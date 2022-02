Kein kostenloser PCR-Test nach positivem Selbsttest? Anmeldung an Weilheimer Teststation schlägt fehlt

Von: Jennifer Battaglia

Auch wer einen positiven Selbsttest hat, darf sich kostenlos PCR testen lassen. © Sebastian Gollnow/dpa

Nach aktuell geltender Testverordnung hat man auch nach einem positiven Selbsttest zuhause ein Anrecht auf einen kostenlosen PCR-Test. Dennoch funktionierte die Anmeldung an der Teststation des Landkreises Weilheim-Schongau nicht problemlos.

Landkreis Weilheim-Schongau – Ein 19-Jähriger Weilheimer hatte Kontakt zu einem Coronainfizierten. Er selbst verspürt keine Symptome, macht aber sicherheitshalber zuhause einen Selbsttests. Der ist überraschenderweise positiv. Der junge Mann möchte deshalb so schnell wie möglich einen PCR-Test durchführen lassen. Er geht auf die Internetseite des Landratsamtes, holt sich dort die Adressen von allen PCR-Teststationen im Landkreis und möchte dann online an der Station auf dem Weilheimer Volksfestplatzes einen Termin vereinbaren. Aber es klappt nicht. Stattdessen werden ihm nur Testtermine in anderen Landkreisen angeboten. Was ist schief gelaufen?

Ein Fehler der Webseite, wie sich nach Recherche der Heimatzeitung herausstellt. Bevor einem PCR-Testtermine angeboten werden, muss man verschiedene Fragen ankreuzen. Darunter auch die Frage, ob man im Besitz eines nachweisbaren positiven Antigenschnelltests ist. Dies hatte der junge Mann verneint, denn ihm lag zwar der positive Selbsttest vor, jedoch kein Zertifikat von einer Teststation, denn dort hatte er ja den Antigentest nicht durchführen lassen, sondern ihn zuhause selbst gemacht.

Aktuelle Coronavirus-Testverordnung ist eindeutig

Laut der Coronavirus-Testverordnung hat aber jeder, der einen positiven Antigentest oder Pool-Test hat, einen Anspruch auf eine PCR-Testung. „Dies gilt auch nach einem positiven Antigen-Test zur Eigenanwendung“, so die Verordnung weiter.

Dr. Wilhelm Fischer, Leiter der Teststation des Landkreises am Weilheimer Volksfestplatz, kontaktierte deshalb am Freitag umgehend die Software-Firma, die für die Anmeldung an der Teststation zuständig ist. „Natürlich gibt es bei uns auch für Menschen, die einen positiven Selbsttest haben, einen kostenlosen PCR-Test“, sagt er auf Nachfrage. Das hat die Teststationauch zuvor so gehandhabt. Der Verordnungstext stammt vom 21. September 2021 und gilt bis 31. März 2022. Auch durch Änderung der Testverordnung vergangener Woche, bleibt der Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test nach positivem Selbsttest ungerührt.

Unterschiedliche Handhabung in Apotheken

Bis die Homepage zur Terminvergabe in Weilheim angepasst wird, bittet Dr. Fischer deshalb bei einem positiven Selbsttest das Feld mit dem Nachweis auf einen positiven Schnelltest anzukreuzen, um einen Termin zur PCR-Testung vereinbaren zu können. „Die Patienten dürfen auch gerne ihr positives Testkit mitbringen“, so der Arzt. Ein extra Schnelltest wird an der Station in Weilheim aber vor der PCR-Testung nicht mehr durchgeführt. In Apotheken und anderen Testzentren sieht das zum Teil anders aus. Manche führen kostenlose PCR-Tests erst nach positiven Schnelltests vor Ort durch.

