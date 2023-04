Wegen „Zwischenfall“: Kameraüberwachung für Röntgenschule

Die Wilhelm-Conrad-Röntgen-Mittelschule in Weilheim erhält eine Kameraüberwachung. © Bianca R. Heigl

Die Schülerzahl der Wilhelm-Conrad-Röntgen-Mittelschule Weilheim ist gestiegen sind, Verbandsräte hat der Mittelschulverband jetzt einen weniger. Nachdem Wessobrunn nur mehr 50 statt 52 Schüler hat, war das zweite Mitglied nicht mehr nötig und wurde abberufen.

Weilheim – Das bayerische Schulfinanzierungsgesetz regelt die Besetzung der Verbandsversammlung. Danach sind die ersten Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden geborene Mitglieder, sogenannte gekorene sind die weiteren, die abhängig von der Schülerzahl entsendet werden. Bei allen anderen Verbandsgemeinden blieb die Zahl der Mitglieder gleich, obschon die Schülerzahl von 539 auf 549 angewachsen ist. Mit 324 Schülern und damit fünf Verbandsräten ist nach wie vor Weilheim die größte Mitgliedsgemeinde.

Einstimmige Entlastung

Nicht nur dieses Rechenspiel war Thema der Schulverbandsversammlung. Es ging auch um die Jahresrechnung 2021, die trotz überplanmäßiger Ausgaben in Höhe von knapp 4200 Euro festgestellt wurde. Diese hatten sich durch Anschaffungen durch die Schule ergeben, die wegen des Einzelwerts von mehr als 800 Euro aus dem Vermögenshaushalt als Anlagegut zu finanzieren waren, der diese Mittel aber nicht mehr aufwies. Daraufhin erfolgte auch die einstimmige Entlastung des Verbandsvorsitzenden Markus Loth.

Neue Kopierer werden gebraucht

Der Schulverband einigte sich zudem darauf, die benötigten neuen Kopierer zusammen mit der Stadt auszuschreiben, da dies den Vorteil hat, dass mehr und vor allem ähnlich Geräte ausgeschrieben werden und so das Ausschreibungsergebnis günstiger ausfallen dürfte.

Dem vorgelegten Haushaltsentwurf 2023 wurde ebenfalls zugestimmt; so wird künftig eine Schulverbandsumlage in Höhe von rund 2200 Euro pro Schüler fällig, was eine Steigerung um knapp 300 Euro im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Der Etat der Schulleitung wird für das laufende Jahr auf 214 500 Euro festgesetzt. Auch dem Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2026 stimmte die Verbandsversammlung einhellig zu, ebenso der Haushaltssatzung.

Bericht aus dem Schulleben

Schließlich berichtete Schulleiter Rolf Schleich der Versammlung direkt aus dem Schulleben. So werde auf Anweisung des Kultusministeriums die Schließanlage ertüchtigt und es werden Kameras in der Schule angebracht. Dies infolge eines sicherheitsrelevanten Zwischenfalls, bei dem sich eine schulfremde Person mehrfach auf dem Schulgelände befand und letztlich von der Polizei entfernt werden musste. „Es bestand aber keine Gefährdung der Kinder“, betonte Schleich in diesem Zusammenhang.

Außerdem gab er eine kurze Übersicht über laufende und geplante Projekte der Mittelschule, die im Bereich Digitalisierung bereits einen Spitzenplatz einnehme. Auch erlebnispädagogische Es gibt regelmäßige Angebote, da die Kinder nach der Pandemie häufig Aufmerksamkeitsprobleme haben und diese Maßnahmen einen Ausgleich schaffen. Schleich dankte dem Elternbeirat seiner Schule, der sehr engagiert arbeite, aber auch allen Beteiligten im Schulverband für die stets gute Zusammenarbeit.

Bianca R. Heigl