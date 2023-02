Kahlschlag für Kanal und geplante Bebauung: Bahnhofsgasse „praktisch baumfrei“

Ein sechs Tage altes Foto, das bereits historisch ist: Die Bäume auf der Westseite der Bahnhofsgasse wurden dieser Tage schon gefällt – für die Neuverlegung des Abwasserkanals und die geplante Bebauung in diesem Bereich.

Weilheim

Von Magnus Reitinger schließen

Einen Kahlschlag gab es an der Weilheimer Bahnhofsgasse: Sämtliche Bäume, die an der Westseite der Gasse entlang des ehemaligen Güterbahnhof-Areals standen, wurden in den vergangenen Tagen gefällt.

Weilheim – Grund für die Baumfällungen ist die Neuverlegung des Abwasserkanals: Im Zuge des Umbaus der Bahnhofstraße, so hieß es vergangene Woche im Bauausschuss des Stadtrates, müsse der Schmutzwasserkanal dort „in Teilbereichen erneuert und dann nach Süden verlaufend in die Trasse der auszubauenden Bahnhofgasse verlegt“ werden – und zwar bis Mitte des Jahres, so Manfred Stork, der Leiter der städtischen Bauverwaltung.

Investor will nebenan über 80 Wohnungen und bis zu 70 Appartements bauen

Für die Verlegung des Kanals müsse der Weg auf mindestens 2,50 Meter Tiefe ausgekoffert werden. Die Bäume müssten laut Stork aber ohnehin für die geplante Bebauung des Areals zwischen den Gleisen und der Bahnhofsgasse weichen. Wie berichtet, will ein Investor aus München dort zwei- bis sechsstöckige Neubauten mit insgesamt über 80 Wohnungen und bis zu 70 Appartements errichten. In diesem Zusammenhang entstehe eine „ganz neue Grünordnung“ in dem Quartier, erläuterte Stork.

Für die Zufahrt der Baufahrzeuge zum Bürgerheim-Grundstück zwischen Bahnhofsgasse und Münchener Straße (wo bekanntlich ein Mehrgenerationenwohnhaus gebaut wird) habe auch dort nahe der Gasse ein Baum weichen müssen.

„Das ist eine zwangsläufige Folge von Nachverdichtung“

Unter den mittlerweile gefällten Gehölzen an der Gasse war „Gott sei Dank kein stadtbildprägender Baum“, befand Rupert Pentenrieder (BfW), der Grün-Referent des Stadtrates. Dennoch tue die Maßnahme „in der Seele weh“, fügte Alfred Honisch (Grüne) in der Bauausschuss-Sitzung an: „Die Gasse wird praktisch baumfrei, aber es geht offenbar nicht anders.“ Er hoffe nur, so Honisch weiter, dass nach Bebauung des einstigen Güterbahnhof-Areals „entsprechend nachgepflanzt wird“. Das sei auch nötig, um im Sommer ausreichend Schatten zu haben.

Auch interessant: Lesen Sie hier über die jüngste Diskussion zum geplanten Heizkraftwerk am Kranlöchl

„Man darf das nicht herausgelöst betrachten“, ergänzte CSU-Vertreter Klaus Gast: Die Fällungen seien „eine zwangsläufige Folge von Nachverdichtung“, wie sie in Weilheim städtebaulich gewünscht sei. Der Bauausschuss segnete die Beseitigung der Bäume an der Westseite der Bahnhofsgasse einstimmig ab. Laut Stadtbauamt lag auch das Einverständnis des Grundstückseigentümers und der Unteren Naturschutzbehörde vor.