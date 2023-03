Kommt der Streit ums Wasserrad vor Gericht?

Von: Johannes Thoma

Teilen

Immer noch ohne Wasserrad: Stadtwerke und Wasserwirtschaftsamt streiten weiter wegen des Projekts am Feyerabend-Anwesen. © Ralf Ruder

Seit über acht Jahren möchten die Stadtwerke eine Wasserkraftanlage am Stadtbach beim Feyerabendanwesen errichten. Doch das Wasserrad dreht sich noch immer nicht. Deshalb üben die Stadtwerke scharfe Kritik am Wasserwirtschaftsamt und erwägen den Gang vors Gericht.

Weilheim – Kritik an seiner Behörde weist Bernhard Müller, Abteilungsleiter am Wasserwirtschaftsamt in Weilheim, vehement zurück: „Nein, wir wollen das Projekt nicht verhindern.“ Es liege einzig und allein am Hochwasserschutz. Die Vorgaben seiner Behörde seien einfach noch nicht umgesetzt worden. „Es ist für uns nicht akzeptabel, wenn bei einem Hochwasser die Anwohner wegen der Anlage geflutet werden.“ Vorwürfe, wonach die Behörde grundsätzlich gegen derartige kleinere Wasserkraftanlagen sei, weist er von sich. „Ganz bestimmt nicht, der Stadtbach ist ja in diesem Bereich bereits verrohrt.“

Umplanungen brachten nichts

Ganz anderer Meinung als die Behörde ist der Bauherr, Peter Müller, Chef der Stadtwerke Weilheim. „Traurig, traurig, aber das Wasserwirtschaftsamt will das Projekt einfach nicht haben.“ Man habe zig Varianten eingebracht, immer seien die Unterlagen zurückgeschickt worden. Der Hochwasserschutz werde durch das Vorhaben an der früheren Seemühle sogar verbessert, ein Eingriff in die Natur sei nicht gegeben, so Müller. Außerdem gab es an dieser Stelle bis etwa 1968 bereits ein Wasserrad. Die Behörde versuche mit „an den Haaren herbeigezogenen Argumenten“, das Vorhaben zu torpedieren, so Müller.

Ertrag wäre geringer geworden

Er erkenne ein gewisses System, wonach die Behörde kleinere Wasserkraftanlagen in der Region zu verhindern versuche. Beispiele hierfür fänden sich auch in Dießen. Garmisch-Partenkirchen und Benediktbeuern. In Weilheim soll die Anlage Strom für rund zwölf Haushalte liefern. Anfangs war noch von 20 Haushalten die Rede, aber wegen der Umplanungen sei der errechnete Ertrag geringer geworden.

Gefahr durch angeschwemmte Äste

Ebenfalls nicht gut zu sprechen aufs Wasserwirtschaftsamt ist Ronald Orawetz. Der Ingenieur ist von den Stadtwerken mit der Planung der Anlage beauftragt worden. Vier Umplanungen und rund 20 Ergänzungen habe er der Behörde in den vergangenen Jahren geschickt. Immer wenn er deren Einwände berücksichtigt und eingearbeitet habe, seien neue Vorgaben hinzugekommen. Der Hochwasserschutz sei gegeben, eine mögliche Gefahr durch einen Aufstau des Baches wegen angeschwemmter Äste sei gebannt, so der Fachmann für die Planung von Wasserkraftanlagen.

2020 habe das Landesamt für Denkmalpflege eine Besichtigung vorgenommen und telefonisch die Pläne akzeptiert. Jetzt nach drei Jahren habe der Denkmalschutz am Landratsamt Bedenken wegen des Ensembleschutzes geltend gemacht. Für Orawetz kam das vollkommen überraschend. Das sei nicht nachvollziehbar, zumal rund 300 Meter weiter stadteinwärts (beim ehemaligen Preisinger-Anwesen) längst ein Wasserrad für Strom sorge, so Orawetz.

Persönliche Animositäten

Auch das Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen brachte keine Wende: Während Peter Müller und Orawetz die Korrektheit der Planungen bestätigt sehen, ist das Wasserwirtschaftsamt der Meinung, dass das Gutachten ihre Sicht stütze und „ebenfalls Mängel bei der Planung“ festgestellt habe.

Peter Müller glaubt nicht mehr so recht an eine Einigung mit der Behörde, zumal auch das persönliche Verhältnis stark gelitten habe. Er könnte sich vorstellen, dass die Stadtwerke vors Verwaltungsgericht gehen. Allerdings braucht es dazu erst einen offiziellen Bescheid, den man dann anfechten könnte. Den gibt es bislang aber nicht. Dafür müsste das Landratsamt als Genehmigungsbehörde das Vorhaben offiziell ablehnen. Bei einer möglichen Entscheidung stützt sich das Landratsamt auf die Empfehlungen des Wasserwirtschaftsamtes, der Fachbehörde.

Bernhard Müller vom Wasserwirtschaftsamt sieht dem gelassen entgegen: „Ein Richter kann auch nicht anders entscheiden.“