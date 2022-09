Krankenhaus-Bürgerbegehren: Resonanz nur im Westen

Verteilung der Unterschriften

Von Sebastian Tauchnitz schließen

8303 Unterschriften wurden für das Bürgerbegehren für den Erhalt der beiden Krankenhäuser in Weilheim und Schongau gesammelt. Schaut man sich die regionale Verteilung an, wird schnell deutlich: Der Protest ist lokal eng begrenzt.

Landkreis – Die Überprüfung der Unterschriften läuft noch. Aber selbst wenn am Ende nicht alle 8303 zugelassen werden, kann man doch davon ausgehen, dass die nötigen 5500 Unterschriften, die für ein Bürgerbegehren auf Landkreisebene nötig sind, erreicht werden. Es ist das erste überhaupt im Landkreis Weilheim-Schongau.

Das Aktionsbündnis Pro Krankenhaus Schongau, das die Unterschriftensammlung initiiert hatte, legte von Anfang an Wert darauf, mit seinen Ständen im gesamten Landkreis präsent zu sein. Schließlich strebte man kein Bürgerbegehren auf Stadt-, sondern auf Landkreisebene an. Schaut man sich allerdings nun die regionale Verteilung der Unterstützer an, offenbart sich durchaus ein Problem für die Initiatoren des Bürgerbegehrens. Denn wirklich breite Unterstützung fand es nur im Schongauer Raum.

In Schongau selbst unterschrieben 2354 Menschen auf den Listen des Bürgerbegehrens. Angesichts einer Einwohnerzahl von rund 12 400 also rund ein Fünftel der Gesamtbevölkerung. In Burggen (1700 Einwohner) unterschrieb sogar fast jeder Dritte (549).

In Peiting untersützt nicht einmal jeder Zehnte den Bürgerentscheid

Gut sehen die Zahlen auch in Altenstadt (3300 Einwohner, 466 Unterschriften) und Steingaden (2921 Einwohner, 562 Unterschriften) aus. Doch selbst in Peiting, nur einen Steinwurf von Schongau entfernt, erfuhr das Bürgerbegehren deutlich weniger Unterstützung. Bei 11 600 Einwohnern kamen hier 952 Unterschriften zusammen – nicht einmal jeder Zehnte unterstützte somit den Bürgerentscheid.

Noch deutlicher sieht die Lage im Weilheimer Raum aus. In der Kreisstadt konnte das Bürgerbegehren gerade einmal 275 Unterschriften sammeln, obwohl man hier regelmäßig mit Infoständen präsent war. Das entspricht etwas mehr als einem Hundertstel der Einwohner. In Bernried fanden sich bei 2400 Einwohnern gerade einmal zwei Unterstützer für das Bürgerbegehren, in Raisting vier, in Antdorf und Eberfing jeweils fünf.

Woran liegt das? Obwohl das Bürgerbegehren landkreisweit lief, sind die Sorgen in Bezug auf die Überlegungen, ein Zentralkrankenhaus zu bauen, im Schongauer Raum am größten. Zwar gibt es die Zusage der Verantwortlichen, dass im heutigen Schongauer Krankenhaus ein Ambulanzzentrum eingerichtet werden soll. Die Chancen, dass die Stadt Schongau den Zuschlag als Standort des neuen Zentralkrankenhauses bekommt, sind aber – vorsichtig formuliert – gering. Für die Schongauer geht es also wirklich darum, ob sie in Zukunft noch ein Krankenhaus haben werden oder nicht.

Im Raum Weilheim und Peißenberg (12 700 Einwohner, 194 Unterschriften) kann man die Debatte deutlich entspannter verfolgen. Denn die Kreisstadt und die Marktgemeinde haben sich beide als Standort beworben und wohl auch ganz gute Chancen, den Zuschlag zu bekommen.

Gutachten empfiehlt Standort zwischen Peißenberg und Weilheim

Schließlich wurde im Gutachten, dass die Errichtung eines Zentralkrankenhauses empfiehlt, klar ein Standort zwischen Peißenberg und Weilheim empfohlen. Im Gegensatz zu den Bewohnern der Region Schongau, die im Zweifelsfall dann entweder nach Landsberg, Peißenberg oder Weilheim müssten, wissen sie also, dass sie maximal ein paar Minuten bis zum Zentralkrankenhaus brauchen.

Noch schwieriger dürfte es für die Initiatoren des Bürgerbegehrens werden, die Bewohner des Penzberger Raums zu mobilisieren. Die haben mit der Krankenhaus GmbH nämlich gar nichts mehr zu tun, seitdem das Krankenhaus in Penzberg an das Klinikum Starnberg verkauft wurde. Das zeigen auch hier wieder deutlich die Zahlen der Unterstützer des Bürgerbegehrens: Bei 16 600 Einwohnern der Stadt Penzberg kamen gerade einmal 152 Unterschriften zusammen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.