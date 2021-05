Klimawandel setzt Bäumen in der Stadt zu: Das sind in Zukunft die Alternativen zu den „traditionellen“ Bäumen

Neue Sorten sollen gepflanzt werden

von Magnus Reitinger schließen

Straßen und Pflaster nehmen ihnen Platz zur Entfaltung. Und dazu kommt noch der Klimawandel mit zunehmender Trockenheit: Zahlreiche Bäume in der Stadt kämpfen ums Überleben. Für die Zukunft setzt man deshalb auf neue Sorten.

Weilheim – Entscheidungen über Fällungen „stadtbildprägender Bäume“ sind Alltag im Bauausschuss des Weilheimer Stadtrates. Dabei ist festzustellen, dass neben den üblichen Schädigungen durch zu nahes „Heranbauen“ oder unzureichende Sicherungsmaßnahmen bei Baustellen auch der Klimawandel vielen Bäumen immer mehr zu schaffen macht. Einerseits sind da lange Trocken- und Dürreperioden, andererseits Starkregenfälle mit zu viel Wasser auf einmal: Vielen „traditionellen“ Stadtbäumen in unseren Breiten gibt das den Rest.

Zwar wurde in früheren Jahren stets die Pflanzung „autochthoner Gehölze“, also einheimischer Baumarten, gefordert. Doch angesichts des Klimawandels müsse man wohl auch in dieser Hinsicht „neue Wege gehen“, meinte Weilheims Bürgermeister Markus Loth, als vergangenen Dezember über die Fällung eines geschädigten Alleebaums an der Münchener Straße zu entscheiden war. Statt eines Bergahorns sollte man dort besser eine südeuropäische Art nachpflanzen, „die die Hitze besser verträgt“, meinte der Stadtwerke-Experte. Das war für den Bauausschuss der Anstoß, mal grundsätzlich darüber nachzudenken, welche Baumarten im Stadtgebiet zukunftsträchtig sind.

Diese Sorten sollen künftig gepflanzt werden

In Zusammenarbeit mit der unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt und den Baumpflegern der Stadtwerke hat das Stadtbauamt nun eine Liste „klimaverträglicher Bäume für das Stadtgebiet“ vorgelegt. Demnach sollen von städtischer Seite künftig vorwiegend folgende Baumarten an Straßen oder öffentlichen Plätzen gepflanzt werden:

Französischer Ahorn (Acer monspessulanum): Höhe 5-8 Meter, Breite 4-7 Meter.

Eisenholzbaum (Parrotia persica): Höhe 6-10 Meter, Breite 6-10 Meter.

Dreizahn Ahorn (Acer buergerianum): Höhe 8-10 Meter, Breite 4-6 Meter.

Manna-Esche (Fraxinus ornus): Höhe 8-10 Meter, Breite 4-8 Meter.

Ulme (Ulmus Lobel): Höhe 12-15 Meter, Breite 4-5 Meter.

Ungarische Eiche (Quercus frainetto): Höhe 15-20 Meter, Breite 8-10 Meter.

Platane (Platanus x acerifolia): Höhe 20-30 Meter, Breite 10-15 Meter.

Eigentlich stand auch der Amberbaum noch auf dieser Liste. Doch Alfred Honisch (Grüne) bat in der jüngsten Bauausschuss-Sitzung im Namen seines Fraktionskollegen Stefan Emeis, diese Baumart wieder zu streichen. Grund: Amberbäume, so recherchierte Emeis als Klima- und Umweltreferent des Stadtrates, emittieren bestimmte Kohlenwasserstoffe, die bei der Bildung von bodennahem Ozon eine große Rolle spielen – gerade wenn Stickoxide aus Verbrennungsabgasen in der Luft sind und die Sonne scheint. Das gelte auch für Ungarische Eichen sowie Platanen, die laut Emeis ebenfalls nicht unbedingt empfehlenswert sind.

Pauschale Festlegung auf bestimmte Sorten nicht möglich

Grundsätzlich stimmte der Bauausschuss der neuen Liste einhellig zu. Wobei eine pauschale Festlegung auf bestimmte Sorten nicht möglich sei, wie das Stadtbauamt mit Verweis auf Aussagen der unteren Naturschutzbehörde betonte. Man müsse „immer speziell auf den jeweiligen Standort reagieren“. Für straßenbegleitende Bäume sei „unbedingt entscheidend, dass der Wurzelraum sowie eine mögliche Baumscheibe groß genug ist, um dem Baum für 50 bis 100 Jahre Lebensraum und Entwicklungsmöglichkeit zu bieten. Es muss insbesondere genügend Regenwasser an die Wurzeln herankommen können.“

Diesem Umstand ist auch geschuldet, dass bei Neupflanzungen in Weilheim mittlerweile oft „relativ hohe Hügel“ entstehen. Brigitte Holeczek (BfW) ist das zum Beispiel an der Geistbühelstraße aufgefallen – weshalb sie in der Sitzung nachgefragt hat. Laut Erklärung von Stadtwerke-Mitarbeiter Sebastian Soyer entstehen die Hügel, weil man für die ersten zwei, drei Jahre relativ große Gießringe um die Bäume platziere, „damit beim Gießen viel Wasser gespeichert werde kann“. Später würden diese aber eingeebnet.

Informationen

zu „Stadtbaumarten im Klimawandel“ finden sich zum Beispiel in einem Faltblatt der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau – herunterzuladen im Internet unter www.lwg.bayern.de.