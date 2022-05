Dunkelrot: Diese Kreisstraßen sind in besonders schlechtem Zustand

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

Ein Überblick über den Zustand der Kreisstraßen im Landkreis Weilheim-Schongau von grün (gut) bis rot (schlecht). © Staatliches Bauamt

Alle vier Jahre wird es ernst: Dann prüfen Fachfirmen im Auftrag des Landkreises und des Staatlichen Bauamtes den Zustand der Kreisstraßen. Das neueste Ergebnis wurde jetzt im Kreisausschuss vorgestellt.

Landkreis – Andreas Lenker, Abteilungsleiter Straßenbau für den Landkreis Weilheim-Schongau beim Staatlichen Bauamt, erklärte zunächst im Ausschuss das Messverfahren. Pi mal Daumen wird da gar nichts eingestuft, die Vorschriften sind streng und die Messwerkzeuge genau. Mit Spezialfahrzeugen, die mit Kameras und Messtechnik gespickt sind, wird jede einzelne Straße abgefahren.

Notensystem von 1 bis 5

Danach geht ein Ingenieurbüro an die Auswertung der Daten. Am Ende entsteht eine Karte, auf der der Zustand der Kreisstraßen nach einem Notensystem von 1 bis 5 beurteilt wird. Damit es wiederum ein bisschen übersichtlicher wird, hat man den einzelnen Noten verschiedene Farben zugewiesen. Knallrot bedeutet, dass der Landkreis ein Problem hat und an dieser Stelle schnell gehandelt werden muss. Dabei werden vergleichsweise kleine Ausschnitte ausgewiesen – außerorts ist ein Abschnitt 100 Meter lang, innerorts sogar nur 20 Meter. Das habe den Vorteil, dass nicht immer die gesamte Straße gemacht werden muss, sondern man sehr genau planen könne, wo der Bautrupp wirklich eingesetzt werden muss, so Lenker.

Die Kreiskarte, die der Fachmann an die Wand warf, schillerte erwartungsgemäß in allen zur Verfügung stehenden Farben. Einige Straßen, die erst wenige Monate oder Jahre auf dem Buckel haben, sind tiptop in Ordnung, andere hingehen müssten dringend gemacht werden, so Lenker weiter.

Mehrere schlechte Straßen

„Als „besonders schlecht“ bezeichnete er den Zustand der WM29 nördlich Paterzell im Eibenwald , einen Teil der WM24 südlich Schönberg bis zur Landkreisgrenze und die WM13 von Peißenberg nach Hohenpeißenberg. Die Arbeiten an der WM22, der Straße von Hohenpeißenberg auf den Berg, würden heuer noch beendet, führte er weiter aus. Dringend erneuert werden müsse laut Gutachten auch die WM28 zwischen Haunshofen und Bernried, der Ringschluss um Tannenberg und die WM20 von Bernbeuren in Richtung Westen.

„Das sind die Sachen, die zuerst gemacht werden müssen“, sagte Lenker. Die Untersuchung solle die Grundlage für die Entscheidungsfindung sein, welche Straßen saniert werden sollen. Landrätin Andrea Jochner-Weiß bezeichnete die Untersuchung als „sehr hilfreich“.

Vier Millionen Euro pro Jahr für Unterhalt

Rund vier Millionen Euro stecke der Landkreis Jahr für Jahr in die Unterhaltung der Kreisstraßen, für die er zuständig ist, erklärte sie. „Wir gehen da mit Augenmaß vor, brauchen keine Autobahnen, sondern gut befahrbare Kreisstraßen“, sagte sie weiter.

Markus Bader (SPD/Rottenbuch) forderte den Landkreis auf, nicht an der falschen Stelle zu sparen. Vergangenes Jahr beim Betriebsausflug der Gemeinde Rottenbuch sei der Bus auf der WM24 bei Schönberg steckengeblieben, weil ihm ein Lkw entgegenkam, berichtete er. Das sei ein ganz schönes Gezirkel auf der viel zu engen Straße gewesen, bis die beiden großen Fahrzeuge aneinander vorbeikamen. „Ja, wir brauchen Radwege“, sagte Bader. Aber bei der Debatte darüber dürfe man nicht aus den Augen verlieren, dass „wir dennoch vernüftige Straßenbreiten brauchen – auch für den ÖPNV“.

Nächste Befahrung in Auftrag gegeben

Anschließend musste der Landkreis entscheiden, ob bei der nächsten Befahrung wieder die Kreisstraßen mit untersucht werden sollen. Für Bundes- und Staatsstraßen ist das ohnehin alle vier Jahre vorgeschrieben, der Freistaat bietet den Landkreisen an, auch ihre Straßen auf ihre Kosten mit untersuchen zu lassen, was unterm Strich billiger für alle ist.

Kreiskämmerer Norbert Merk sprach sich vehement dafür aus. Man brauche eine neutrale Untersuchung, um faktenbasierte Entscheidungen treffen zu können. Ansonsten könnte das schwierig werden, weil viele Bürgermeister im Kreistag sitzen und „jeder natürlich seine Straßen als die wichtigsten und dringend reparaturbedürftigsten erachtet“. Dem schlossen sich die Mitglieder des Kreisausschusses an und sprachen sich dafür aus, dass auch bei der nächsten Befahrung wieder die Kreisstraßen ganz genau unter die Lupe genommen werden sollen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.