Krankenhäuser im Landkreis Weilheim-Schongau: Wie geht es jetzt weiter?

Von: Sebastian Tauchnitz

Wie geht es insbesondere mit dem Schongauer Krankenhaus weiter? Ein Vorschlag soll Ende Juli auf dem Tisch der Kreisräte landen. © Hans-Helmut Herold

Im April zog der Kreistag im Rahmen einer Sondersitzung die Reißleine in Sachen Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH. Bis zum Sommer sollten deren Verantwortliche einen „Zukunftsplan“ entwickeln. Wie weit sind sie mittlerweile damit?

Landkreis – Im Zuge der Haushaltsdebatte drehte sich das Thema immer wieder um die Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH. Das jährliche Minus, das aus dem Kreishaushalt ausgeglichen werden muss, wächst immer weiter. Heuer sind es schon fast 20 Millionen Euro, die der Landkreis – nach derzeitigem Stand – zuschießen muss, um die GmbH vor der Insolvenz zu bewahren.

Geld, das im Kreishaushalt künftig nicht mehr vorhanden sein wird. Deswegen wurde im April nicht nur beschlossen, einen Ombudsmann einzusetzen, der insbesondere das zerrüttete Verhältnis mit der Bevölkerung im Schongauer Raum zu kitten, sondern der Kreistag beauftragte auch die Geschäftsführung der Krankenhaus GmbH, einen Plan zu erstellen, wie es mit dem Unternehmen weitergehen soll.

Thema „Zentralkrankenhaus“ ist nach derzeitigem Kenntnisstand vom Tisch

Die Rahmenbedingungen dabei sind weitgehend klar: Das Thema „Neubau eines Zentralkrankenhauses“ ist nach dem Bürgerentscheid im Dezember vom Tisch. Es geht darum, wie viel Krankenhaus sich der Landkreis in Zukunft noch leisten kann.

Der Auftrag an die Geschäftsführung bestand darin, verschiedene Optionen zu erarbeiten und mit „Preisschildern“ zu versehen. Die Kreisräte stellen sich das ungefähr so vor: Es gibt eine Variante, bei der beide Krankenhäuser erhalten bleiben. Die kostet Summe X. Wenn in Schongau die Notaufnahme weiterbetrieben wird, kommt Summe Y obendrauf. Falls man Weilheim zum Level 2 Haus ausbaut, dann erfordert das Investitionen von Z Millionen Euro, dafür sinkt der jährliche Zuschussbedarf um Summe A.

Spätestens im kommenden Jahr reicht das Geld nicht mehr für stetig wachsende Zuschüsse

Viel Rechnerei für die Verantwortlichen der Krankenhaus GmbH. Und die Zeit drängt. Denn heuer hat man den nötigen Zuschuss für die GmbH in den Haushalt eingestellt, bereits kommendes Jahr droht aber mindestens die Deckelung des Zuschusses oder eine Kürzung. Gesagt wurde, dass der Plan bis zum Sommer vorliegen soll. Nun hat der Sommer vor einigen Tagen begonnen – wie weit ist der Plan?

„Die öffentliche Vorstellung der Konzeption wird, wie geplant, vor der Sommerpause (nicht Sommerbeginn) im Rahmen der nächsten Kreistagssitzung, vermutlich am 28. Juli, stattfinden“, so das Landratsamt auf Anfrage der Heimatzeitung.

Wie bereits in der Aprilsitzung besprochen und beschlossen, habe sich die Geschäftsführung umgehend an die Ausarbeitung entsprechender Konzeptionsvorschläge gemacht und diese in mittlerweile zwei Aufsichtsratssitzungen intensiv mit dem Gremium diskutiert, heißt es weiter. „Insgesamt sehen wir uns auf einem schwierigen aber guten Weg!“, heißt es in der Stellungnahme fast euphorisch.

Schon jetzt ist klar: Das Minus 2023 wird noch höher als angenommen

Einen Zwischenstand, welche Vorgehensweisen dem Kreistag empfohlen werden sollen, gebe es schon, heißt es weiter. Verraten, wie der aussehen könnte, wollen Landratsamt und Krankenhaus GmbH aber noch nicht: „Wir bitten aber um Verständnis, dass dieser zum aktuellen Zeitpunkt nicht öffentlich diskutiert werden kann und soll, da so ein komplexes Konzept erst in Gänze funktionabel zu Ende gedacht werden muss.“

Eines zeichnet sich aber jetzt schon ab: Der Zuschussbedarf für dieses Jahr, der im Haushalt steht, dürfte Makulatur sein. Entsprechende Warnungen waren im Zuge der Kreistagsdebatten in jüngerer Vergangenheit immer mal wieder geäußert worden. Im April hatte Krankenhaus-Geschäftsführer Thomas Lippmann im Kreistag gewarnt, dass die Fallzahlen im Schongauer Krankenhaus seit dem Bürgerentscheid massiv zurückgegangen seien. Ein Trend, der sich fortsetzte.

Auf Anfrage der Heimatzeitung zu diesem Thema heißt es: „Die Fallzahlenentwicklungen in Schongau gehen leider weiterhin zur Planung 2023 deutlich nach unten. In Weilheim bewegen sich die Zahlen hingegen im geplanten Bereich.“ Bei gleichbleibendem Verlauf würden die derzeit im Kreishaushalt vorgesehenen Mittel nicht vollständig ausreichen, heißt es weiter.

Genauere Angaben gibt es nicht, aber die Gefahr für den Haushalt ist groß. Lippmann hatte im Kreistag gesagt, dass das Schongauer Krankenhaus zu etwa 40 Prozent zu den 100 Millionen Euro Umsatz, die die Krankenhaus GmbH pro Jahr macht, beiträgt. Sinken dort die Fallzahlen nur um zehn Prozent, macht das am Jahresende also einen zusätzlichen Zuschussbedarf von rund vier Millionen Euro aus.