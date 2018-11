Vermutlich deutlich mehr Bürgermeister-Kandidaten als 2014

Wer denkt, die Kommunalwahl 2020 ist noch weit weg, hat die Rechnung ohne Peitings SPD gemacht: Die hat bereits ihre Bürgermeisterkandidatin vorgestellt. Deshalb fragten wir auch bei allen anderen Bürgermeistern und möglichen Kandidaten im Raum Weilheim-Penzberg nach, und es deutet sich in den großen Kommunen eine noch größere Bewerber-Schar an als 2014.

Landkreis – Annette Luckner heißt die 52-Jährige, die für die zuletzt so gebeutelten Sozialdemokraten das Peitinger Rathaus sichern soll, wenn der langjährige Bürgermeister Michael Asam nicht mehr antritt. Die externe Kandidatin aus dem schwäbischen Dinkelscherben hat viel kommunalpolitische Erfahrung und ist als Präsidiums-Mitglied der Bayern-SPD sowie Vize-Vorsitzende der schwäbischen Sozialdemokraten durchaus hochkarätig. Drei weitere Kandidaten haben in Peiting bereits ihre Kandidatur-Bereitschaft erklärt – damit steht Peiting weit vorne.

Denn in den anderen vier großen Kommunen des Landkreises steht nur eines fest: dass die Amtsinhaber weitermachen wollen. Zumindest haben Markus Loth in Weilheim und Elke Zehetner in Penzberg ihre Bereitschaft erklärt, noch einmal antreten zu wollen, und auch Manuela Vanni in Peißenberg scheint nicht abgeneigt zu sein, auch wenn sie gegenüber der Heimatzeitung noch nichts bestätigen wollte. In Schongau will Falk Sluyterman weitermachen, dort gibt es dafür einen prominenten Aussteiger: Vize-Bürgermeister Tobias Kalbitzer, 2014 als unabhängiger Kandidat ins Rennen gegangen, kündigte an, nicht einmal mehr für den Stadtrat kandidieren zu wollen: „Ich brauche etwas Abstand, um Kraft zu tanken“, sagte er.

Auch wenn noch keine Partei sich in Weilheim, Penzberg und Peißenberg aus der Deckung wagt: Die meisten wollen Bürgermeisterkandidaten aufstellen und haben zum Teil mehrere potenzielle Kandidaten im Auge. Unsere Recherchen ergaben, dass es sogar noch mehr Bewerber werden könnten als 2014. Vielleicht nicht in Weilheim, wo es damals bereits sechs Kandidaten gab, aber in Penzberg könnte sich das Bewerber-Kontingent von zuletzt drei auf fünf erhöhen. Und in Peißenberg, wo in den nächsten Tagen und Wochen die eine oder andere Überraschung erwartet wird, könnten statt vier Listen mit eigenen Kandidaten gleich sechs oder sieben an den Start gehen.

In den Dörfern hat unsere Umfrage ergeben, dass fünf Bürgermeister sicher aufhören werden, mehrere andere überlegen noch. Spannend dürfte die Nachfolge-Frage vor allem in Seeshaupt werden, wo Michael Bernwieser nicht mehr antritt, und in Wielenbach, wo Korbinian Steigenberger aufhört.