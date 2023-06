Kneipp-Anlagen in Weilheim in neuer Frische

Auch ein Bewegungslied zum Mitmachen gab es bei der Eröffnungsfeier der renovierten Kneippanlage in der Au. © Scharnitzky

Zwei Anlagen in der Au, eine in der Oberen Stadt: Die frisch renovierten Kneippanlagen in Weilheim wurden mit einer fröhlichen Feier wieder eröffnet. Sie waren umfassend saniert und mit Armbecken versehen worden und sind jetzt ausgeschildert.

Weilheim – „Drun’t in der grünen Au steht a Birnbaum, schön blau, juche“ erklangen am vergangenen Freitag hohe Stimmchen nahe der Ammer in Weilheim. Ein Kneippbecken hat’s im 16. Jahrhundert halt noch nicht gegeben, und fürs Umdichten hätte die Silbenzahl nicht gestimmt, aber das mit der „Au“ hat bestens gepasst. Die Kinder des Kneipp-Kinderhauses Mariae Himmelfahrt begrüßten mit diesem alten Volkslied die Festgäste zur feierlichen Wiedereröffnung des Kneippbeckens in der Au nahe dem Ammersteg – genau am 126. Todestag von Pfarrer Sebastian Kneipp.

Kneipp-Anlage in der Au: Es gibt jetzt auch ein Armtauchbecken

Mitglieder, Freunde, Vertreter anderer Vereine, Stadtpolitiker, Sponsoren, Behördenvertreter und interessierte Weilheimer konnte Prof. Hans-Joachim Reinhard, Vorsitzender des Kneipp-Vereins Weilheim-Pfaffenwinkel, an der renovierten Anlage begrüßen: Neben einem neuen Einstieg in das Naturbecken gibt es jetzt ein Armtauchbecken mit einer Wasserpumpe, das rollstuhlgerecht ist, und eine Sitzgruppe mit Tisch. Außerdem wurden auf dem Gelände Schilder angebracht, die auf die Kneippsche Gesundheitslehre hinweisen.

90 Prozent Förderung vom Freistaat

Reinhard dankte zuerst einmal seiner Frau und 2. Vorsitzenden Gabriele Hoss-Reinhard: „Sie hatte die meiste Arbeit.“ Und auch den vielen Helfern aus dem Verein. Außerdem hob er die Mitarbeiter der Stadtwerke hervor, die tatkräftig beim Aufbau und Anschluss des Beckens und der Sitzgruppe sowie beim Bau der Naturstufen ins Becken zupackten: „Es ist gut, wenn man Leute hat, die Ahnung und das richtige Werkzeug haben.“ Einen Extra-Dank bekam auch Sparkassen-Chef Thomas Orbig als Vorsitzender der „Winfried und Centa Böhm Stiftung“, die einen Teil zu den Kosten für die Renovierung der drei Vereinsanlagen beitrug.

Die Anlagen, zwei in der Au, eine in der Oberen Stadt, wurden im Rahmen des 2021 anlässlich des 200. Geburtstag von Pfarrer Kneipp vom Freistaat aufgelegten Sonderprogramms „Touristische Infrastruktur – Kneipp-Anlagen“ mit 90 Prozent der Kosten gefördert. Insgesamt waren in Bayern 174 Anträge mit einem Förderbedarf von 2,3 Millionen Euro eingegangen. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger begründete das Programm damals in Zeiten der Pandemie: „Eine gut ausgebaute Kneipp-Infrastruktur kann dem Bedürfnis vieler Menschen nach dem Urlaub dahoam und gesundheitsfördernder Erholung Rechnung tragen.“

Und gesundheitsfördernd endete nach kurzen Grußworten von Weilheims 3. Bürgermeister Alfred Honisch sowie vom Regionalvorsitzenden Heinz Becker des Kneipp-Landesverbandes auch der offizielle Teil, bevor es ins Becken und ans Buffet ging: Gabriele Hoss-Reinhard auf der Ukulele und der „Ziach Wolf“ am Akkordeon spielten ein Bewegungslied zum Mitmachen.

Ralf Scharnitzky