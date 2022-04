Kostenexplosion bei Entsorgung um bis zu 255 Prozent: Steigen jetzt auch noch die Müllgebühren?

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

Im vergangenen Spätsommer wurde die Stadt Weilheim auf die Blaue Tonne umgerüstet. Die Sammlung durch die Vereine hatte – wie zuvor schon in Schongau – alleine nicht mehr ausgereicht. © GRONAU/ARCHIV

Die allgegenwärtigen Kostensteigerungen machen auch um die Erbenschwanger Verwertungs- und Abfallentsorgungsgesellschaft (EVA) keinen Bogen. Das könnte über kurz oder lang teuer für die Bewohner des Landkreises werden.

Landkreis – Das Gesamtabfallaufkommen im Landkreis Weilheim-Schongau blieb 2021 stabil – wenngleich auf hohem Niveau. Insgesamt 74 267 Tonnen Müll fielen im vergangenen Jahr bei der EVA an, knapp 90 Prozent davon wurden verwertet, rund 7000 Tonnen entsorgt. Das geht aus der Präsentation des EVA-Geschäftsführers Holger Poczka hervor, die er im Kreistag hielt. Die zahlreichen Lockdowns und der damit zunehmende Onlinehandel hatten bereits 2020 für erheblich steigende Müllmengen gesorgt.

Und nicht nur das: Offensichtlich haben die Landkreisbewohner die Gelegenheit genutzt, daheim auszumisten und aufzuräumen. Die Anliefermengen an den Wertstoffhöfen erreichten 2021 mit 22 868 Tonnen einen neuen Höchststand. Zum Vergleich: 2012 lag die Menge noch bei 15 215 Tonnen. Weitgehend stabil im Vergleich zum Vorjahr blieb die Hausmüll- und Biomüllmenge. 15 198 Tonnen Hausmüll fielen im vergangenen Jahr an, 10 067 Tonnen Biomüll.

Schwefelsäure um 255 Prozent teurer als im März 2021

Derweil macht die aktuelle Preisentwicklung auch der EVA zunehmend zu schaffen, so Poczka weiter im Kreistag. Insbesondere bei Schwefelsäure gebe es „einen eklatanten Preisanstieg“ um 255 Prozent im Vergleich zum März vor einem Jahr. Aber: „Wir brauchen sie, da gibt es keine Alternativen“, so der Geschäftsführer. Auch der Preisanstieg bei der energetischen Verwertung, sprich der Müllverbrennung, sei mit fast 50 Prozent „enorm“. Von den Logistikkosten ganz zu schweigen – jeder, der in den vergangenen Wochen an einer Tankstelle vorbeigefahren ist, kann das nachvollziehen. Um 73 Prozent hätten die Kosten in diesem Bereich zugenommen, so Poczka.

Die EVA selbst hat noch einen laufenden, langfristigen Gasliefervertrag, der bis Mitte 2023 läuft. Was dann kommt, kann heute keiner absehen. Zu Gute kommt dem Unternehmen auch, dass es 60 Prozent des benötigten Stroms selbst produziert. Hier soll in den nächsten Jahren auch noch in einen passenden Energiespeicher investiert werden, um den selbst erzeugten Strom besser nutzen zu können.

Am Standort Erbenschwang wird weiter investiert

Parallel dazu muss der Abfallentsorger auch weiterhin investieren. So ist heuer unter anderem der Bau eines neuen Lager- und Unterstellplatzes in Erbenschwang geplant. 1,2 Millionen Euro sind dafür vorgesehen. 825 000 Euro werden für den Bau des neuen Wertstoffhofes in Sindelsdorf (wir berichteten) eingeplant. In dieser Summe sei auch der Erwerb des Grundstücks erhalten, so der Geschäftsführer. Beim Fuhrpark werden einige Ersatzbeschaffungen fällig, etwa für neue Radlader – dafür ist knapp eine halbe Million Euro eingeplant. Für die Deponie rechnet man mit rund 515 000 Euro Investitionskosten – für Raupe, WLAN und Planungskosten für den Ausbau der Deponie in Erbenschwang.

Dessen Umfang sei vor einigen Monaten falsch kommuniziert worden, so Holger Poczka. Tatsächlich betrage die Erweiterungsfläche in Bauabschnitt IVb nur 21 Prozent der Gesamt-Deponiefläche. 23 000 Kubikmeter Kapazität sollen dazukommen, so dass am Ende das Gesamt-Deponievolumen 111 050 Kubikmeter betrage. Damit soll der Betrieb bis etwa 2060 abgesichert werden können.

„Es besteht kein Zweifel daran, dass die Preise steigen werden“

Das alles gibt es nicht zum Nulltarif. Folgerichtig fragte Kreisrätin Maiken Winter (ÖDP/Raisting), inwieweit eine Erhöhung der Müllgebühren vorgesehen sei. Landrätin Andrea Jochner-Weiß wies darauf hin, dass zuletzt die Müllgebühren zehnmal in Folge gesunken seien, was „dem guten Handeln der EVA zu verdanken“ sei.

Geschäftsführer Poczka versprach, man werde die Entwicklung weiter verfolgen, bereite gerade eine Kampagne zur Müllvermeidung vor. „Allerdings besteht kein Zweifel daran, dass die Preise steigen werden“, sagte er.

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.