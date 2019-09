Klimastreik-Demo in Weilheim führt zwei Mal über die B 2

Bei der Demo am Klimastreik-Freitag rechnet die Polizei Weilheim mit etwa 300 Demonstrierenden. Zwei Mal wird die B2 für rund fünf Minuten gesperrt.

Weilheim – Am morgigen Freitag ist globaler Klimastreik. Nicht nur Schüler sind für diesen Tag zum Streiken aufgerufen. Wie berichtet haben in Weilheim Schüler, die bei der „Fridays for Future“-Bewegung aktiv sind, für diesen eine Demonstration samt einer Kundgebung organisiert. Die Polizei rechnet mit rund 300 Demonstrationsteilnehmern. So viele seien es auch bei den vergangenen zwei „Fridays for Future“-Demos gewesen, sagt Martin Hackl, der die Veranstaltung als Polizist begleitet.

Inzwischen steht auch die Strecke fest, die die Demonstrierenden nehmen: Treffpunkt ist um 11 Uhr am Weilheimer Kirchplatz. Wenn alles nach Plan läuft, setzt sich von dort aus gegen 11.30 Uhr der Demonstrationszug in Bewegung. Er wird durch die Admiral-Hipper-Straße zum Rathausplatz und weiter Richtung Obere Stadt ziehen. Am Rathausplatz wird zum ersten Mal die B2 überquert. Die Polizei geht davon aus, dass dafür die Bundesstraße rund fünf Minuten gesperrt werden muss. Von der Oberen Stadt biegt der Zug nach rechts in die Rambeckgasse ein und folgt dieser über die Engelhardtstraße zur Stainhartstraße, wo es vor dem Landratsamt einen rund zweiminütigen Sitzstreik geben soll.

Anschließend ziehen die Demonstrierenden weiter in die Heseloher Straße und überqueren an deren Ende erneut die B 2, die auch hier wieder für rund fünf Minuten gesperrt sein wird, und biegen in die Waisenhausstraße ein, die sie vor dem Sportgelände des TSV verlassen, um nach rechts einzubiegen und am Kindergarten „Mariae Himmelfahrt“ vorbei nach links auf die Jahnstraße abzubiegen. Anschließend geht es auf die Pollinger Straße, zum Unteren Graben, der auf Höhe der Lohgasse wieder verlassen wird, um nach rechts Richtung Weilheimer Innenstadt in die Cavaliergasse einzubiegen. Von dort aus zieht der Demonstrationszug weiter über die Herzog-Christoph-Straße an der Musikschule vorbei in die Ledererstraße, wo die Demonstration gegen 12.15 Uhr am Kirchplatz enden soll. Die Polizei teilt mit, dass die jeweiligen Straßen für die Zeit der Demonstration gesperrt sind. Der Klimastreik ist Auftakt für eine ganze Aktionswoche für Klimaschutz.