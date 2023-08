„Die Kardashians nehmen es wohl auch“: Ansturm auf die Schlankheitsspritze, Patienten müssen warten

Von: Sebastian Tauchnitz

In den sozialen Medien ist ein regelrechter Hype um die „Abnehm-Wunderspritze“ Ozempic entstanden. © JOEL SAGET/AFP

Eine Spritze und schon purzeln die Pfunde: Glaubt man den Influenzern und der Werbung in den sozialen Medien, ist „Ozempic“ ein Wundermittel. Auch im Landkreis gibt es lange Wartelisten für das Präparat. Weil viele, die es gar nicht brauchen, sich ein Rezept dafür besorgen.

Landkreis – Der Trend ist ohne jeden Zweifel auch im Landkreis Weilheim-Schongau angekommen. Apothekensprecher Dr. Philipp Kircher berichtet, dass die Nachfrage nach dem Diabetes-Mittel „Ozempic“ derzeit nicht gedeckt werden kann.

„Wir haben mehrere verschiedene Großhändler, die uns normalerweise binnen weniger Stunden mit den nötigen Medikamenten versorgen können“, sagt er. Allerdings gelte das nicht für „Ozempic“. Das Präparat, das nicht nur den Blutzuckerspiegel senkt, sondern auch das Sättigungsgefühl verlängert und damit beim Abnehmen hilft, sei momentan kaum lieferbar. Immer mal wieder kommen ein paar Spritzen in der St. Ulrich Apotheke in Peißenberg an, so Kircher. Dann wird die Warteliste für das Präparat abgearbeitet. Zwischen 15 und 20 Kunden stehen bei ihm auf der Liste. „Was man so hört, ist das bei allen Kollegen im Landkreis in etwa ähnlich“, so der Apothekensprecher.

Ausschließung zur Diabetes-Behandlung freigegeben

Er weist noch einmal im Gespräch darauf hin, dass das Medikament ausschließlich für die Behandlung des unzureichend kontrollierten Diabetes Typ 2 zugelassen und rezeptpflichtig ist. „Tatsächlich bin ich mir sicher, dass 99 Prozent unserer Kunden das Medikament auch wirklich brauchen“, so Kircher weiter. Wenn eine medizinische Notwendigkeit für das Verabreichen besteht, würden die Kassen die Kosten für die Ozempic-Spritzen übernehmen. Ansonsten kann das schnell ins Geld gehen. Eine Monatsration „Ozempic“ kostet rund 300 Euro.

Vereinzelt berichten Apotheken im Landkreis dennoch von Menschen, die ganz offensichtlich keine Diabetes-Patienten sind und dennoch Privatrezepte (die selbst bezahlt werden müssen) für das Präparat präsentieren. Meist von Praxen außerhalb des Landkreises.

Wer die Spritzen für die Bikini-Figur kauft, nimmt sie denen weg, die sie wirklich brauchen

Dabei ist ganz klar: Wer sich das Medikament verschreiben lässt, um am Strand eine bessere Figur zu machen, zahlt nicht nur selbst und nimmt Patienten, die es wirklich brauchen, die Möglichkeit, an das Mittel zu kommen. Der- oder diejenige geht auch ein gewisses Risiko ein, wie Prof. Reinhold Lang, Ärztlicher Direktor des Schongauer Krankenhauses und Leiter des Interdisziplinären Bauchzentrums und Adipositas Kompetenzzentrums bei der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH, sagt. „Es ist halt ein neues Medikament. Stand heute kann man sagen, dass es sehr nebenwirkungsarm ist. Aber Langzeitstudien gibt es noch keine dazu.“

Im Krankenhaus werde das Präparat derzeit eher selten verordnet und verabreicht, allerdings würden Diabetologen im Landkreis das Mittel bereits regelmäßig verschreiben. „Wir müssen uns da auch nichts vormachen – Ozempic ist auch ein Lifestyle-Medikament. Wenn die Kardashians das nehmen, werden es auch andere Menschen tun“, räumt Lang ein. Es wäre allerdings wünschenswert, wenn sich diejenigen, die es nicht aus medizinischen Gründen brauchen, gedulden würden, bis genügend vorhanden ist und nicht den Diabetikern die Mittel wegnehmen würden, sagt er.

„Bequemer, als seine Ernährung umzustellen und sich zu bewegen“

„Es ist halt bequemer, sich das Mittel zu spritzen, anstatt seine Ernährung umzustellen und sich mehr zu bewegen“, so der Experte von der Krankenhaus GmbH. Allerdings müssten auch diejenigen, die meinen, sich unbedingt für die perfekte Badehosenfigur Ozempic spritzen zu müssen, einiges beachten, warnt er. „Die Bauchspeicheldrüsenwerte müssen regelmäßig kontrolliert werden.“ Zudem brauche man sich nichts vorzumachen: Ozempic wirke, so lange es genommen werde. Es gebe keinen bleibenden Effekt. Wird es abgesetzt, nimmt man wieder zu, wenn man seinen Lebenswandel nicht geändert hat. Zudem müsse die verabreichte Menge kontinuierlich gesteigert werden.

Momentan würden die Apotheken in der Region das Medikament nur ausgeben, wenn die Diagnose „Diabetes“ auf dem Rezept vermerkt sei, so Lang weiter. Sicher gebe es Ärzte, die auf persönliche Bitten hin solche Rezepte auch dann ausstellen, wenn der Betroffene kein Diabetiker ist. Auch an ihn selbst seien solche Anfragen bereits herangetragen worden. Natürlich habe er abgelehnt, denn das Medikament sei nun mal nicht für den Schönheitswahn, sondern die Behandlung von Alterszucker gedacht.