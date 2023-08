„Königin der Musikinstrumente“ wird zerlegt: Platz für 50 Klangfarben aus 3000 Pfeifen

Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt

Es wird ernst – fünf Jahre nach dem Projekt-Start: In der Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt wird die alte Orgel abgebaut, um Platz zu machen für die neue Späth-Orgel.

Weilheim – Aus der polnischen Gemeinde Krobia, in die die Orgel verkauft wurde, sind sie angereist: die Arbeiter, die seit Anfang der Woche die „Königin der Musikinstrumente“ auf der Empore des katholischen Gotteshauses in ihre Einzelteile zerlegen. Allein etwa 2500 Pfeifen aus Metall und Holz müssen abmontiert, fein säuberlich sortiert und verpackt werden. Die noch verwendbaren Register bilden den Grundstock für ein Instrument in einer Kirche der knapp 4500-Einwohner-Gemeinde in der Nähe von Posen. Bis Ende der Woche sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Das Gerüst wird allerdings bis Mai nächsten Jahres stehen bleiben.

In Weilheim muss in den kommenden Wochen die Empore für die neue Orgel ertüchtigt werden. Dazu wird etwa der Boden erneuert, um eine erhöhte Standfestigkeit für das neue, größere Instrument zu schaffen. Außerdem können Stellen an den Wänden rund um die alte Orgel, an die die Arbeiter während der Renovierung der Pfarrkirche vor 20 Jahren nicht richtig hinkamen, ausgebessert werden. Auch eine kleine bauliche Veränderung an der Empore ist vorgesehen, da sich die Späth-Orgel auf mehrere Gehäuse verteilt und anders angeordnet ist als ihre Vorgängerin, die aus den 1960/70er Jahren stammt.

Neubau statt Reparatur

Das alte Weilheimer Instrument war nach einem Gutachten des Orgelsachverständigen Prof. Michael Hartmann aus Seeshaupt „der Stadtpfarrkirche und der Kreisstadt Weilheim als spirituelles und künstlerisches Zentrum des Pfaffenwinkels nicht (mehr) angemessen“. Nach dem Urteil zahlreicher Sachverständiger wäre eine Verbesserung durch Reparatur und Überarbeitung vor Ort so aufwendig, dass sich die Kirchenstiftung für einen Neubau entschieden hatte. „Ein Neubau ist die bessere Lösung“, sagt der Weilheimer Notar Ulrich Bracker, der in der Kirchenverwaltung für den Orgelneubau zuständig ist.

+ Die alte Orgel wird im polnischen Krobia nahe Posen ein neues Zuhause finden. Arbeiter von dort bauen das Instrument derzeit in Mariae Himmelfahrt ab. © Ralf Ruder

Eine neue Orgel – ist das gerechtfertigt? Soll man überhaupt noch angesichts der in den letzten 50 Jahren ablesbaren Kirchenentwicklung investieren? Diese Fragen hält Stadtpfarrer Engelbert Birkle für durchaus berechtigt. Auf der Homepage www.unsereneueorgel.de schreibt er dazu allerdings: „Ich sehe uns in der Pflicht, dass jede Generation ihren Beitrag bringt, um das, was vor 400 Jahren gebaut wurde, zu erhalten und weiter zu führen. Um die Jahrtausendwende war es die große Renovierung der Kirche. Jetzt, 20 Jahre später, ist es das Projekt der neuen Orgel.“

1,2 Millionen Euro kostet die neue Orgel

Mit nach aktuellstem Stand von diesem Monat mehr als 960 000 Euro an Spenden und Zuschüssen ist ein großer Teil der erwarteten Kosten von 1,2 Millionen Euro bereits gedeckt. Eigentlich waren 1,1 Millionen vorgesehen: „Aber wie alles sind natürlich auch die Preise für Maler und Bauarbeiten rund um die Orgel gestiegen“, so Bracker. Für den Bau der Orgel, der sich mehrere Jahre unter anderem wegen Corona verzögerte, und den dazu gehörenden Aufbau in der Kirche wurde 2019 im Vertrag mit der Firma Späth ein Festpreis vereinbart.

Im Februar kommenden Jahres sollen der Aufbau der Orgel und die aufwendige Abstimmung auf die Akustik in der Kirche durch die Orgelbauer-Firma Hartwig und Tilmann Späth beginnen. 3000 Pfeifen sollen für 50 Klangfarben sorgen. „Wenn im Mai die neue Orgel erklingt, dann haben Bau und Einbau unseres neuen Instrumentes genau ein Jahr gedauert“, so Bracker. Kirchenmusiker Jürgen Geiger, der beim Spielen lange mit ausfallenden Registern, hängenden Tönen oder nicht mehr stimmbaren Pfeifen kämpfen musste, freut sich auf der Homepage: „Mit der neuen Orgel wird es möglich, ein breites Spektrum von barocker, romantischer und moderner Orgelmusik darbieten zu können.“ Das Instrument werde diesbezüglich im süddeutschen Raum seines Gleichen suchen.

Ralf Scharnitzky