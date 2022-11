IHK sorgt sich um stabile Preise für fossile Energie

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Josef Niedermaier forderte in puncto „Energiewende“ einen „Schulterschluss mit der Wirtschaft“. Positionspapier verabschiedet © Bernhard Jepsen

Um dem „hochaktuellen Thema der Energiekrise“ Rechnung zu tragen, wurde beim jüngsten Treffen des Regionalausschusses der Industrie- und Handelskammer (IHK) extra die Tagesordnung umgeschrieben. Im Fokus stand demnach nicht der Fachkräftemangel, sondern die Debatte um die Energiewende und die Versorgungssicherheit.

Landkreis – „Es gibt derzeit eine Vielzahl von Krisen. Man weiß schon gar nicht mehr, wo man anfangen soll“: Das Eingangsstatement von Klaus Bauer im Rahmen des jüngsten Regionalausschusstreffens klang alles andere als optimistisch. Der Gremiumsvorsitzende beurteilte die Lage angesichts der Energiekrise in den Betrieben „so dramatisch wie noch nie“: „Die Preise laufen uns davon.“ Und: „Wenn sie uns den Gashahn zudrehen, dann wäre das für die Wirtschaft eine Katastrophe.“ Ein weiteres Problem, so analysierte Bauer, seien die Lieferengpässe bei der Materialbeschaffung: Zwar würde es den Unternehmen nicht an Aufträgen mangeln, doch Elektronikbaukomponenten würde man zum Beispiel so gut wie gar nicht mehr bekommen. Gepaart mit dem Fachkräftemangel ließen sich deshalb viele Projekte nicht mehr realisieren – „und dann gibt es ja auch noch Corona“, so Bauer. Sein Credo in der Krise: „Klaren Kopf behalten und das Schiff auf Kurs halten.“ Die Tagesordnung des Regionalausschusses passte inhaltlich zur Lokalität: Das Gremium traf sich am Unternehmenssitz der Weilheimer Stadtwerke. Deren Chef referierte über die Versorgungssicherheit im Energiebereich. Und Peter Müller gab dabei Entwarnung: „Wir gehen nicht von einem Strom-Blackout aus.“ Auch bezüglich der Gasversorgung zeigte sich der Geschäftsführer der Stadtwerke entspannt: „Momentan gibt es keinerlei Grund zur Sorge. Die Speicher sind voll.“ Stefan Drexlmeier widmete sich wiederum der Frage, ob die regionale Energiewende ein Weg aus der Krise sein könnte – wobei der Vorstandsvorsitzende der Energiewende Oberland (EWO) relativ schnell eine Antwort parat hatte: „Die fossilen Energien haben uns in die Schieflage bugsiert, in der wir jetzt stecken.“ Das Preisniveau für Energie sei schon vor dem Ukraine-Krieg in die Höhe geschnellt. Drexlmeier beklagte einen hohen Anteil von Erdgas im Strommix der vier Landkreise im Oberland. Ziel müsse es sein, die hohen Potenziale von Photovoltaik in der Region zu aktivieren. Drexlmeiers Fazit: „Mit fossiler Energie werden wir keine stabilen Preise bekommen.“

Positionspapier verabschiedet

Dass der Ausbau der erneuerbaren Energien aber kein Selbstläufer ist, verdeutlichte Josef Niedermaier, der über die Fortschreibung des Regionalplans mit den Schwerpunkten Mobilität, Siedlungsentwicklung und Energie berichtete. Der Landrat von Bad Tölz-Wolfratshausen verwies auf die mitunter fehlende Akzeptanz von Projekten zur regenerativen Energiegewinnung: „Wasserkraft wird bei uns zum Beispiel geächtet.“ Auch die mögliche Ausweisung von Windvorrangflächen würden viele als massiven Eingriff erachten. Um Projekte voranzutreiben, sei ein „Schulterschluss mit der Wirtschaft“ bei der Umsetzung der Energiewende notwendig. Die Unternehmen könnten in den Debatten ihr Gewicht geltend machen. „Deutliche Stellungnahmen der Wirtschaft würde uns die Thematik einfacher machen“, sagte Niedermaier. Bessere Rahmenbedingungen für den Ausbau erneuerbarer Energien und Technologieoffenheit forderte Elke Christian, IHK-Abteilungsleiterin für die Bereiche „Ehrenamt und Region“. Aktuell sei es zwingend erforderlich, alle Energieträger in den Markt zu werfen: „Es ist jetzt nicht die Zeit, Atomkraftwerke abzuschalten. Wir müssen auch noch durch den übernächsten Winter kommen“, so Christian. Einhellig verabschiedet hat der Regionalausschuss sein Positionspapier zum Thema „Verkehr und Mobilität“. Das Gremium fordert darin eine Attraktivitätssteigerung für den ÖPNV – wobei einige Ausschussmitglieder eine Abkehr vom Auto für unrealistisch halten. „Das Auto wird uns noch viele Jahre begleiten. Die Wege, die in die Arbeit gefahren werden, werden immer länger. Sie liegen mittlerweile im Durchschnitt zwischen 20 und 30 Kilometer. Die Mitarbeiter brauchen also das Auto“, meinte Klaus Bauer. „Oder einen guten ÖPNV“, ergänzte Michael Sendl (Biomichl) postwendend.