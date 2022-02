KfW-Schock: Turnhallenpläne wackeln - Kosten laufen aus dem Ruder

Von: Sebastian Tauchnitz

Im Dezember 2018 schauten sich die Mitglieder des Kreistags die Situation vor Ort an. © Gronau

Aller Voraussicht nach wird es keine KfW-Förderung für den geplanten Bau der 1+2-Turnhalle am Weilheimer Gymnasium geben. Rechnet man dann noch die heftigen Baukostensteigerungen mit ein, wird sich das Vorhaben immens verteuern.

Weilheim – Es klang fast verzweifelt, als die Verantwortlichen vom Landratsamt Ende des vergangenen Jahres an den Kreistag appellierten, nach dem Beschluss, eine Solarfassade zu installieren, müsse Schluss sein mit den permanenten Änderungswünschen und Umplanungen. Nun ist es ironischerweise das Landratsamt, das die Pläne für die neue Gymnasiums-Turnhalle in Weilheim noch einmal auf den Prüfstand stellen will. Allerdings aus sehr gutem Grund, denn noch bevor der erste Stein gesetzt wurde, drohen die Kosten vollkommen aus dem Ruder zu laufen.

Kosten drohen aus dem Ruder zu laufen

Grund sind die tiefgreifenden Änderungen, die die neue Ampel-Bundesregierung an der KfW-Förderung für ökologisches Bauen vorgenommen hat. Dabei hatte man sich im Kreistag noch im November gefreut, dass durch die Investition in die Solarfassade der gesamte Bau vom KfW-Standard 55 in den KfW-Standard 40 gerutscht war. Das hätte eine deutlich höhere Fördersumme bedeutet. Doch nun strich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck das KfW-Förderprogramm massiv zusammen. Für Bauten nach dem KfW-Standard 55 gibt es gar kein Geld mehr, die Mittel für die KfW 40-Förderung wurden derartig gekürzt, dass, wie Kreiskämmerer Norbert Merk auf Anfrage der Heimatzeitung sagte, wahrscheinlich nur noch zinsvergünstigte Darlehen aus diesem Topf finanziert werden können. Da der Landkreis sich seine Kredite derzeit nahezu zum Nulltarif besorgen kann, käme das also eine „Null“-Förderung gleich.

Vorsichtige Schätzungen gehen von Baupreissteigerung von 15 Prozent aus

Das ist allerdings nicht das einzige Problem, das die Kreisverwaltung in Sachen Turnhallen-Neubau umtreibt. Normalerweise kalkuliert man bei öffentlichen Baumaßnahmen mit einer jährlichen Baupreissteigerung von rund fünf Prozent. Das gilt allerdings nicht mehr in den vergangenen beiden Jahren. „Vorsichtige Schätzungen gehen von einer Preissteigerung aus, die bei rund 15 Prozent liegt. Andere Experten haben Preissteigerungen sogar von bis zu 24 Prozent ausgerechnet“, sagte Merk.

Das bedeutet, dass die bisherigen Rechnungen komplett über den Haufen geworfen werden. Ging man bisher von Gesamtkosten aus, die bei 14,4 Millionen Euro abzüglich 1,3 Millionen Euro KfW-Fördermittel lagen, könne man jetzt nach dem Wegfall der KfW-Förderung und der Baukosten-Explosion mit 16,1 Millionen Euro ohne Bundesförderung rechnen.

Mehrkosten unter dem Strich bei drei Millionen Euro

Das sind unterm Strich Mehrkosten von drei Millionen Euro und das ist ein ernstes Problem. Denn die Schuldenlast des Landkreises wächst und es sind noch zahlreiche weitere Großprojekte in den kommenden Jahren zu erledigen.

Die Verwaltung will das Thema deswegen erneut in den Kreisausschuss, der heute tagt, und später in den Kreistag bringen. Die Kreisräte sollen sich dann zwischen verschiedenen Varianten entscheiden.

Variante 1 - bauen wie geplant

Es wird so gebaut, wie bisher geplant. Das hätte den Vorteil, dass die Planungen, die bislang schon rund 1,2 Millionen Euro verschlungen haben, weit fortgeschritten sind und keine zusätzlichen Verzögerungen auftreten würden. Der Nachteil wäre der mittlerweile immense Preis, den das Projekt kosten würde. „Wenn sich die Kreisräte dafür entscheiden würden, müssten sie auch sagen, was wir stattdessen weglassen sollen“, so Merk. Betroffen wäre von diesem Beschluss nicht nur der Kreishaushalt, sondern auch die Stadt Weilheim, die mehr Geld in die Hand nehmen müsste, um die Mehrkosten für die wettkampftaugliche Ausgestaltung der Turnhalle auszugleichen.

Variante 2 - alles bleibt, wie es ist

Alles bleibt, wie es ist. Man schickt ein Stoßgebet gen Himmel, dass das derzeitige, marode Turnhallengebäude noch ein paar Jahre durchhält und wartet ab, bis sich die Finanzlage des Landkreises bessert. Problem dabei: Die Schule braucht drei Turnhallenfelder, genutzt werden könnte aber weiterhin nur eines.

Variante 3 - der Kahlschlag

Der Kahlschlag: Das heutige Turnhallengebäude wird abgerissen, die Fassade zum Schulgebäude hin wieder hergestellt. Das würde auch eine erhebliche Summe kosten und das Gymnasium Weilheim hätte auf absehbare Zeit gar keine eigene Turnhalle mehr.

Variante 4 - abspecken

Aus der ursprünglich geplanten 1+2-Variante mit einer wettkampftauglichen Zweifachhalle und einer aufgesetzen Einfachhalle würde eine klassische 2er-Variante. Die überbaute Einfachhalle würde ersatzlos gestrichen. Vorteil: Am geplanten Standort würde ein modernes, wettkampftaugliches Gebäude entstehen. Nachteil: Die eigentlich benötigten Kapazitäten würden nicht geschaffen, zudem kämen erhebliche Mehrkosten für die Planung und eine Zeitverzögerung durch die Umplanung hinzu.

Variante 5 - Penzberger Vorbild

Deswegen sollte nach Ansicht der Verwaltung auch noch einmal darüber nachgedacht werden, ob man das Thema nicht doch noch einmal vollkommen neu angehen will. Eine Lösung wäre der schon vor einigen Jahren diskutierte Bau einer Dreifachhalle im heutigen Maibaumpark zwischen Amtsgericht und Mercedes-Autohaus. Die Vorteile liegen auf der Hand: In Penzberg hat der Landkreis 2009 schon eine solche Dreifachhalle, die teilweise eingegraben wird, errichtet. Die Planungen sind vorhanden, müssten also nur schnell und kostengünstig angepasst werden. Da es sich hierbei mehr oder weniger um einen „Neubau von der Stange“ handeln würde, wären die Kosten deutlich niedriger als bei der verschachtelten, bautechnisch aufwändigen 2+1-Variante, die derzeit geplant ist. Dadurch wäre auch der Zuschuss, den die Stadt Weilheim zahlen müsste, nicht höher als heute geplant. Die Halle in Penzberg habe damals rund sieben Millionen Euro gekostet, so Kreiskämmerer Merk. Heute könne man mit Gesamtkosten von rund elf bis 13 Millionen Euro ohne künftige Baukostensteigerungen rechnen.

Ist die Penzberger Dreifachhalle vielleicht das Vorbild für eine kostengünstigere Lösung? © Wolfgang Schörner

Ein weiterer Vorteil wäre, dass die letzten freien und grünen Flächen rund um das eigentliche Schulgebäude erhalten blieben und nicht zubetoniert würden.

Nachteile dieser Variante gäbe es wenige: Beobachtungen hätten gezeigt, dass der Maibaumpark außer von ein paar Gassigehern kaum frequentiert werde. Tatsächlich würde durch die neue Planung vor allem ein Zeitverzug von rund einem Jahr entstehen. Dafür gäbe es dann aber eine gut nutzbare, wettkampftaugliche Turnhalle zu einem vertretbaren Preis, die alle Anforderungen erfülle.

Die rund sechs Millionen Euro, die durch diese Variante gespart werden könnten, würden beispielsweise fast dafür ausreichen, die desaströse Situation mit den seit rund 20 Jahren genutzten Containern an der Realschule in Peißenberg aufzulösen, in dem man dort einen Ersatzneubau hinstellt.