Krankenhaus-Verbund stellt klar: Landrätin nahm nur an einer GO-Gesellschafterversammlung teil

Von: Sebastian Tauchnitz

Landrätin Andrea Jochner-Weiß und GmbH-Geschäftsführer Thomas Lippmann (2. v. l.) bei einer Pressekonferenz. © Archiv/Ralf Ruder

Landrätin Andrea Jochner-Weiß sagte, man sei aus dem Krankenhaus-Verbund ausgetreten, weil es „nur zwei oder drei Sitzungen in sechs Jahren“ gegeben habe. Nun hat Gesundheit Oberbayern die Sache klargestellt.

Landkreis – Im Zuge der Kreistagsdebatte um die Zukunft der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH kam auch das Thema „Gesundheit Oberbayern GmbH“ (GO) zur Sprache. In dieser Gesellschaft haben sich die kommunalen Krankenhäuser der Region – Starnberg, Ebersberg, Garmisch-Partenkirchen und Wolfratshausen – zusammengeschlossen und stimmen sich ab. Alle, bis auf die Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH.

Landrätin Andrea Jochner-Weiß hatte im Rahmen der Debatte gesagt, die Krankenhaus GmbH sei auf ihr Betreiben hin ausgetreten. „Da gab es zwei oder drei Sitzungen in sechs Jahren und beschlossen wurde nichts, das uns was gebracht hätte“, gab sie zur Begründung an, nachdem Hans Mummert (SPD/Penzberg) nachgefragt hatte.

Gesundheit Oberbayern: Zwei Gesellschafterversammlungen pro Jahr geplant

Aufgrund der Berichterstattung in der Heimatzeitung meldete sich jetzt die Gesundheit Oberbayern GmbH zu Wort. Man wolle ganz sachlich ein paar Dinge richtigstellen, hieß es. „Die Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH wurde 2016 als zusätzlicher Gesellschafter in die GO aufgenommen. Diese Beteiligung wurde 2019 zum Ende 2020 gekündigt. Die GmbH ist zu diesem Zeitpunkt ausgeschieden.“

Nicht nachvollziehen können die Verantwortlichen des Verbandes die Darstellung der Landrätin, es habe „nur zwei oder drei Sitzungen in sechs Jahren“ gegeben: „Grundsätzlich sind von der GO vier Sitzungen der Geschäftsführer pro Jahr und zwei Gesellschafterversammlungen pro Jahr geplant. Zu den Gesellschafterversammlungen werden die Landräte und Landrätin der beteiligten Landkreise geladen, sowie die Geschäftsführer der beteiligten Kliniken.“

Jochner-Weiß nahm nur an einer Versammlung teil

Man muss aber halt auch an den Sitzungen teilnehmen: Die Gesundheit Oberbayern GmbH wertete deswegen extra die Protokolle aus. Demnach fanden zwischen 2016 und 2019 insgesamt 19 Sitzungen der Geschäftsführer in Präsenz statt. Thomas Lippmann, Geschäftsführer der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH, habe an insgesamt zwölf Sitzungen teilgenommen. 2020 habe es pandemiebedingt keine Treffen gegeben, da der Abstimmungsbedarf allerdings damals noch höher war, gab es alle 14 Tage Telefonkonferenzen der verbliebenen Mitglieder. „Im gleichen Zeitraum (also von 2016 bis 2019, Anm.d.Red.) fanden zudem sieben Gesellschafterversammlungen der Gesundheit Oberbayern GmbH statt. Landrätin Andrea Jochner-Weiß habe laut Protokoll an einer teilgenommen.

Um die Themenfelder umfassend beackern zu können, sind innerhalb der GO 13 Arbeitsgruppen tätig, die jeweils von einem Geschäftsführer der beteiligten Krankenhäuser geleitet werden. 2018 wurden die Leitungen der Arbeitsgruppen neu vergeben. Sechs Geschäftsführer hätten damals die Leitung der 13 Arbeitsgruppen übernommen. „Der Geschäftsführer der Weilheim-Schongau GmbH wollte keine Arbeitsgruppe leiten“, teilte die Gesellschaft weiter gegenüber der Heimatzeitung mit.

