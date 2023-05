Frühbucher-Rabatt statt „Last Minute“-Schnäppchen: Wer später bucht, zahlt meistens mehr

Von: Katrin Kleinschmidt

Frühbucher-Rabatt statt „Last Minute“-Schnäppchen: Laut Andrea Coopman, Reiseverkehrskauffrau in Penzberg, haben sich die meisten Kunden längst darauf eingestellt, langfristig zu planen. © Franziska Seliger

Schnäppchen sind bei kurzfristiger Reiseplanung kaum noch möglich. Der Trend geht zum Frühbucher-Rabatt, sagen Reisebüro-Mitarbeiterinnen aus dem Landkreis.

Landkreis – Die Pfingstferien sind da. Viele packen ihre Taschen, machen sich auf den Weg in den Urlaub. Wer jetzt noch nichts gebucht hat, kann kaum noch auf ein Schnäppchen hoffen. Die Zeiten, in denen „Last Minute“-Reisen, also das kurzfristige Buchen, den Geldbeutel schonten, sind vorbei. Das ist aus Reisebüros aus dem Landkreis zu hören.

„Desto kurzfristiger man bucht, desto teurer wird es normalerweise“, sagt Andrea Coopman, Reiseverkehrs-kauffrau beim „TUI TravelStar Volksbank Reisebüro“ in Penzberg. „Das ist der Regelfall“, bestätigt auch Uta Orawetz, die mit dem Reisebüro Simader und dem Weilheimer Reise-Service gleich zwei Büros in Weilheim betreibt, und betont: „Es macht keinen Sinn mehr, auf ,Last Minute‘ zu setzen.“

Vorteile für jene, die langfristig planen

Früher habe es Reisebüros sowie eigene Schalter an den Flughäfen gegeben, die sich auf Angebote für Kurzentschlossene spezialisiert hatten, erinnert sich Orawetz. Beides sei „quasi ausgestorben“. Der billige „Last Minute“-Urlaub „wird nicht mehr kommen“, ist die Weilheimerin sicher. Der Trend sei nicht neu, habe sich schon vor Corona-Zeiten abgezeichnet. Weil Flugunternehmen und Reiseveranstalter heute anders kalkulieren als früher. Die Unternehmen planen ihre Kapazitäten lieber langfristig.

Und locken daher nicht mehr Kurzentschlossene mit niedrigeren Preisen, sondern lieber jene, die langfristig denken. „Es gibt viele Frühbucher-Angebote“, sagt Coopman. Die Kunden hätten sich längst darauf eingestellt. Damit können sie schließlich Geld sparen. Orawetz sieht noch einen zweiten Vorteil für Frühbucher: Sie könnten die „guten Flugzeiten und guten Hotels“ ergattern. Viele Urlauber würden sich daher mittlerweile mehr als ein halbes Jahr vor Urlaubsbeginn für eine Wunsch-Reise entscheiden – sofern ihnen das freilich möglich ist. Für die nun startenden Pfingstferien waren in beiden Büros Reiseziele in Spanien und Griechenland besonders begehrt.

„Man nimmt sich die Vorfreude“

Und werden auch immer noch nachgefragt. Denn die Entwicklung bedeutet nicht, dass „Last Minute“-Ausflüge nicht mehr möglich sind. Es kann ja durchaus Gründe dafür geben, einen Urlaub erst kurzfristig buchen zu können. Dann finde sich zumeist auch ein freier Platz für einen Flug oder eine Pauschalreise, bestätigen beide Reise-Expertinnen. „Es gibt ja immer Menschen, die stornieren müssen“, sagt Orawetz. Sei es wegen einer Krankheit, aus beruflichen Gründen oder wegen eines Notfalls in der Familie. Diese Urlaubsplätze sind dann wieder verfügbar. „Klar ist man nicht so gebunden, wenn man erst kurz vorher seinen Urlaub bucht“, sagt Orawetz. „Aber flexibel ist man auch nicht. Weil man nicht weiß, ob und was man noch bekommt.“

Und noch ein Grund spricht für Orawatz gegen einen „Last Minute“-Urlaub: „Man nimmt sich die komplette Vorfreude.“ Das Hinfiebern, das Ausmalen, was einen erwartet, der sehnsuchtsvolle Blick Richtung Zukunft: „Ich freue mich immer sehr auf meinen Urlaub. Das ist doch etwas Schönes.“