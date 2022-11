Weilheimer Kellertheater feiert Jubiläum - und führt das Publikum ins Assessment-Center

Das Kellertheater-Ensemble bei der Probe für „Die Grönholm-Methode“: (v.l.) Sebastian Schmederer, Herbert Leistner, Sylvia Bannert-Reischmann, Ludger Raschewski. © bretting

Sie beginnen fürs Weilheimer Kellertheater wieder zu knarzen: die „Bretter, die die Welt bedeuten“. Fast abgeschlossen sind die Proben zum neuen Stück „Die Grönholm-Methode“. Zugleich markieren die Auftritte ab 24. November das 50-jährige Jubiläum der Theatergruppe.

Weilheim – „Die Gründungsjahre ab 1972 sind schwer im Detail nachzuvollziehen“, sagt Herbert Leistner über die Zeit als freie Theatergruppe. Etwas Licht ins Dunkel bringe die frisch verfasste Chronik, geschrieben von Petra Andrä, in eigenen Worten „das letzte Fossil des Kellertheaters“. Erst seit der Firmierung als Verein im Jahre 1997 gebe es genaue Dokumentationen. Denen zufolge brachte das „Kellertheater“ – benannt nach der Kellerbühne unterhalb der Apostelkirche – in den meisten Jahren sogar zwei Produktionen auf die Bühne, so Vereinsvorstand Leistner.

Über Stücke und Regie wird auf Vereinssitzungen abgestimmt

Ob die Corona-Unterbrechung also einen Rückschlag bedeutete – darauf schütteln alle leitenden Mitglieder des aktuellen Ensembles die Köpfe: „Es gab schon immer Unterbrechungen, bereits drei oder vier Mal durch Sanierungsarbeiten im Kellerraum, von daher war die zurückliegende Spielpause nichts Neues.“ Und weil die Kellerer ohnehin Chaos einberechnen, haben sie sich schon im Frühsommer für den Spielort Stadttheater entschieden. Denn hätte es wieder ein Abstandsgebot gegeben, wären im Keller nur gut 30 Besucher untergekommen. „Und so wenig, das wäre echt schade“, sagt Leistner.

Was den Verein insgesamt angehe, so könne man durchaus von „kollegialer Führung“ sprechen, bestätigt Sebastian Schmederer. Konkret bedeute dies, dass sowohl über die neuen Stücke als auch über die Regieführung auf den Vereinssitzungen abgestimmt werde. „Und das hat nun die „Grönholm-Methode“ ergeben – ein Stück, das mich weit über zehn Jahre hinaus schon extrem fasziniert“, sagt Sylvia Bannert-Reischmann. Sie hat bei der aktuellen Produktion den Hut auf und führt das zweite Mal Regie – eigentlich ungewöhnlich, dass sie dies alleine tut, denn zu den Markenzeichen des Kellertheaters zähle eigentlich die doppelte Regieführung, ergänzt Leistner. „Jeder, der auf der Bühne öfter aktiv ist, hat bald die Chance mindestens auf eine Co-Regie.“ Etwa 20 Aktive seien regelmäßig präsent bei den Sitzungen; rund 50 fördernde Mitglieder habe der Verein außerdem.

Aus dem Kellertheater gingen allerlei Initiativen hervor

Leistner ist stolz darauf, dass aus dem Ensemble weitere Impulse hervorgingen: Das frühere Kabarett „Zeitlupe“, die Initiative „Kunstbändiger“, und bei einer Mitwirkenden auch ein Schauspielstudium. Kulturpreisträger der Stadt Weilheim sind der Gründer Heinz Günther und das Kellertheater seit 1994 außerdem.

Was das neue Stück anbelangt, da gibt es vieldeutiges Augenrollen: Ein besonderes Assessment-Center für den Aufstieg in eine Management-Position sei das Thema. „Mit sehr besonderen Auswahlmethoden“, verspricht Leistner und muss lachen, schließlich ist er selber im Personalmanagement tätig. „Ich drohe scherzhaft damit, dass wir diese Methoden auch einführen, und seitdem wollen natürlich alle Kollegen ins Theater kommen.“

Frauenquote, Gendern, Diversität: Hoch aktuelle Themen im neuen Stück

Er ergänzt, dass im neuen Stück viel Aktuelles drin sei: Frauenquoten, Gendern, Diversität, Erfolgsdruck. Themen für alle, die berufliche Ambitionen schon einmal hatten oder gerade vor sich haben. Oder geht es ums Manipulieren der Mitmenschen generell? „Einfach anschau-en kommen!“, lautet der Rat der Weilheimer Keller-Geister. Und übrigens: Mit einer Heimatbühne wollen sie sich nicht verwechseln lassen. So gibt es auch bei „Grönholm“ keinen bairischen Anstrich, sondern bewusstes Hochdeutsch und die katalanischen Rollen-Namen von Autor Jordi Galceran.

Andreas Bretting

Aufführungen von „Die Grönholm-Methode“ sind am 24., 25. und 26. November jeweils um 20 Uhr, am 26. November zusätzlich auch um 15 Uhr im Stadttheater Weilheim. Dort ist auch die Chronik des Kellertheaters zu erwerben. Karten an der Abendkasse oder im Vorverkauf im Weilheimer Bistro „Hänsel’s“ (Mo-Fr 18-19.30 Uhr, Sa 19-20.30 Uhr).