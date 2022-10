Krankenhaus-Wahlkampf im Weilheimer Stadtrat

Von: Magnus Reitinger

Auch Thomas Lippmann (l.), Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH, und Chefarzt Prof. Dr. Andreas Knez warben im Weilheimer Stadtrat für ein Zentralklinikum im Landkreis. © Gronau (Archiv)

Mit einem Groß-Aufgebot traten Krankenhaus GmbH und Landkreis-Vertreter vor Weilheims Stadtrat, um für ein Zentralkrankenhaus zu werben – und für ein „Nein“ beim Bürgerentscheid am 4. Dezember. Ihre Botschaft: In Zukunft gebe es entweder eine Klinik im Kreis oder gar keine.

Weilheim – Schon die Phalanx der Redner und der üppige Raum, den sie bekamen, machte deutlich, wie sehr der anstehende Bürgerentscheid die Landkreis- und die Stadtspitze besorgt. Der Kreis zahle schließlich das Defizit der Krankenhäuser und die Stadt Weilheim wiederum „viel Kreisumlage“, so begründete Bürgermeister Markus Loth (BfW), dass er dieses Thema prominent mit vier Klinik- und Landkreis-Vertretern in der jüngsten Stadtratssitzung platzierte – als Punkt Nummer eins. Die rund 50 Besucher, die wegen der Ergebnis-Verkündigung der Bürgerbefragung zur Umfahrung ins Rathaus gekommen waren (wir berichteten), mussten also erst mal anderthalb Stunden warten und zuhören.

Klage über Druck der Bundespolitik

So lange hatten Landkreis und Krankenhaus GmbH Zeit, den Stadtratsmitgliedern und dem höchst geduldigen Publikum für den Klinik-Bürgerentscheid, den das Aktionsbündnis Pro Krankenhaus Schongau initiiert hat, ein „Nein“ nahezulegen Nicht nur GmbH-Geschäftsführer Thomas Lippmann und Prof. Dr. Andreas Knez, ärztlicher Direktor der Klinik Weilheim, waren dazu in den Stadtrat gekommen, sondern auch Kreiskämmerer Norbert Merk und Vize-Landrat Wolfgang Taffertshofer (BfL). Der wirtschaftliche Druck der Bundespolitik auf kleine Krankenhäuser werde immer größer, beklagte Letzterer – und skizzierte ein Zentralkrankenhaus anstelle der aktuell zwei Kreiskliniken vor diesem Hintergrund als einzige Chance: „In Zukunft haben wir entweder ein Krankenhaus oder wir haben keines“, so Taffertshofer. Wobei Letzteres für den Kreistag keine Alternative sei.

Ein Neubau auf grüner Wiese hat Priorität

Für das anvisierte Zentralkrankenhaus im Kreis priorisiere man „im Moment noch einen Neubau auf grüner Wiese“ im Bereich Weilheim-Peißenberg, erklärte der stellvertretende Landrat. Das habe finanzielle und praktische Vorteile; und den Flächenverbrauch müsse man mit neuen Möglichkeiten auf den jetzigen Klinik-Arealen „gegenrechnen“, die ja wiederum anderen Flächenverbrauch ersparten. Weil das Begehren von Pro Krankenhaus Schongau „kein Zukunftsmodell, sondern ein Modell aus der Vergangenheit“ sei, bat Taffertshofer eindringlich: „Nehmen Sie den Entscheid ernst, gehen Sie zur Wahl und stimmen Sie mit Nein!“

Stolz auf die Mitarbeiter des Krankenhauses

„Lassen Sie uns gemeinsam Zukunft gestalten, damit wir nicht von anderen gestaltet werden“, schloss Lippmann seitens der Krankenhaus GmbH an. Er verwies stolz darauf, dass die allermeisten Mitarbeiter hinter den Zentralklinikum-Plänen stünden: „Es ist ein Konzept für und mit den Mitarbeitern.“ Auch Chefarzt Knez sieht keine Alternative dazu. Es ließen sich nicht mehr genug Ärzte finden, etwa die Schlaganfall-Versorgung könnte man in Zukunft nicht mehr an zwei Standorten aufrecht erhalten. Angesichts ständig neuer Verordnungen müsse man „Ressourcen und Kompetenzen bündeln“, so Knez: „Es geht nicht um Schongau, es geht nicht um Weilheim, es geht um das Gemeinsame.“

Und wie soll ein Zentralklinik-Neubau finanziert werden?

Und wie soll ein mehrere hundert Millionen Euro teurer Zentralklinik-Neubau finanziert werden? Unter drei Voraussetzungen sei dies „machbar“, betonte Kreiskämmerer Merk: Wenn man endlich weiterplanen könne, um die tatsächlich nötige Summe zu wissen; wenn eine hohe, dynamisch der Entwicklung angepasste Förderung seitens des Freistaates fließe; und wenn es einen „klaren politischen Willen“ im Landkreis dafür gebe.

Höchst unterschiedliche Stimmen im Stadtrat Weilheim

Diesen Willen bekundete sogleich eine Reihe von Stadtratsmitgliedern. Die beiden Krankenhausstandorte zusammenzuführen, sei „die einzige Chance, wenn das Heft des Handelns in kommunaler Hand bleiben soll“, sagte Tillman Wahlefeld (BfW). Stefan Zirngibl (CSU) warnte vor einer Privatisierung, die drohe, „wenn wir im Landkreis unsere Häuser nicht mehr finanzieren können“ – und nannte das Bürgerbegehren in diesem Zusammenhang „das Dämlichste, was passieren hat können“. Weil zwei Klinik-Standorte im Kreis „nicht mehr zu schaffen“ seien, verbiete sich ein „Weiter so“, bekundete Susann Enders (FW). Allerdings darf ihr zufolge die Planung für ein Zentralkrankenhaus „nicht nur auf einen neuen Standort auf grüner Wiese ausgerichtet sein“.

Bekommen jetzt auch die Initiatoren des Bürgerbegehrens Raum im Stadtrat?

Doch auch Kritik an den Landkreisplänen wurde im Weilheimer Stadtrat laut. Sie lehne ein Zentralklinikum vehement ab, sagte Petra Arneth-Mangano (SPD): „Man muss Ressourcen schonen und nicht wieder neue Sachen bauen“; zudem hätten auch große Kliniken Probleme. Auch für Ullrich Klinkicht (WM Miteinander) kann ein Zentralkrankenhaus „nicht unsere Probleme lösen“, vielmehr müssten sich die Rahmenbedingungen seitens der Bundespolitik ändern. Er forderte, „dass in der nächsten Sitzung die Initiatoren des Bürgerbegehrens ihre Haltung vorstellen können“ – was Bürgermeister Loth aber gleich ablehnte.

„Wer schützt uns davor, dass wir uns ein weiteres Millionengrab selber schaufeln?“, fragte Rüdiger Imgart (AfD) angesichts der Zentralklinik-Pläne. „Mit zwei zunehmend defizitären Häusern können wir die Zukunft nicht gestalten“, antwortete darauf Kämmerer Merk: „Wir können uns nur auf den Weg machen, die Zukunft in die Hand zu nehmen.“