle (5.v.l.), die Zweitplazierte Steffi Echtler (2.v.l.) mit „Omas Käsekuchen“ (5.v.l.) und auf Platz drei Monika Guggemos (3.v.r.) mit ihrem „Apfelzupfkuchen“ (2.v.l.). Ganz rechts Organisatorin Silvia Schlögel („Hauswirtschafterei“). © Ralf Ruder

Zum Auftakt der 23. Oberland-Ausstellung in Weilheim gab es einen Käsekuchen-Wettbewerb, der für viele Emotionen sorgte.

Weilheim – Elisabeth Kempfle hatte es sich gut überlegt, ob sie nochmal die weite Fahrt auf sich nimmt. Doch letztlich hatte die 52-Jährige aus Pfaffenhofen der Ehrgeiz gepackt: Denn beim bisher letzten Backwettbewerb auf der Orla vor drei Jahren, als es um alte Kuchenrezepte ging, hatte sie „nur“ den zweiten Platz belegt – „das hat mir schon gestunken, das gebe ich zu“, sagt sie.

Der Aufwand hat sich gelohnt: Mit ihrem „dreifachen Käsekuchen“ schaffte es Kempfle beim von der Peitinger „Hauswirtschafterei“ ausgerichteten Käsekuchen-Wettbewerb dieses Mal nach ganz oben und musste danach die eine oder andere Träne verdrücken. Obwohl sie eigentlich fast schon ein Profi ist, schließlich filmt sie sich öfter selbst beim Backen und stellt die Videos auf YouTube. „Aber das hier ist etwas ganz anderes, ich bin fix und alle“, sagte sie.



Von pompös bis unscheinbar war alles dabei

Das traf auch auf Silvia Schlögel und ihre Mitstreiterinnen zu. Sie hatten den Wettbewerb, den es vor elf Jahren schon einmal gab und der Auftakt zu einer mittlerweile ellenlangen Koch- und Backbuchreihe war, organisiert und mehr als 200 Rezepte zum Teil von weither zugeschickt bekommen. Die Auswahl sei sehr schwer gewesen, sagte Schlögel vor den gespannt wartenden Bäckerinnen und Zuschauern, schließlich sollten es nicht alltägliche Rezepte sein.

Das zeigte auch die Auswahl der zehn Final-Kuchen: Von einem Birnen-Käsekuchen, der regelrecht pompös daherkam und fast wie eine Torte aussah, bis zum fast unscheinbaren, flachen Käsekuchen war alles dabei. Doch weil von der siebenköpfigen Jury, zu der unter anderem Veronika Sonner (Offmühle) und die Allgäuer Konditormeisterin Violetta Kristen gehörten, neben Optik natürlich auch Konsistenz und Geschmack bewertet werden mussten, hatten auch die nicht so pompös daherkommenden Käsekuchen eine Chance.



Innere Werte zählen: Das Aussehen allein verspricht noch keinen Sieg

Deshalb verriet Kreisbäuerin und Jury-Mitglied Christine Sulzenbacher auf die Frage von Orla-Veranstalter Josef Albert Schmid, der die Wartezeit mit Fragen überbrückte, nach ihrem optischen Favoriten nur kurz ein „Sag’ ich nicht!“ – sie wusste, dass das Aussehen allein noch keinen Sieg verspricht.

Die Jury musste unter anderem Optik und Konsistenz der Kuchen bewerten. Ganz hinten auch der mit Puderzucker bestreute Siegerkuchen. © Ralf Ruder

Der ungewöhnliche Schoko-Käsekuchen von Dorothea Fading (Eichenau, Landkreis Fürstenfeldbruck) etwa war mit seiner tiefbraunen Farbe ebenso ein Hingucker wie der mit viel Streusel verfeinerte „Omas Käsekuchen“ von Steffi Echtler aus Hohenpeißenberg, der auf Platz zwei kam. „Bei mir muss immer Streusel mit dabei sein“, verriet die 31-Jährige. Ihren Kuchen hatte sie noch mit etwas Amaretto verfeinert, die Jury hat es überzeugt.



Auch das Fernsehen war dabei – Beitrag in Mediathek zu sehen

Begeistert über ihren dritten Platz war auch Monika Guggemos aus Halblech (Ostallgäu), die noch nie bei so einem Wettbewerb mitgemacht hatte und nun mit ihrem Apfelzupfkuchen gleich ganz weit vorne landete. Kein Wunder bei der Vorbereitung: „Die Äpfel sind vom eigenen Baum, und die Eier für den Kuchen hat mir in der früh mein Mann ausgesucht und gesagt: ,Nimm die, das sind die schönsten‘“, sagt sie und lacht. Platz vier ging an Hildegard Lutz aus Peiting mit einem Cheesecake, Platz fünf an Sabine Obermüller aus Miesbach für einen eher traditionellen, aber geschmacklich hervorragenden Käsekuchen.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)



Doch alle konnten sich als Gewinner fühlen, schließlich gab es auch Gewinne für alle. Neben den Hauptpreisen – einer Übernachtung auf der Kenzenhütte, einer Alpaka-Wanderung, einem Fleischkorb, einem Fotografen-Gutschein und einem Wurst- und Speckkorb – konnte sich jeder ein bereits erschienenes Koch- oder Backbuch aussuchen, und alle zehn Rezepte werden auch im neuen Käsekuchen-Bachbuch, das kommendes Jahr erscheinen wird, verewigt. Solange müssen sich auch die Leser gedulden, die bei der Lektüre auf den Geschmack gekommen sind.

Ein Fernsehbeitrag über den Wettbewerb ist auch in der BR-Abendschau gelaufen, er kann hier in der Mediathek angeschaut werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau finden Sie auf Merkur.de/Weilheim.