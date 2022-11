Anwohnerproteste bringen nichts: Kein Tempo 30 am Hahnenbühel

Von: Katrin Kleinschmidt

Eine gefährliche Einmündung: An der Stelle, an der die Straße „Am Hahnenbühel“ auf die Staatsstraße zwischen Weilheim und Wessobrunn trifft, sollen ein Tempolimit und Warnschilder die Sicherheit erhöhen. Frust über fehlende Diskussion © RR

Rund 60 Anwohner des Hahnenbühels hatten sich heuer dafür eingesetzt, dass die Ortsstraße sicherer wird. Ihre Vorschläge landeten als Antrag im Verkehrsausschuss. Nach der Prüfung ist klar: Im Ort wird sich nicht viel ändern, an anderer Stelle schon.

Weilheim – Bewohner des Hahnenbühels haben Sorge um ihre eigene und die Sicherheit ihrer Kinder. Einen ganzen Forderungskatalog überreichten sie daher an Manuel Neulinger (Grüne), den Verkehrsreferenten der Stadt – rund 60 Anwohner hatten die Wünsche unterschrieben. Und Neulinger nutzte das, um einen Antrag daraus zu machen, den er schließlich dem Verkehrsausschuss des Stadtrats vorlegte. Im Mai besprach dieser die Forderungen, darunter den Wunsch nach Tempo 30 vom Abzweig von der Staatsstraße bis zum Ortseingangsschild. Die Verwaltung nahm den Auftrag mit, veranlasste Verkehrszählungen und Messungen. Das Fazit daraus stellte nun Ordnungsamtsleiter Walter Weber im Gremium vor.

Demnach wurden an der Ortsdurchfahrt von Mai bis August durchschnittlich 250 Fahrzeuge am Tag gezählt. Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei rund 48 Kilometern pro Stunde, gemessen wurde im Bereich der Wohnbebauung. „In der Gesamtschau kann festgestellt werden, dass die Kfz-Bewegungen in einem vertretbaren Maß sind“, erläuterte Weber. „Andere Verkehrszeichen sind aus Sicht der Verkehrsbehörde und der Polizei nicht zielführend, der Anliegerverkehr findet nicht im überhöhten Maße statt.“ Den Wünschen nach einem Tempolimit oder zusätzlichen Warnschildern wurde damit eine Absage erteilt.

Einmündungsbereich als echte Gefahrenquelle erkannt

Anders ist die Situation am Einmündungsbereich der Straße „Am Hahnenbühel“ in die Staatsstraße. Dort traf sich das Ordnungsamt zu mehreren Ortsterminen mit der Unfallkommission, der Vertreter des Landratsamtes, der Polizei und des Staatlichen Bauamts angehören. Dabei wurde festgestellt, dass es an dieser Stelle „sehr häufig zu gefährlichen Situationen, beziehungsweise Unfällen insbesondere im Abbiegeverkehr kommt“, schilderte Weber. Das Landratsamt habe daher verkehrsrechtliche Anordnungen vollzogen.

Die maximal erlaubte Geschwindigkeit auf der Staatsstraße werde in diesem Bereich auf 70 Stundenkilometer beschränkt. Zudem sollen zusätzliche Verkehrsschilder aufgestellt werden: Eines, das auf Kinder hinweist, ebenso wie das Zeichen „Vorfahrt gewähren“ mit dem Hinweis „Radfahrer kreuzt von links und rechts“. Eine zusätzliche Markierung auf dem Boden soll ebenfalls die Sicherheit erhöhen. „Des Weiteren wird vom Ordnungsamt an bestimmter Stelle ein Verkehrsspiegel zur besseren Sichtbarkeit aller Verkehrsteilnehmer angebracht“, sagte Weber.

Frust über fehlende Diskussion

Eigentlich wäre der Tagesordnungspunkt damit erledigt gewesen. Denn das Thema war nur zur Kenntnisnahme gedacht. Doch Neulinger wollte das nicht so recht wahrhaben. „Ich hätte schon erwartet, dass wir darüber noch mal debattieren“, sagte der Verkehrsreferent irritiert. Weber erwiderte, dass die Verwaltung „alles veranlasst hat, was zu veranlassen ist“. Doch Neulinger überzeugte das nicht. „Vom Ablauf her finde ich das nicht in Ordnung, das war ein Antrag von mir“, kritisierte er. Er hätte sich eine Diskussion dazu gewünscht. „Man kann das nicht mit einer Bekanntgabe abhandeln.“ Ordnungsamtsleiter Weber aber blieb dabei: „Wir haben alles geprüft und umgesetzt, was geboten ist.“ Damit war das Thema beendet.

