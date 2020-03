Kommunalwahl live im Ticker: Alle News, Ergebnisse und Statements aus dem Landkreis Weilheim-Schongau

Bei der Kommunalwahl 2020 im Landkreis Weilheim-Schongau werden Landrat, Bürgermeister, Gemeinderäte und Kreistag gewählt. Alle wichtigen News, Ergebnisse und Statements nur hier bei uns im Live-Ticker.

Viele Ämter werden im Landkreis Weilheim-Schongau im Rahmen der Kommunalwahl 2020 in Bayern neu besetzt.

im Rahmen der Kommunalwahl 2020 in Bayern neu besetzt. Auch die Bürgermeister , die Gemeinderäte und der Kreistag werden neu gewählt. Alle Ergebnisse am Wahlabend aus dem Kreis Weilheim-Schongau finden Sie hier.

Hier lesen Sie alle News zur Kommunalwahl 2020 am Wahlsonntag (15. März).





Dienstag, 10. März, 14.45 Uhr: In Habach und Sindelsdorf werden die Wahllokale verlegt. Die Bürger in Habach wählen am Sonntag, 15. März, im Vereinsheim Habach, Eingang West (Steinberg 9). Das Wahllokal ist barrierefrei. In Sindelsdorf wird im Sitzungssaal der Gemeinde gewählt (Schulgasse 2). Das Wahllokal ist nicht barrierefrei. Bei Bedarf kann bis Freitag 15 Uhr in der Verwaltungsgemeinschaft Habach Briefwahl beantragt werden. Grund für die Verlegung der Wahllokale ist gewissermaßen das Coronavirus.

Zwar gebe es keinen Anlass zur Sorge, aber da es sich bei den ursprünglichen Wahllokalen um eine Schule und einen Kindergarten handelte, habe man sich entschieden, auf andere Gebäude auszuweichen. „Eine reine Vorsichtsmaßnahme“, heißt es auf Nachfrage bei der Verwaltungsgemeinschaft. Wegen der Auswertungsarbeiten nach der Wahl bleibt die Verwaltungsgemeinschaft Habach am Montag, 16. März, geschlossen

Dienstag, 10. März, 12 Uhr: In der Kreisstadt Weilheim und den Gemeinden des Landkreises werden die Bürger am 15. März an die Wahlurne gerufen. Bei der Kommunalwahl 2020 im Landkreis Weilheim-Schongau werden alle Arten von kommunalen Volksvertretern neu gewählt. Es werden Ämter sowohl auf Ebene der Städte und Gemeinden wie auch auf Ebene der Landkreise vergeben. Ab dem Wahlabend halten wir Sie über alle Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Bayern und im Landkreis Weilheim-Schongau auf dem Laufenden.

Landratswahl - Landkreis Weilheim-Schongau hat neun Bewerber

Die bisherige Amtsinhaberin Andrea Jochner-Weiß (CSU) peilt bei der Kommunalwahl 2020 im Landkreis Weilheim-Schongau eine weitere Amtszeit an. Sie fordern sage und schreibe acht Gegenkandidaten heraus.

Bürgermeisterwahl im Landkreis Weilheim-Schongau - Neue Rathaus-Chefs gesucht

Bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern werden quer durch den Freistaat in den meisten Gemeinden die Bürgermeister neu gewählt. Auch bei der Kommunalwahl im Landkreis Weilheim-Schongau haben die Wähler bei der Bürgermeisterwahl jeweils eine Stimme für ihren Favoriten. Wir haben alle Bewerber in Übersichtstexten vorgestellt. Einmal für den Raum Weilheim, einmal für den Raum Schongau. Falls keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang über 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen kann, wird der Bürgermeister in einer Stichwahl am 29. März endgültig gewählt. Dazu treten die zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen aus dem ersten Wahlgang an. Genauso verhält es sich auch, falls bei der Kommunalwahl 2020 im Landkreis Weilheim-Schongau die Landratskandidaten nicht sofort eine absolute Mehrheit erhalten.

Im Vorfeld der Kommunalwahl veranstalteten Weilheimer Tagblatt, Penzberger Merkur und Schongauer Nachrichten insgesamt sechs Podiumsdiskussionen, bei denen sich unsere Leser ein genaues Bild von den einzelnen Bewerbern machen konnten: in Weilheim, in Schongau, in Peißenberg, in Peiting, in Hohenpeißenberg mit den Landratskandidaten und in Penzberg. Bei der Bürgermeister-Podiumsdiskussion in Penzberg bot die Heimatzeitung auch einen Livestream auf Facebook an.

Gemeinderatswahl und Stadtratswahl im Landkreis Weilheim-Schongau - Überall wird gewählt

Die kommunalen Vertretungen auf der kleinsten Ebene werden durch die Gemeinderatswahl bzw. Stadtratswahl bestimmt. Wie viele Mandate vergeben werden, hängt von der jeweiligen Gemeinde ab. Die Wähler haben bei dieser Wahl mehrere Stimmen, die sie kumulieren oder panaschieren können. Für ein einfacheres Verständnis haben wir Ihnen das Wichtigste zu den Stimmzetteln bei der Kommunalwahl in Bayern zusammengefasst. Das gleiche Prinzip gilt auch für die Kreuze bei der Kreistagswahl.

Kreistagswahl in Landkreis Weilheim-Schongau - Kommunalwahl 2020 entscheidet über 60 Sitze

Der Kreistag Weilheim-Schongau besteht aus dem Landrat sowie 60 gewählten Kreisrätinnen und Kreisräten. Bei der kommenden Kommunalwahl in Bayern werden auch im Landkreis Weilheim-Schongau alle Sitze neu gewählt. Die Kreisräte sind ehrenamtlich tätig und haben die Aufgabe, die Kreisverwaltung zu überwachen.