Kinderporno-Prozess: Weilheimer filmte seine elfjährige Halbschwester

Amtsgericht

Das Internet macht es den Menschen immer einfacher, an pornografisches Material zu gelangen und dieses zu verbreiten. Am Weilheimer Amtsgericht wurde in diesem Zusammenhang nun ein 24-jähriger Mann verurteilt.

Landkreis – Die Dateien, die der Weilheimer besaß, waren jedoch weit mehr als „gängige Videos“ aus der Pornoindustrie. Während der Verlesung der Anklageschrift, sowie bei den Plädoyers und der Urteilsverkündung besuchte eine Schulklasse mit im Schnitt 16-jährigen Teenagern die Verhandlung.

Trotz der Bedenken des Gerichts, die Thematik könnte für die Heranwachsenden problematisch sein, bestand ihr Lehrer darauf, dass die Klasse zumindest Teile der Verhandlung erleben sollte. Gerade die Thematik, in Verbindung mit einem verantwortungsvollen Umgang mit Smartphone und Internet, sei wichtig für die Entwicklung der jungen Menschen.

Wie die Staatsanwaltschaft erklärte, wurde dem Beschuldigten das Versenden von zwei Bilddateien mit kinderpornographischem Inhalt zum Verhängnis. Dabei handelte es sich jedoch nur um die Spitze des Eisberges. Bei einer polizeilichen Durchsuchung und Auswertung der Geräte des Mannes wurde im April 2021 weiteres Material sichergestellt.

Rund 500 Dateien befanden sich im Besitz des damals 22-Jährigen. Darunter Videodateien mit rund 8,5 Stunden Spielzeit, die in einem Fall sogar den schweren sexuellen Missbrauch an einem Kleinkind zeigen. Die Videos bekam er laut eigener Aussage über Snapchat und weitere Links zugeschickt und habe sie gespeichert. „Vollkommen blind“ sei er tiefer hineingeraten, wie er in der Verhandlung eingestand. Das Gericht zeigte sich über die verhältnismäßig einfache Art der Verbreitung der Dateien überrascht.

Angeklagter zeigt sich vor Gericht geständig

Zwischen 2020 und 2021 habe der Weilheimer schließlich damit begonnen, insgesamt sieben Videos seiner damals elfjährigen Halbschwester anzufertigen, die das Mädchen unbekleidet in der Dusche, der Badewanne, der Sauna oder in der Küche zeigten, wobei der Fokus ganz gezielt auf den Intimbereich gerichtet wurde. Abgesehen davon, dass es sich dabei um das Anfertigen kinderpornografischer Dateien handelt, sei dies ein „vehementer Vertrauensbruch“ und eine „Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs“, merkte Richter Lars Baumann an. Das Material wurde eingezogen.

Zu seinen Motiven äußerte sich der Mann kaum. Ihm würde seine Tat rückblickend schrecklich vorkommen und er bereue sie zutiefst. Zu keinem Zeitpunkt der Verhandlung focht er die erhobene Anklage an, sondern zeigte sich geständig und kooperativ. Er habe sich nach Beginn der Ermittlungen selbst in Therapie begeben. So auch seine Familie.

Das Verhältnis, gerade zu seiner Halbschwester, sei zwar nicht mehr dasselbe, trotzdem versuche man damit umzugehen, was bereits schrittweise Erfolge zeige. „Das wird ihnen im Familienverbund ewig nachhängen“, meinte Richter Baumann allerdings. Das Verhältnis werde „nie wieder wie zuvor“ sein. Dass hierbei eine Freiheitsstrafe fällig wird, war von vornherein allen Anwesenden bewusst.

Richter verhängt Bewährungsstrafe

Während die Staatsanwaltschaft auf zwei Jahre und sieben Monate plädierte, versuchte der Anwalt des Mannes zumindest unter den „magischen zwei Jahren“ zu bleiben, was eine Bewährung erlauben würde. Dem Vertrauensbruch und der klaren „kriminellen Energie“, die der Staatsanwalt seinerseits erkannte, standen die Geständigkeit und Einsicht sowie günstige Zukunftsprognosen gegenüber, auf welche sich wiederum die Verteidigung stützte.

Außerdem sei er laut Bundeszentralregister bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten. Nach einer knapp 20-minütigen Beratung kehrten Richter und Schöffen zurück und verkündeten eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und elf Monaten, sowie eine Zahlung von 4000 Euro an den „Weißen-Ring“. Außerdem soll der 24-Jährige die Therapie fortsetzen.

In Gegenwart der Schulklasse machte Richter Baumann klar, dass ihm eine Bewährungsstrafe schwer gefallen sei. Seit dem 1. Juli 2021 werde bei dem Besitz, auch nur einer einzigen kinderpornografischen Datei, eine Freiheitsstrafe verhängt, sagte er. Der Mann habe daher, zumindest in dieser Hinsicht, Glück gehabt. Bleibt die Hoffnung, dass er etwas draus gelernt hat.