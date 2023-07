Komod-Festival: Tausende feiern den „Summer of Weilheim“

Für Orga, Technik und Deko sorgt ein großes Team beim Komod-Festival, mit dabei sind neben vielen weiteren (v.l.) Joshi Götte, Alina Macek, Sebastian Feuersenger, Christian Botsch (Veranstalter), Marcel Spannheimer, Yannick Gorn und Tanja Graf. © Freia Oliv

Das ist fast wie Woodstock in Weilheim: Eine Wiese mit tausend Campern, ein Festival über vier Tage hinweg, Barfuß-Kultur und verklärte Gesichter. Das Musik- und Kulturspektakel „Komod“ präsentierte sich von Donnerstag bis Sonntag in einer erweiterten Auflage. Tausende feierten bei Prachtwetter quasi einen „Summer of 23“ an der Ammer.

Weilheim – Essen, Shoppen, Tanzen und Spaß haben – das kennt man von vielen Festivals. Aber dass ein kleines Dorf so liebevoll in Waldlichtungen aufgebaut ist, Hängematten-Oasen vor Buddhas installiert werden, Drachen und Leuchtpilze die Wege bewachen und Holzpalisaden die Bühnen und Areale abtrennen, das gibt schon ein besonderes Flair. Das „Komod“ hat es geschafft, trotz Vergrößerung seinen Idyll-Charakter zu bewahren und Klang- und Ruheinseln in den Süden Weilheims hinein zu zaubern. Eine unüberschaubare Anzahl an Veranstaltungen, Konzerten und Partys kann so parallel geboten werden, ohne dass es irgendwo zu voll wird. Natürlich sorgt dafür auch ein mega-kulantes Zeitfenster (von 11 bis 4 Uhr), das der Umgebung vier Tage Toleranz abverlangt und den Besuchern ein Marathon-Format anbietet. I-Tüpfelchen an Hitze-Tagen wie diesen ist die Ammer, die Strand, Bad und Übungswiese zugleich bietet und die Kleidungsfrage immens vereinfacht: Badesachen waren der Modetrend.

Club-tauglich war die Musik beim Komod-Festival 2023, vom Reggae-Remix bis zum aktuellen Party-Sound. © Ralf Ruder

Ansonsten waren es Propellerhüte, Häkelkleider, große Sonnenbrillen und viele Federn im Haar: Der Komod-Stil ist eher nostalgisch, changiert zwischen der Hippiekultur der 70er und Rave-Bewegung à la 1990. Die vielen Achtsamkeits-, Yoga- und Selbsterfahrungs-Workshops bilden ebenso eine Zeitklammer, die Themen erfreuen sich regelmäßig der Wiederbelebung und sind heute absolut hip. Die Musik hingegen war eindeutig das aktuelle Jahrtausend, vom obligatorischen Reggae-Remix bis zum aktuellen Party-Sound eine Club-taugliche Angelegenheit.

Komod-Festival in Weilheim: Vielseitigkeit sorgt für Entspannung

Dieses Konzept hat sich bestens bewährt: „Wir lassen es tagsüber ruhig angehen, ab spätem Nachmittag starten dann die DJs“, erklärt Veranstalter Christian Botsch. Im Unterschied zu anderen Festivals setzt er dezidiert auf „Vielseitigkeit mit Workshops, Entspannungsangeboten und Feierkultur“. Die Folge: „Dadurch sind die Leute hier entspannt und achtsam. Ich wünsche mir, dass das so bleibt und alle mit schönen Erfahrungen nach Hause gehen.“ Dafür sorgt auch eine strikte Besucher-Obergrenze. Online waren die Tickets einen Monat vorab ausverkauft, fürs Tageskontingent bildeten sich schon nachmittags Schlangen. Die Besucher kamen aus ganz Oberbayern, es sind auch Österreicher und Schweizer angereist.

Beim Familientag am Sonntagnachmittag kamen zum Abschluss des Komod-Festivals auch die ganz kleinen Gäste auf ihre Kosten. © Ralf Ruder

Komod-Festival: Insgesamt 400 Helferinnen und Helfer

In puncto Organisation hat der gebürtige Weilheimer Botsch das richtige Händchen: Die gute Zusammenarbeit mit der Stadt ist offensichtlich, die gute Stimmung im Team ebenfalls. Fünf Wochen Aufbau, zwei Wochen Abbau und ein Helferkreis von insgesamt 400 Personen für Deko, Technik, Orga und Sicherheit stecken hinter Komod: „Wir sind wie ein gallisches Dorf, das zusammenhält“, so Botsch. Die Ordnerinnen, die teils gegen Eintritt und Kost arbeiten, sind seine größten Fans: „Wenn die Gesellschaft so wäre wie das Festival läuft, das wäre was“, sind sich Annika Zitzmann und Larie Amégnran einig. Die beiden Freundinnen sind vom Studienort zurück in ihre Heimat gekommen, um zu helfen. „Es ist sehr cool, dass in einer Stadt wie Weilheim so etwas möglich ist. Das hier ist ein Treffpunkt für alle, ein Wochenende in der Natur.“ Ihre Erfahrungen: „Die Leute sind so wertschätzend und respektvoll, viele bedanken sich bei uns. Wir fühlen uns sehr wohl und sehr sicher hier. Auch auf der Bühne und bei den DJs und Artists wird Wert auf Gleichberechtigung gelegt.“ Freundin Sarah Finsterer ergänzt: „Hier kommen ganz viele Genres zusammen, und das in einer richtig schönen Atmosphäre.“

Auch die Helfer vom Roten Kreuz staunen über das Komod-Publikum

Sogar fürs Rote Kreuz ist der Einsatz eine Freude: „Es läuft gut, es sind nur Kleinigkeiten zu versorgen“, hieß es am Samstag. In mehreren Schichten decken die Helfer ein ordentliches Stundenpensum ab. Sie staunen, dass „keiner hier Müll rumschmeißt und sich viele bei uns bedanken“. Als am Sonntag langsam die Partygänger abreisen und die Besucher des Familientags kommen, hat man das Gefühl, als sei eine Utopie wahr geworden.

Text: Freia Oliv