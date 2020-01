Ullrich Klinkicht ist der siebte Kandidat fürs Weilheimer Bürgermeisteramt

Weilheim hat jetzt sieben Bürgermeisterkandidaten: Ullrich Klinkicht wurde einstimmig von „Weilheim Miteinander“ (WM) gewählt. Zehn Kandidaten von „WM“ füllen zudem durch Dreifachnennung die Liste für die Wahl zum Stadtrat.

Weilheim – Die Wahlergebnisse von „Weilheim Miteinander“ waren eindeutig: Die 15 Mitglieder des Vereins, die am Donnerstag zur Aufstellungsversammlung in den „Dachsbräu“ gekommen waren, stimmten geschlossen für die Vorschläge. So wurde Ullrich Klinkicht zum Bürgermeisterkandidaten und Andreas Königer zu seinem Stellvertreter gewählt.

Zur Kandidatur für den Stadtrat hatten sich schon im Vorfeld zehn Mitglieder des 2018 gegründeten Vereins bereit erklärt. Da sie sich auch schon auf die Plätze geeinigt hatten, konnte die Liste in einer Blockwahl bestätigt werden. Um die Liste auf dem Wahlzettel zu füllen, wurde beschlossen, alle Namen dreifach aufzuführen. Ersatzkandidaten wurden nicht gewählt.

Das Wahlprogramm, das unter dem Motto „Unsere Stadt gemeinsam neu gestalten“ steht, hat laut Klinkicht vier Schwerpunkte. Das vorliegende Stadtentwicklungskonzept soll zu einem konkreten und verbindlichen Stadtentwicklungsplan weiterentwickelt werden, der die Ziele für 2040 beschreibt. In „STEP 2040“ soll beschrieben werden, wie Weilheim in 20 Jahren aussehen soll. Alle Vorhaben, die bis dahin geplant oder umgesetzt werden, sollen so sein, dass sie die Erreichung dieser Ziele ermöglichen.

Weiterhin soll kommunaler Wohnbau bezahlbaren Wohnraum für die Bürger schaffen. WM will zudem die Verkehrssituation in Weilheim verbessern, indem Fuß- und Radwege ausgebaut werden und der Stadtbus verstärkt wird. Eine oberirdische Umfahrung lehnt der Verein ebenso ab wie den Bau weiterer Parkhäuser in der Stadt, weil diese nur weiteren Autoverkehr anziehen würden.

Ganz wichtig ist laut Klinkicht, dass in Weilheim die Flächen für den zweigleisigen Ausbau der Bahn offengehalten werden. Zur Förderung der Kultur will WM eine Kleinkunsthalle für alternative Events – ähnlich der Westtorhalle in Murnau – einrichten. Bei allen Planungen sollen laut Klinkicht die Bürger beteiligt werden. Außerdem sollen die Arbeitskreise der „Agenda 21“ stärker in die Entscheidungen des Stadtrats eingebunden werden.

Die Kandidaten von „Weilheim Miteinander“:



1.-3. Ullrich Klinkicht, 55, Journalist

4.-6. Nora Thule, 35, Heilpraktikerin und Dozentin

7.-9. Mathias Folger, 39, Dipl.-Ing. für Bauwesen

10.-12. Andreas Königer, 22, Steuersekretär

13.-15. Samuel Knöthig, 20, Student der Informatik

16.-18. Franziska Luschmann, 25, Steuersekretärin

19.-21. Matthias Wiegner, 65, Meteorologe

22.-24. Roland Bytomski, 48, Kraftfahrzeugmechaniker-Meister

25.-27. Hans Rauh, 68, Kriminalhauptkommissar a. D.

28.-30. Beate Modl, 49, Dipl.-Sozialpädagogin

