Zukunft der Krankenhäuser: Was der Beschluss im Kreistag wirklich bedeutet

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

Dicht an dicht präsentiert sich die Bebauung rund um das heutige Krankenhaus in Weilheim. Dennoch soll es in Zukunft zum „Schwerpunktkrankenhaus“ entwickelt werden. © Ralf Ruder/Archiv

Konkretes wurde wenig beschlossen beim Sonder-Kreistag zur Krankenhauszukunft. Hörte man aber genau hin, kann man schon ableiten, wohin die Reise gehen soll.

Landkreis – Es ist zugegeben nicht ganz einfach, über die Zukunft der Krankenhäuser im Landkreis zu reden, wenn man eigentlich nichts entscheiden darf. Durch den Bürgerentscheid vom Dezember sind dem Kreistag bei ganz konkreten Entscheidungen bezüglich der Krankenhaus-Standorte die Hände gebunden. Ein Jahr lang muss alles so bleiben, wie es war.

Wohin danach die Reise gehen soll, ist dennoch einigermaßen klar, wenn man sich den Arbeitsauftrag an die Geschäftsführung anschaut, der am Dienstag beschlossen wurde. Zunächst liest es sich so, als ob beide Krankenhäuser in der bisherigen Form erhalten bleiben sollen – inklusive Notfallversorgung. Gleichzeitig ist aber die Rede davon, dass Weilheim zur Schwerpunktversorgung ausgebaut werden soll. In der Debatte war dann im Kreistag auch des öfteren die Rede davon, dass Weilheim zum Level-2-Krankenhaus entwickelt werden soll, während für Schongau offenbar nach wie vor Level 1i angepeilt wird.

1i bedeutet ein Krankenhaus ohne eigene Notaufnahme, bei dem tagsüber Ärzte anwesend sein können (es aber nicht zwingend müssen, eine pflegerische Leitung des Krankenhauses wäre möglich). Diese könnten tagsüber leichtere Notfälle behandeln, so der stellvertretende Geschäftsführer Claus Rauschmeier im Kreistag. Schlaganfall- und Herzpatienten, also die „klassischen Notfälle“, würden bereits jetzt nach Weilheim gebracht, weil dort im Gegensatz zum Schongauer Krankenhaus Herzkatheter und Stroke Unit vorhanden sind. Nachts sei das Patientenaufkommen in der Schongauer Notaufnahme ohnehin gering.

„75 Prozent unserer Kosten sind Personalkosten“

Die Geschäftsführung soll laut Beschluss auch nach „betriebswirtschaftlichen Optimierungsmöglichkeiten“ suchen. Auf Nachfrage stellte Geschäftsführer Thomas Lippmann im Kreistag klar, wo solche „Optimierungsmöglichkeiten“ zu finden sein könnten: „75 Prozent unserer Kosten sind Personalkosten.“

Zu 100 Prozent von den Kassen übernommen werden laut Lippmann derzeit die Kosten für die Pflege am Bett. Das beträfe nach seinen Schätzungen etwa 500 der insgesamt rund 1400 Mitarbeiter der GmbH. Hier einzusparen, hätte momentan keine finanziellen Auswirkungen. Die Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH sei auch deswegen so ein attraktiver Arbeitgeber für die Pflegekräfte, weil sie sich auf die pflegerischen Aspekte ihrer Arbeit konzentrieren können, so Lippmann.

Andere Tätigkeiten, etwa den Transport der Kranken innerhalb des Krankenhauses, würden Hilfskräfte übernehmen – deren Kosten nicht übernommen werden. In privaten Krankenhäusern wie Asklepios habe man deswegen die Hilfskräfte entlassen und die Pflegekräfte würden diese Aufgaben zusätzlich übernehmen. „Wenn wir da nachziehen, würde sich das nicht positiv auf unsere Attraktivität als Arbeitgeber auswirken.“ Wenn man bei Personalkosten sparen will, könnten ansonsten auch Abteilungen geschlossen werden.

Schließung des Schongauer Krankenhauses könnte richtig teuer werden

Es ist aber ein Irrglaube, dass eine komplette Schließung des Schongauer Krankenhauses, sobald die Bindungsfrist des Bürgerentscheids ausläuft, sofort in Größenordnungen Geld sparen würde – ganz im Gegenteil. „Bei der Schließung von Peißenberg gab es eine Beschäftigungsgarantie für die Mitarbeiter“, so Geschäftsführer Lippmann. Der Kreistag müsse entscheiden, ob es eine solche im Fall der Fälle auch für die Mitarbeiter in Schongau geben würde. Falls nicht, würde es einen Sozialplan geben, in dem auch Abfindungszahlungen für den Fall von betriebsbedingten Kündigungen festgelegt würden. Lippmann bezifferte das mögliche Kostenvolumen eines Sozialplanes für das Schongauer Krankenhaus auf „bis zu 20 Millionen Euro“.

Unklar ist auch, was im Falle einer Schließung Schongaus mit den Fördermitteln passieren würde, die beispielsweise für die Modernisierung der Geburtenstation und der Notaufnahme durch den Freistaat Bayern bezahlt wurden. Dieser schreibt in der Regel eine Zweckbindungsfrist von 25 Jahren für seine Fördermittel fest. Wird das Haus vorher geschlossen, droht eine anteilsmäßige Rückzahlung, die – genau wie ein möglicher Sozialplan – zusätzlich zum „normalen“ Zuschuss- und Investitionsbedarf vom Landkreis bezahlt werden müsste.

Schongau als Level 1i hätte sehr geringen Zuschussbedarf

Insofern wäre es wahrscheinlich aus Sicht des Landkreises sinnvoller, Schongau nicht ganz zu schließen, sondern zu „optimieren“. Ein Haus des Levels 1i würde nach derzeitigem Kenntnisstand kaum noch Zuschussbedarf haben, weil hier kaum noch Fallpauschalen zum Zuge kommen und die „Vorhaltekosten“ für die Pflege weitestgehend übernommen werden. Lippmann verwies auch recht deutlich darauf, dass ein Ausbau des Weilheimer Krankenhauses zum Level-2-Krankenhaus einen erheblichen zusätzlichen Investitionsbedarf bedeuten würde. Konkret wurde – auch seitens der zugeschalteten Gutachter – davon gesprochen, dass man auch die gegenüberliegende Schule zur Erweiterung des Krankenhauses nutzen könnte.