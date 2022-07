Friedliche Klänge auf dem „Komod“: Tausende Festivalbesucher feiern bis Sonntag in der Weilheimer Natur

Von: Theresa Kuchler

Disco-Gefühle unter dem Blätterdach: Auf dem „Komod“-Festival an der Ammer in Weilheim wurde von Donnerstag bis Sonntag gefeiert und getanzt. © Emanuel Gronau

Wenn der Wald zur Disco wird, hat Weilheim das „Komod“ zurück. Bis Sonntagabend feiern die Festivalbesucher friedlich auf dem Gelände neben der Ammer.

Weilheim – Ihre Schuhe haben sie ausgezogen. Barfuß tänzeln die Besucher des „Komod“-Festivals über den staubigen Waldboden, die elektronischen Klänge geben den Takt vor. Wer nicht auf der Tanzfläche ist, schlemmt sich durch die Food-Trucks, lässt sich auf einem der Massagestühle durchkneten oder durchstöbert die Vintage-Kleiderständer. Die wummernden Bässe immer im Ohr.

Von Donnerstag bis Sonntag strömen täglich bis zu 1700 Menschen auf das Gelände zwischen der Ammer und dem Weilheimer Naturfreundehaus. Die Stimmung ist friedlich, alle genießen das entspannte Miteinander unter dem Blätterdach. „Der Vibe gefällt mir hier am besten“, sagt Tobias Wilczek. Der 31-Jährige aus Polling war schon beim ersten „Komod“ vor vier Jahren dabei, für ihn sei mit dem Festival damals etwas ganz Neues nach Weilheim gekommen. „Ich kenne so etwas sonst nur aus Berlin“, sagt er. „Dieses Gefühl von Freiheit und Leben.“

„Komod“-Festival 2022 in Weilheim: Feiern bei Sonnenschein und friedlicher Stimmung

Auch Wilczeks Begleitung, die 27-jährige Jana Kystler aus München, ist von der Stimmung auf dem Gelände begeistert. „Für mich ist es das erste Mal“, erzählt sie. „Und ich finde es wahnsinnig schön. Sowohl am Tag als auch in der Nacht.“ Vor allem die vielfältige Musik und die liebevolle Dekoration, die das gesamte Gelände überzieht, haben es ihr angetan.

Am liebsten barfuß: Unter den Tänzern vor der Waldbühne ist jedes Alter vertreten. © Emanuel Gronau

Fünf Bühnen, knapp zehn Stände und zahlreiche Sitzmöglichkeiten hat das Team aus 60 bis 70 Helfern mitten im Wald zusammengezimmert. „Für den Aufbau haben wir vier Wochen lang im Busch gewohnt“, sagt Veranstalter Christian Botsch und lacht. Ihm und seinem Team sei dieses Gemeinschaftsgefühl abgegangen.

Zwei Jahre lang hat Corona das „Komod“ pausieren lassen. Sowohl die Feiernden als auch die Veranstalter sind erleichtert, dass das Festival jetzt wieder steigen kann – und das auch noch bei besten Wetterbedingungen. „Wir haben wirklich Glück“, sagt Botsch und schaut in Richtung Himmel. Die Besucher, von denen einige ihr Zelt auf dem Festival-Campingplatz aufgeschlagen haben, werden während der gesamten Veranstaltung von strahlendem Sonnenschein verwöhnt.

Veranstalter Christian Botsch ist zufrieden: Es ist sehr „kommod“

Die Karten seien so gut wie ausverkauft gewesen, erzählt Botsch. Bis zu 1700 Menschen dürfen pro Tag auf das Gelände in der Weilheimer Au, das die Veranstalter nicht überfüllen wollten. Botsch zeigt sich zufrieden. „Es ist sehr kommod“, sagt er lächelnd und lässt seinen Blick über das Gelände schweifen. „Der Name ist hier Programm.“

Größere Probleme, etwa beim Finden von Personal, habe es beim „Komod“ nicht gegeben. Nur ein WC-Dienstleister musste am Samstag kurzfristig absagen, weil es an Personal fehlte, erzählt Botsch. „Da mussten wir kurzfristig umdisponieren.“ Ansonsten habe das Team aus knapp 400 Helfern alles gut stemmen können.

Ausgelassen und friedlich feiern auch Sarah, Silvie, Nina und Melina (v.l.) bis in die Abendstunden. © Emanuel Gronau

Besonders froh zeigt sich der „Komod“-Veranstalter über die gute Zusammenarbeit mit Stadt, Polizei, BRK und Ordnungsamt. „Da funktioniert alles reibungslos.“ Auch mit den direkten Nachbarn des Fests, dem Weilheimer Naturfreundehaus, gebe es keine Probleme – im Gegenteil. „Sie haben uns während des Aufbaus sogar mit Verpflegung versorgt und stellen uns Toiletten und Zimmer zur Verfügung“, zeigt sich Botsch dankbar. „Das ist keine Selbstverständlichkeit.“

Stiche, Spreißel, Schnittwunden: Rettungssanitäter sprechen von wenig Verletzungen auf dem „Komod“

Dass sich rund um das „Komod“ alles friedlich abspielt, können auch die Einsatzkräfte des BRK bestätigen. „Hier sind alle so entspannt“, sagt die Sanitäterin. Gerade hat sie eine Festivalbesucherin mit Fenistil verarztet, die am Rücken von einer Bremse gestochen worden ist. Mit Stichen, Spreißeln oder kleineren Schnittverletzungen kommen die meisten zu dem BRK-Bus auf dem Campingplatz.

Wegen Alkohol oder Drogen hätten die Einsatzkräfte nicht einschreiten müssen, auch zu Gewalt komme es beim „Komod“ nicht. Lediglich wegen einer Verstauchung und einem Kreislaufkollaps haben die Sanitäter zwei Mal den Rettungswagen geholt, so die Bilanz am Samstagabend.

Am Sonntag geht das Festival mit dem Familien-Tag zu Ende. „Wir freuen uns immer auf den Family-Day“, so Botsch. „Bei uns ist jeder willkommen. Egal, welches Alter.“

