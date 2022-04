Kinderpornographie: 46-Jähriger zu einem Jahr und drei Monaten Bewährung verurteilt

Ein 46-Jähriger aus dem Landkreis wurde wegen Besitzes kinderpornographischer Bilder und Videos verurteilt. © Ralf Ruder

Ein Jahr und drei Monate zur Bewährung lautete das Urteil gegen einen 46-jährigen aus dem Landkreis, dem im Besitz kinderpornographischer Inhalte war.

Weilheim – Knapp 900 kinderpornographische Bilddateien und dazu noch verschiedene Videos des gleichen Genres – das war die erschütternde Bilanz der Forensik, die zwei Laptops, eine Handvoll USB-Sticks, Handy, Tablet und iPad des Angeklagten untersucht hatte. Der 46-jährige aus dem Landkreis räumte den Besitz dieser Darstellungen vollumfänglich ein, was sich für ihn in der Strafzumessung positiv auswirkte.

Pornographie scheint eine magische Anziehungskraft auf den verheirateten Werbetechniker zu haben, denn er besuchte immer wieder einschlägige Seiten im Internet, speicherte auch mindestens 7000 entsprechende Bilder und über 200 Videos. In einem Porno-Portal bot ihm dann ein „Sebastian“ an, ihm Kinderpornos zu schicken, da seien „nette Sachen drin“. So erhielt er einen USB-Stick mit – seiner Aussage nach – den ersten derartigen Darstellungen. Wie die Forensik in ihrem Gutachten schilderte, seien auch versteckte, gelöschte und überschriebene Dateien gefunden worden. Alle zeigten kinder- und jugendpornographische Abbildungen, sexuelle Handlungen an Kindern und ganz oder teilweise unbekleidete Kinder in sexueller Ausrichtung.

Auf den Angeklagten stieß man durch NCMEC, das National Centre for Missing and Exploited Children. Dies ist eine US-amerikanische Organisation, die Fälle von vermissten oder ausgebeuteten Kindern bearbeitet. Außerdem meldet NCMEC Verdachtsfälle von Kinderpornografie an das Bundeskriminalamt (BKA).

Die Zahlen dieser Hinweise auf Kinderpornografie im Internet steigen jährlich an. Lädt ein deutscher Nutzer solche kinderpornografischen Schriften, deren Besitz strafbar ist, zu US-Internetdiensten hoch, geht eine Meldung an das NCMEC und von dort an das BKA. Das BKA leitet dann in Deutschland ein Ermittlungsverfahren ein – wie im Fall des 46-Jährigen.

Täter wird in Therapie gehen

Der Angeklagte hatte bereits bei der Hausdurchsuchung mitgewirkt, was auch der als Zeuge geladene Polizeibeamte bestätigte. Und der Angeklagte hatte vor Gericht alles eingeräumt. „Es tut mir leid und ich würde mich bei allen entschuldigen, wenn es möglich wäre. Das war unter aller Sau!“, sagte der Mann, der auf alle Fälle eine Therapie machen werde, was ebenfalls im Urteil festgehalten wurde.

Der Staatsanwalt plädierte auf ein Jahr und neun Monate zur Bewährung sowie 7500 Euro Geldstrafe, wobei er dem Angeklagten zugute hielt, dass er nicht vorbestraft und geständig war. Doch der Umfang der gespeicherten Daten und die Intensität der Darstellungen ließen keine mildere Bestrafung zu. Richterin Stefanie Rainer folgte dem Antrag im Wesentlichen, wobei sie auf ein Jahr und drei Monate sowie 4500 Euro Geldstrafe reduzierte und damit dem Antrag der Verteidigung Rechnung trug. Bianca C. Heigl

