Komponist Rainer Fabich aus Weilheim: Für jede Gefühlslage die passende Musik

Von: Magnus Reitinger

Teilen

Der Weilheimer Musiker Rainer Fabich bei Aufnahmen mit der Sängerin Ira Blazejewska. © Fabich

Die ganze Vielfalt der Gefühle präsentiert der Weilheimer Musiker Rainer Fabich auf seinem neuen Album „Emotions“. Mit dabei sind namhafte Musiker.

Weilheim – Es ist bereits das 18. Album, das der Weilheimer Musiker Rainer Fabich mit eigenen Kompositionen eingespielt hat. Und es ist ein ganz besonderes Werk – mit seiner Vielfalt, den teils namhaften Musikern, die beteiligt sind, und mit dem Thema „Emotionen“, das sich als roter Faden durch die 16 Stücke zieht: vom „Lamento for Christa“ und einem „Freudentanz“ über „Hoffnung“ und „Einsam“ bis zum „Adagio Triste“. Was die Idee hinter dem Album „Emotions“ ist und was es mit der Pandemie zu tun hat, das erklärt der 63-Jährige – der sich auch als promovierter Musikwissenschaftler, Produzent und Autor einen Namen gemacht hat – im Interview.

Wenn Sie Ihre neue CD „Emotions“ in die Hand nehmen, welche Gefühle kommen da in Ihnen auf?

Vor allem Freude, dass man dieses Projekt mit tollen Mitwirkenden nach so langer Phase massiver Einschränkungen realisieren konnte!

Man kann dieses Werk mit Fug und Recht ein Konzept-Album nennen. Was ist die Idee dahinter?

Seit Menschengedenken beschäftigen sich Künstlerinnen und Künstler aller Genres mit dem Thema „Emotionen“. Auf diesem Album übernimmt in jedem einzelnen Track ein spezielles Instrument oder eine Instrumentengruppe die Funktion des Protagonisten für die jeweilige Emotion.

Emotionen sind ja durchaus ambivalent. Sie können lähmen, aber auch Energien freisetzen. Wie ging’s Ihnen selbst in den letzten Monaten?

Nach intensiver „Coronabegegnung“ inklusive Krankenhaus im Jahr 2020 habe ich alle diese Emotionen selbst durchlaufen „dürfen“. Zuerst war ich für Monate wie gelähmt, danach gab’s einen kreativen Schaffensschub in dem dann zwei Alben entstanden sind.

Die CD „Emotions“, veröffentlicht bei Fajora Music. © Fajora

Wie darf man sich den Entstehungsprozess des Albums „Emotions“ vorstellen?

Vieles hab’ ich selbst eingespielt, einige Musiker kamen zu mir ins Studio oder schickten mir ihre selbst eingespielten Spuren. Andere besuchte ich und wir arbeiteten gemeinsam vor Ort. Matthias Schriefl beispielsweise, von dem grad das Wandermovie „Auf Tour – Z‘Fuaß“ in den Kinos läuft, spielte wie im Rausch, spontan aus dem Kopf, den kompletten Bläsersatz zu „Neugierde“ ein. Anna Rehker und Wolfgang Lackerschmid improvisierten mit Cello und Vibraphon. Das Aufgenommene montierte ich neu zusammen, entwickelte dazu eigene musikalische Themen, Rhythmen und Harmonien. So entstanden „Sehnsucht“ und „Hoffnung“. Berthold Schick, der Alphorn-Guru aus dem Allgäu, mailte mir alle Spuren von meinen „Alphorn Impressionen“. Für Maharani Chakrabarti und Chrisa Lazariotou schrieb ich extra maßgeschneiderte Stücke, die auch auf ihren persönlichen Hintergrund Bezug nehmen. Mit Ira Blazejewska erarbeitete ich zusammen den Song „Interesse“. Sie verfasste zuerst den Text und ich die Musik, sie selbst sang ihn dann ein. Bei Otto Göttlers „Bavarian Feelings“ komponierte ich neue Teile zu einem Stück, das ursprünglich von ihm alleine stammte. Die Drums wurden bei Thomas Simmerl in München aufgenommen, der Endmix fand in den Backyard Studios in Kempten statt. Sehr wichtig war es mir, dabei auch aktuelle Diskussionen in puncto Gendergerechtigkeit umzusetzen: Nahezu die Hälfte aller Mitwirkenden sind Frauen.

Der Einfluss der Corona-Pandemie auf dieses Projekt war in vielerlei Hinsicht sehr groß.

Wie sehr nahm die Pandemie Einfluss auf dieses Projekt?

Der Einfluss war in vielerlei Hinsicht sehr groß. Gefühle wie Angst, Trauer oder Wut wurden in dieser Zeit massiv verstärkt. Sie waren die Initialzündung fürs Projekt. Plötzlich hatten aber viele Beteiligte auch wegen fehlender Auftrittsmöglichkeiten im Lockdown Zeit mitzumachen, weil sie zuhause und nicht gerade auf Tour irgendwo in der Welt waren. Durch die Pandemie wurde die schwierige Lage der Künstler auch etwas gelindert, zum Beispiel durch die Neustarthilfe Kultur des Bundes. Dieses Projekt wurde erst dadurch möglich.

Unter den Musikern sind viele bekannte Namen der süddeutschen Szene. Nach welchen Kriterien haben Sie sie ausgewählt?

Für mich ausschlaggebend waren Faktoren wie Einzigartigkeit, Können, persönliche Sympathie und Freude am gemeinsamen Arbeiten.

So vielfältig Emotionen sind, so vielfältig sind auch die Genres und Stile dieses Albums – von Klezmer bis Metal, von alpenländischen bis zu indischen Klängen. Haben Sie keine Sorge, manche Hörer damit zu überfordern?

Natürlich gibt es kaum Hörer, denen alle diese Stilrichtungen gefallen. Deshalb waren die Reaktionen auf einzelne Stücke bisher sehr unterschiedlich, teilweise total konträr. Was dem einen zu abgefahren, ist für den anderen völlig normal. Wenn Gefühle aber extrem sein können, dann muss das musikalische Pendant es natürlich auch sein. „Hass“ mit Weichspüler geht halt nicht. Auch haben Einzeltitel mittlerweile durch digitale Plattformen wie „spotify“ mit ihren Playlists eine wesentlich größere Bedeutung bekommen. Jeder sucht sich das zusammen, was er hören will oder was ihm vorgeschlagen wird.

Verkaufszahlen sind für ein solches Album wohl ein schwieriger Gradmesser. Wie definieren Sie in diesem Fall „Erfolg“?

Die Reaktionen von Musikern und Vertretern der Branche waren durchweg sehr positiv. Das ist mir erst mal das Wichtigste in puncto Erfolg. Das andere kommt von allein oder auch nicht… Bisher liefen aber alle meiner Stücke im Radio und Fernsehen. Auch gab’s schon oft Unerwartetes, wenn etwa Werke von mir zum Beispiel im National Opera Center von New York uraufgeführt werden, wenn sie 30 Jahre nach Entstehung in einer amerikanischen Fernsehserie landen oder im Hofbräuhaus von der dortigen Blaskapelle gespielt werden. Auch produzieren mittlerweile zahlreiche Tik Tok-User eigene Clips auf Basis meiner Musik. Das kann sehr schräg sein. Irgendwie ist es total verrückt: Man setzt was in die Welt und es entwickelt sich ein Eigenleben, an das man vorher niemals im Traum gedacht hätte.

Wird Musik von „Emotions“ auch live zu hören sein?

Ja, am 16. November in den Münchner Domagk-Ateliers.

Die CD „Emotions“ sowie weitere Alben und Notenbände von Rainer Fabich sind erhältlich unter www.fajora.de. Digital gibt es die Stücke bei „spotify“ und anderen Plattformen.

Lesen Sie auch: Nachwuchs-Pianist aus Weilheim präsentiert Debüt-CD