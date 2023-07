Kommentar zum Brandbrief an das Landratsamt: Schallende Ohrfeige aus München

MEINUNG

Von Sebastian Tauchnitz

Der ungewöhnlich deutliche Brief der Regierung von Oberbayern in Sachen Finanzen an den Landkreis ist eine schallende Ohrfeige für die Verantwortlichen. Ein Kommentar zum Thema.

Amtliche Schreiben sind in aller Regel so formuliert, dass man schon genau hinschauen muss, um zu erkennen, was wirklich gemeint ist. Insofern ist es ein Alarmsignal, wie deutlich die Regierung von Oberbayern bei der Würdigung des aktuellen Haushaltes Kritik am Umgang des Landkreises mit der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH übt.

Offensichtlich hat man bereits seit etlichen Jahren darauf hingewiesen, dass es so nicht weitergehen kann. Hat gemahnt, dass die GmbH auf eigenen Beinen stehen können muss, dass die Zuschüsse sinken sollen.

Beim Landkreis machte man das genaue Gegenteil: Die Zuschüsse stiegen. In den vergangenen Jahren immer schneller in immer schwindelerregende Höhen. All die Investitionen in die (fraglos notwendige) Sanierung der beiden Häuser, in Personal, in Roboter, in IT, sie verbesserten zwar das Angebot, halfen aber nicht, das Minus zu senken. Wenn die Regierung jetzt offen damit droht, künftige Haushalte nicht mehr genehmigen zu wollen, dann ist das mehr als eine schallende Ohrfeige für das Landratsamt.

Es ist zu befürchten, dass es das Ende der Krankenhaus GmbH in der Form ist, in der wir sie kennen. Wird der Zuschuss wie gefordert mindestens halbiert, sind die beiden Häuser in ihrer heutigen Form höchstwahrscheinlich nicht mehr zu halten.

Da wirkt es schon fast grotesk, dass Geschäftsführung und Aufsichtsrat offensichtlich weiter mit Hochdruck an Plänen arbeiten, wie man in Weilheim einen dreistelligen Millionenbetrag investieren könnte, um dort ein Level-2-Krankenhaus zu etablieren.

Wohl wissend, dass das Geld dafür nie aufgebracht werden kann. Vollkommen zurecht weist die Regierung darauf hin, dass 2026, wenn der Wunschzettel der letzten Kreistags-Amtsperiode abgearbeitet ist, die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises etwa fünfmal so hoch sein wird wie im Durchschnitt der anderen Landkreise.

Besorgniserregend ist auch, dass am Ende des Schreibens explizit darum gebeten wird, dass es in öffentlicher Sitzung des Kreistags verlesen wird. Das könnte man so verstehen, dass die Regierung ihre Zweifel daran hat, dass ihre bisherigen Warnungen die Kreisräte überhaupt erreicht haben.

Das alles wäre schlimm genug, wenn nicht ausgerechnet die hochengagierten Mitarbeiter der Krankenhäuser am Ende die Leidtragenden sein könnten. Sie büßen für eine völlig verfehlte Geschäftsentwicklung der vergangenen Jahre.

