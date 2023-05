Kein Gemeinschaftsbau am Hardtfeld: Baugruppe ist gescheitert - und enttäuscht

Von: Katrin Kleinschmidt

Da waren sie noch hoffnungsvoll: Franziska und Philipp Nießen im Oktober auf dem Grundstück, auf dem das Gemeinschaftshaus entstehen sollte. Tiefgarage ein großes Problem © Gronau

Der Traum ist geplatzt. Die Baugemeinschaft, die in Weilheim ein neues Konzept umsetzen wollte, ist gescheitert. Gründe gibt’s dafür mehrere.

Weilheim – Sie haben viel telefoniert, sich mit Interessenten getroffen, geplant, gerechnet und erläutert. Und doch ist klar: Franziska und Philipp Nießen sowie einige Mitstreiter werden nicht am Hardtfeld einen Neubau errichten. Das Vorhaben der Baugruppe „Weilheim – Generation – Integration – Heimat“ ist gescheitert. Es fanden sich bis März nicht genügend Mitstreiter. Damit konnte das 1478 Quadratmeter große Grundstück, für das die Stadt 1,4 Millionen Euro verlangt hätte, nicht erworben werden. Es können sich nun neue Käufer melden (siehe Kasten).

„Die Enttäuschung ist schon groß“, sagt Franziska Nießen, die das Projekt gemeinsam mit ihrem Mann kräftig angeschoben und viel dafür geworben hatte. Auf der Fläche sollte ein zweistöckiger Neubau mit bis zu sieben Eigentumswohnungen entstehen. In nachhaltiger Bauweise, mit Photovoltaik- und Solarthermieanlage auf dem Dach und Gemeinschaftsräumen. Viele Weilheimer zeigten Interesse, doch die wenigsten sagten letztlich fest zu. Nur vier Parteien waren am Ende bereit, wirklich zu investieren.

Nicht jeder kam mit dem Konzept klar

Manche, vor allem ältere Interessenten, taten sich laut Nießen mit dem Konzept schwer. „Sie wollten fertige Wohnungen kaufen.“ Doch so war das Vorhaben nicht angelegt, die Pläne sollten im Detail gemeinsam ausgearbeitet, entwickelt werden. So hätte jeder eine Wohnung möglichst nach seinen Vorstellungen bekommen.

Das größere Problem aber war vielmehr das Geld. Hauptgrund für die Absagen „waren die Zinsentwicklung und die gestiegenen Baukosten“. Einige Interessenten verzichteten deshalb letztlich auf den Traum von der Eigentumswohnung.

Tiefgarage ein großes Problem

Gerade der für das Grundstück geltende Bebauungsplan setzte laut Nießen einer wirtschaftlicheren Umsetzung Grenzen. Höher zu bauen, um mehr Wohnraum zu schaffen, ist nicht erlaubt. Die Zahl der Mitstreiter – und somit auch der Mit-Finanzierer – war damit begrenzt. Eine entscheidende Kostenstelle war auch die ab dieser Größe des Objektes vorgeschriebene Tiefgarage. „Sie war ein teures Problem“, sagt Franziska Nießen, die bei den Vorschriften eine Ungleichbehandlung sieht. „Wir fragen uns schon, warum die Berufsschule keine Tiefgarage braucht, aber Privatleute bei ihrer Planung in ein enges Korsett gezwängt werden“, sagt Nießen. Sie selbst besitzt kein Auto und hätte sich ein angepasstes Mobilitätskonzept vorstellen können.

Stadtbaumeisterin Katrin Fischer verweist beim Thema Tiefgarage an den Landkreis. „Dieser hat die Berufsschule gebaut.“ Tatsächlich hatte der Kreisausschuss im Zuge der Planungen des Großbaus 2016 entschieden, aus Kostengründen auf eine Tiefgarage zu verzichten. Dass auf dem Grundstück am Hardtfeld nicht höher gebaut werden darf, begründet Fischer mit der Lage: „Am Ortsrand versucht man immer, niedriger zu werden.“

„Manchmal gehen Wunsch und Wirklichkeit eben auseinander“

Nach all den Bemühungen und den unzähligen Stunden Arbeit, die in den Planungen steckten, ist die Familie Nießen nun auch irgendwie „erleichtert“, dass das Thema abgeschlossen ist, gibt die Weilheimerin zu. „Irgendwann mussten wir feststellen, dass es aussichtslos war. Manchmal gehen Wunsch und Wirklichkeit eben auseinander.“ Den Traum vom Eigenheim hat die Familie noch nicht ganz begraben. „Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue“, sagt Franziska Nießen. „Wir forcieren jetzt erstmal nichts, haben keinen Druck. Mal schauen, was die Zukunft noch bringt.“