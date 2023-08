Kranlöchl: Stadt hält an eigenem Ratsbegehren fest

Von: Boris Forstner

Dort soll sie hin: Geplanter Standort der Energiezentrale am Kranlöchl © MM

Im zweiten Anlauf hat der Weilheimer Stadtrat endgültig den Weg freigemacht, dem Bürgerentscheid gegen eine Energiezentrale am Kranlöchl am 8. Oktober ein Ratsbegehren entgegenzustellen. Die rechtlichen Bedenken treffen auf den Weilheimer Fall nicht zu, so der Tenor.

Weilheim – Vor der ersten Ferien-Sondersitzung vergangene Woche hatte die Kommunalaufsicht am Landratsamt die Stadt über ein recht aktuelles Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom März informiert, in dem ein Ratsbegehren in Pfaffenhofen für unzulässig erklärt wurde. Die Vertreter eines zugelassenen Bürgerbegehrens könnten ein konkurrierendes Ratsbegehren abwehren, wenn dieses durch eine irreführende Formulierung die Erfolgsaussichten des Bürgerbegehrens schmälere, hieß es. „Dabei gilt ein umso strengerer Maßstab, je mehr sich die Fragestellung des Ratsbegehrens der Sache nach als ein bloßes Spiegelbild der Fragestellung des Bürgerbegehrens darstellt.“

Jetzt stellte sich dem Stadtrat die Frage: Soll man wegen der rechtlichen Bedenken auf das Ratsbegehren verzichten, die Fragestellung ändern oder am bereits Ende Juli beschlossenen Prozedere festhalten? Schon mit der ersten Wortmeldung von Stefan Zirngibl (CSU) war die Stoßrichtung klar: „Ich bin der Meinung, dass der Fall in dem Urteil nicht mit unserem vergleichbar ist. Wir sind gewählte Stadträte, um Entscheidungen zum Wohl der Stadt Weilheim zu treffen.“ Es könne nicht sein, dass man sich von einer Bürgerinitiative vor sich hertreiben lasse, wenn man Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen getroffen habe.

Grüne verschiedener Meinung

Interessant war die Gemengelage bei den Grünen: Während Brigitte Gronau ebenfalls kein Problem sah, weil die Fragestellung des Weilheimer Ratsbegehrens eben nicht spiegelbildlich zum Bürgerentscheid sei, hatte Alfred Honisch Bedenken, weil auch die Landesanwaltschaft gewarnt habe. Karl-Heinz Grehl wiederum sah „gute Gründe, warum wir so entschieden haben, und der wichtigste ist die Energiewende.“ Ohne die Energiezentrale am Kranlöchl werde es auf Jahre hinaus im Nordosten Weilheims keine Fernwärme geben. Und er erinnerte an den Krankenhaus-Entscheid, wo auf ein Ratsbegehren verzichtet wurde und es hieß, „die Kreisräte hatten dafür nicht den Arsch in der Hose gehabt“.

Ähnlich äußerten sich die CSU-Mitglieder Klaus Gast und Marion Lunz-Schmieder („so hat der Bürger eine Entscheidungsmöglichkeit mehr“). Unsicher war sich Ulrich Klinkicht (Weilheim miteinander), ob er als Mitorganisator des Bürgerentscheids überhaupt mitreden darf – er durfte, wie Bürgermeister Markus Loth (BfW) bestätigte, weil es ja nur um das Ratsbegehren ging. Als Klinkicht aber über zum Thema Grundstück anfing, würgte ihn Loth gleich ab.

Letztlich zwei Gegenstimmen

Der Beschluss, am Ratsbegehren festzuhalten, fiel mit großer Mehrheit gegen die Stimmen von Klinkicht und Honisch. Die Bürger werden also zwei Fragen mit Ja oder Nein beantworten können, plus eine Stichfrage.

Beschlossen wurde zudem, dass mit einem Sonderamtsblatt beide Seiten in gleicher Größe für ihr Anliegen werben können. Das soll im Weilheimer Tagblatt und Kreisboten erscheinen. „Unbedingt auch Bilder der betreffenden Flächen zeigen“, forderte Gast. Auf eine Postwurfsendung wird verzichtet. Die Zeit drängt: Spätestens 21 Tage vor den Entscheiden muss die Veröffentlichung erfolgen, also am 17. September – in weniger als einem Monat.