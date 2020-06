Kritik an Telefon- und TV-Kosten

Landkreis– Eine Leserin meldete sich dieser Tage bei der Redaktion der Heimatzeitung und berichtete, dass ihre schwerkranke Mutter seit Wochen im Weilheimer Krankenhaus liegen muss. „Obwohl sie Abonnentin ist, ist sie begeistert, dass Sie während der Corona-Zeit den Patienten kostenlos das Weilheimer Tagblatt zur Verfügung stellen“, schreibt die Leserin.

Im Gegensatz dazu, meint sie weiter, „zockt das Weil-heimer Krankenhaus die Patienten ab“. Obwohl sie wegen der Corona-Pandemie teilweise wochenlang von ihren Angehörigen abgeschnitten gewesen seien, hätten die Patienten für Telefon, Fernsehen und Internet „satte Tagespauschalen zahlen“ müssen, so die erzürnte Leserin. Das könne sich nicht jeder Rentner leisten, insbesondere, wenn die Rechnungen für Fernsehgebühren, Telefon und Internet zu Hause weiterlaufen würden. „Bei einem dreiwöchigen Aufenthalt kommt da schnell was zusammen“, so die Leserin. Sie berichtet, dass es andere Krankenhäuser gebe, in denen das alles kostenlos bereitgestellt werde.

Krankenhäuser sind defizitär

Der Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH Weilheim-Schongau, Thomas Lippmann, meinte auf Anfrage der Heimatzeitung, das Thema sei ihm bekannt. „Wir haben allerdings auch Kosten für Fernsehen, Telefon und Internet“, gab er zu bedenken. So sei vor seiner Zeit als Geschäftsführer beispielsweise die Telefonanlage gemietet worden – die Miete laufe Monat für Monat weiter. Die Umlage der Kosten sei für die Krankenhaus GmbH „eine finanzielle Frage, schließlich sind die Krankenhäuser ohnehin defizitär und der Landkreis muss das ausgleichen.“

Täglich 3,50 Euro fürs Fernsehen

„Einen Langzeitrabatt für Patienten, die lange in den Krankenhäusern verbleiben müssen, haben wir bislang nicht“, räumte Lippmann ein. So würden täglich 3,50 Euro für das Fernsehen, 2 Euro für eine Telefon-Flatrate und weitere 2 Euro für eine WLAN-Flatrate fällig. Bei einem dreiwöchigen Krankenhausaufenthalt kommen so gut 150 Euro zusammen.

Lippmann versprach allerdings, dass „in Härtefällen da eine patientenfreundliche Lösung gefunden“ werden könne. Die Betroffenen, die von den Kosten für Telefon, Fernsehen und Internet überfordert seien, könnten sich „vertrauensvoll an die Pflegedienstleitung wenden, die gemeinsam eine Lösung mit den Patienten suchen wird“.

Lippmann kündigte desweiteren an, das Thema „Gratisfernsehen, -telefonate und -internet“ demnächst im Aufsichtsrat der Krankenhaus GmbH zur Sprache bringen zu wollen. Die Entscheidung, ob der Landkreis, um die Patienten zu entlasten, auch diese Kosten künftig übernehmen wird, obliege diesem Gremium.

