Klettern, Yoga, Floßfahrt: Viel Programm für „Special Olympics“-Sportler

Von: Alfred Schubert

Sie freuen sich auf die Sportler aus Kuba, die vor den „Special Olympics“ kurz den Landkreis besuchen: Landrätin Andrea Jochner Weiß (M.), Organisatorin Katharina Drohms und Markus Ebinger von der Bildungs- und Erholungsstätte Langau, in der die Sportler während ihres Aufenthaltes wohnen werden. © Ralf Ruder

An den „Special Olympics“ nehmen heuer Sportler aus 170 Nationen teil. Einige von ihnen besuchen den Landkreis Weilheim-Schongau, bevor die Weltspiele beginnen.

Landkreis – Die „Special Olympics“, die Weltspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung, finden vom 17. bis 24. Juni in Berlin statt. An ihnen werden Sportler aus 170 Nationen teilnehmen. Einige von ihnen sind zuvor im Landkreis Weilheim-Schongau zu Gast. Der Landkreis Weilheim-Schongau hat sich laut Landrätin Andrea Jochner-Weiß vor zwei Jahren um eine Teilnahme am „Host Town Programm“ beworben und Anfang vergangenen Jahres die Zusage bekommen. Eine Delegation aus Kuba mit 19 Sportlern und ihren Betreuern sowie zwei Assistenten aus Berlin wird am Sonntag, 11. Juni, vom Flughafen in München abgeholt und in die Bildungs- und Erholungsstätte Langau bei Steingaden gebracht, wo sie während ihres Aufenthalts wohnt.

Auf dem Programm der Gäste, das mit einer Begrüßung durch die Grundschule Altenstadt beginnt, steht vormittags Sport: Yoga in der Langau, ein Basketball-Turnier mit Sportlern des TSV Peißenberg und Klettern in der Kletterhalle des Alpenvereins in Weilheim.

Für den Nachmittag sind Ausflüge geplant: eine Floßfahrt auf dem Lech, eine Fahrt mit dem Planwagen zur Wieskirche und Bogenschießen in Herzogsägmühle. Der Montagabend wird vom Trachtenverein Hohenfurch gestaltet.

Anmelden für das Grillfest

Ein Höhepunkt wird der Grillabend am Dienstag, 13. Juni, am Dietlhofer See mit musikalischer Begleitung durch „Zwoaralloa“ sein, bei dem ab 18 Uhr die „DanceAbility“, die „Klangfabrik“ und der Rock‘n’Roll-Verein Peiting sowie Feuerspucker auftreten. Am Mittwochabend gibt es für die Gäste noch eine Bayerische Volkstanzparty, bevor sie tags darauf zu dem Spielen nach Berlin fliegen. Wer zum Grillabend am Dietlhofer See kommen will, wird gebeten, sich möglichst bald per E-Mail unter a.hasch@lra-wm.bayern.de anzumelden. Bei schlechtem Wetter wird kurzfristig ein anderer Veranstaltungsort mitgeteilt. Das Landratsamt weist auch darauf hin, dass die Parkplatzsituation am See bei schönem Wetter angespannt sein kann.

Damit sich auch die Besucher, die kein Spanisch sprechen, mit den Gästen unterhalten können, werden laut der Behinderten-Beauftragten des Landkreises, Katharina Droms, die für die Organisation zuständig ist, ehrenamtliche Dolmetscher anwesend sein.