Kreishaushalt: 2024 droht die Katastrophe

Von: Sebastian Tauchnitz

Die Brieftasche des Landkreises ist nahezu leer. © IMAGO / SKATA

Viel ernster kann die Lage nicht mehr werden. 2024 müsste der Landkreis Schulden aufnehmen, um seine Kreditraten zahlen zu können. Kreiskämmerer Norbert Merk fordert einen beherzten Tritt auf die Ausgabenbremse.

Landkreis – Der Landkreis Weilheim-Schongau ist alles andere als arm. „Bei der Höhe der Kreisumlage – also der Betrag, den die Gemeinden überweisen müssen, um die Arbeit des Landkreises zu finanzieren – sind wir die Nummer 1 in Bayern“, sagte Kreiskämmerer Norbert Merk im Kreisausschuss. Die Steuerkraft sei „erfreulich hoch“. Das alles spült eine immense Geldmenge in die Kassen des Landkreises.

Dessen ungeachtet kann der Landkreis im Jahr 2024 nach derzeitigem Stand noch nicht einmal seine Kreditraten bedienen. In der Kasse fehlen, so erklärte Merk im Ausschuss, rund 3,5 Millionen Euro, die im kommenden und dem übernächsten Jahr irgendwie eingespart werden müssen. Denn einfach Kredite aufnehmen, um seine Kredite zu bezahlen, das darf der Landkreis nicht. Die Regierung würde den Haushalt 2024 einfach nicht genehmigen, wenn man das ernsthaft planen würde. Und dann müssten Verwaltung und Kreistag nachsitzen und einen genehmigungsfähigen Haushalt erstellen.

Penzberger Roche-Rückerstattung trifft den Landkreis auch mit voller Wucht

Dass es 2024 so schlecht aussieht, lässt sich leicht erklären. Die Stadt Penzberg ist so etwas wie der Hauptsponsor des Landkreises. Sie nimmt besonders viele Steuern ein und muss deswegen auch besonders viel an den Landkreis abgeben. Wenn Penzberg aber auf einmal weniger einnimmt oder, wie in diesem Jahr, sogar einen immensen Millionenbetrag an Roche zurückerstatten muss, dann muss die Stadt mit zwei Jahren Verzögerung dann auch weniger (im konkreten Fall fast gar nichts) an den Landkreis abführen. 2024 ist genau das der Fall.

Norbert Merk, Kreiskämmerer. © RUDER/ARCHIV

Bei den Landkreis-Finanzen jagt generell eine Hiobsbotschaft die nächste. Das Minus der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH schraubt sich von einem Rekordwert zum nächsten (wir berichteten). Insgesamt könnten 2023 für den Weiterbetrieb der Krankenhaus GmbH mehr als 20 Millionen Euro fällig werden.

Zudem explodieren die Kosten. Allein, um das umzusetzen, was die Bundesregierung unlängst beschlossen hat – Wohngeldreform, Reform des Betreuungsrechts – und die Auswirkungen der Asylkrise schultern zu können, rechnet das Landratsamt mit einem Personal-Mehrbedarf von bis zu 50 Stellen. Dazu kommen die Tarifabschlüsse für die Mitarbeiter, die im kommenden Jahr „mindestens bei sechs Prozent liegen werden, wenn man sich die Inflationsrate anschaut“, so Merk.

Viel höhere Einnahmen, viel höhere Ausgaben - ein Nullsummenspiel

Dass die Sozialkosten steigen werden, davon ist auszugehen. Bei den Energiekosten für all die Liegenschaften des Landkreises sieht die Lage im kommenden Jahr noch beherrschbar aus, meint der Kreiskämmerer. „Unsere Verträge laufen noch bis 2023. Danach rechne ich aber damit, dass sich die Kosten verdreifachen.“

Das alles sorgt dafür, dass der Landkreis im kommenden Jahr zwar satte Mehreinnahmen verbuchen können wird – die Rede ist von etwa 16 Millionen Euro –, die Mehrkosten dies aber komplett auffressen werden.

Kein Spielraum für Extrawünsche

„Normalerweise müssten wir wie die Eichhörnchen jetzt und nächstes Jahr die Nüsse einsammeln, um 2024 durchzukommen. Es gibt aber keine Nüsse“, brachte der Kämmerer einen drastischen Vergleich im Kreisausschuss. Was man bei der ganzen Debatte nicht ausblenden dürfe: Auch die Gemeinden leiden unter enormen Mehrkosten. Da dürfte so mancher Bürgermeister fordern, dass die Kreisumlage gesenkt werden müsse. Das sei aber nicht möglich, wenn man sich die Zahlen anschaue.

„Eine Klausur oder Zukunftswerkstatt, wie wir sie eigentlich heuer mit dem Kreistag veranstalten wollten, brauchen wir nicht“, so Merk. Denn mit viel Glück und Geschick könne man die Vorhaben, die bereits auf den Weg gebracht wurden, noch zu Ende bringen und seine Aufgaben erfüllen. All das, was sonst noch auf dem Wunschzettel des Kreistags stehe, sei momentan einfach nicht zu finanzieren..