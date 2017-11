Zum 40-Jährigen gibt‘s  ein „Lieblingskonzert“

40 Jahre „Kammerorchester Weilheim“: Das wird am 18. November mit einem Jubiläumskonzert gefeiert – und miteinem besonders vertrauten Solisten.

Weilheim – Der Solist kommt ganz aus der Nähe und ist zugleich auf den renommierten Podien der Klassikwelt zuhause: Der in Tauting lebende Pianist Detlev Eisinger spielt beim Jubiläumskonzert am Samstag, 18. November, in der Weilheimer Stadthalle den Solopart in Robert Schumanns Klavierkonzert a-Moll op. 54. Dieses Werk zählt der 59-Jährige zu seinen „Lieblingskonzerten“; doch er freut sich nicht nur aus diesem Grund auf den gemeinsamen Abend mit dem Kammerorchester. Denn diesem ist Eisinger seit langem verbunden: Vor 26 Jahren trat er erstmals als Solist mit diesem Ensemble auf, das Jubiläumskonzert ist nun schon das fünfte Zusammenwirken.

Das Kammerorchester selbst hatte seinen ersten Auftritt unter diesem Namen Ende September 1977 – und zwar zur Eröffnung der ersten Oberland-Ausstellung. Der langjährige Musikschulleiter Werner Mayer war damals Dirigent, die Geigenpädagogin Lieselotte Koschay Konzertmeisterin. Seitdem begleiteten Besetzungen des Orchesters viele historische Ereignisse in Weilheim, etwa die 100-Jahr-Feier des Stadtmuseums (1982), die Einweihung der Stadthalle (1987), den Festakt „750 Jahre Stadt Weilheim“ (1988) und die Aufführungen der „Weilheimer Passion“ in der großen Hochlandhalle (2010).

Zweimal jährlich gibt das Kammerorchester seit geraumer Zeit eigene große Konzerte in der Stadthalle, eines im Mai, eines im November – jeweils im Rahmen des Kulturprogramms der Stadt Weilheim. Das diesjährige Herbstkonzert ist nun das Jubiläumskonzert: Schumanns Klavierkonzert mit Solist Detlev Eisinger wird am 18. November umrahmt von Franz Schuberts „Ouvertüre im italienischen Stil“ und Ludwig van Beethovens Symphonie Nr. 6, der „Pastorale“. Dirigent ist Vasja Legiša, der seit Dezember 2010 als künstlerischer Leiter des Weilheimer Kammerorchesters fungiert.

Eintrittskarten

für das Jubiläumskonzert am Samstag, 18. November, um 20 Uhr in der Stadthalle (Preis: 18 Euro, Schüler/Studenten 5 Euro) gibt es im Veranstaltungsbüro im Rathaus sowie beim Medienhaus-Ticketservice in der Sparkasse am Marienplatz, Tel. 0881/686-11. Am kommenden Samstag berichtet unsere Zeitung auf einer Sonderseite aus der Historie des Kammerorchesters – samt großem Interview mit Solist Detlev Eisinger.