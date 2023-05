„Schluss mit den Luftschlössern“: Kreistag Weilheim-Schongau genehmigt Haushalt nach erbitterter Debatte

Von: Sebastian Tauchnitz

Der Kreistag hat sich mit dem Haushalt beschäftigt. (Archivbild) © Ralf Ruder

Der Kreistag hat mehrheitlich den Haushalt des Landkreises Weilheim-Schongau für das laufende Jahr beschlossen. Vorangegangen war eine erneut erbitterte Debatte.

Landkreis – Der Haushalt 2023 sei „im groben Rahmen in Ordnung“, sagte Landrätin Andrea Jochner-Weiß zu Beginn der Haushaltsdebatte im Kreistag. Die eigentliche Herausforderung warte im kommenden Jahr. „Dann sind wir nicht mehr in der Lage, dringend nötige Investitionen in Schulen und die energetische Sanierung der Gebäude zu finanzieren“, so Jochner-Weiß. Auch deswegen habe man den Prüfauftrag des Kreistags, die derzeit 15 Dienstgebäude des Landratsamtes in zwei Gebäuden – jeweils eines in Weilheim und in Schongau – zusammenzufassen, „auf Eis gelegt. Das ist nicht finanzierbar“.

Die Landrätin verwies darauf, dass heuer wahrscheinlich ein Nachtragshaushalt nötig werde. Weder der Landkreis noch die Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH hätten den neuen Tarifabschluss im öffentlichen Dienst komplett eingeplant.

Krankenhaus: „Kaum Hoffnung, dass die eingeplanten zwölf Millionen Euro Defizitausgleich ausreichen“

Apropos Krankenhaus: „Ich mache mir kaum Hoffnung, dass die eingeplanten zwölf Millionen Euro Defizitausgleich für die GmbH heuer ausreichen werden“, so Jochner-Weiß. Die Verantwortung dafür liege aber weder bei der Geschäftsführung, noch beim Aufsichtsrat: „Deutschlandweit machen die Krankenhäuser momentan 760 Millionen Euro Verlust – pro Monat!“, so die Landrätin. Die GmbH liege da „im Mittel des bayerischen Defizits“ und „es führt kein Weg dran vorbei, die Verluste auszugleichen. Sonst stehen wir in Zukunft ohne adäquate medizinische Versorgung da.“ Sie forderte ein „Ende des Kirchturmdenkens in der Krankenhaus-Debatte. Aus Weilheim machen wir ein Schwerpunkthaus, für Schongau werden wir eine Lösung finden“, so Jochner-Weiß.

Für die Landrätin sei die Lage derzeit „persönlich über die Maßen fordernd“, so Kreiskämmerer Norbert Merk. Es helfe nichts, der Landkreis sei „finanzwirtschaftlich an der Zäsur angekommen“. Ohne strikte Sparbemühungen sei das Ziel, nächstes Jahr die Kreisumlage nicht zu erhöhen „nicht zu erreichen“. Die Bundes- und Landespolitik sei da nicht hilfreich. „Ungebremste Migration ohne angemessenen finanziellen Ausgleich für die Landkreise, deutsche Regulierungswut, die auf missionarischen Eifer trifft“, das sei eine im höchsten Maß besorgniserregende Lage, so Merk.

Er begrüßte, genau wie die Landrätin, die Gründung des Arbeitskreises Haushaltskonsolidierung durch den Kreistag. Und gab auch gleich den Arbeitsauftrag aus: „Wenn wir 2024 bei 54 Prozent Kreisumlage bleiben wollen, damit uns die Gemeinden nicht krachen gehen, müssen fünf bis acht Millionen Euro aus dem Kreishaushalt gestrichen werden.“

Vorschläge zum Geldsparen und Debatte übers Krankenhaus

Michael Marksteiner (Freie Wähler/Weilheim) hatte zwei konkrete Vorschläge parat. Zum einen sollte es keinerlei Sonderanschaffungen mehr für die Krankenhaus GmbH geben – er bezog sich dabei auf den Hybrid-OP, der zum Jahreswechsel für eine Million Euro gekauft worden war. Zudem soll der Landkreis auf Neueinstellungen verzichten und das Homeoffice für seine Mitarbeiter stärken – so müssten weniger Büros angemietet und beheizt werden.

Markus Kunzendorf (ÖDP/Oberhausen) forderte: „Schluss mit grünen und schwarzen Luftschlössern wie dem Bau eines Zentralkrankenhauses.“ Kreiskämmerer Merk solle in Zukunft an den Aufsichtsratssitzungen der Krankenhaus GmbH teilnehmen, deren Zuschuss gedeckelt werden, egal, welche Konsequenzen dann drohen würden.

Josef Taffertshofer (BfL/Wildsteig) konnte nicht fassen, „dass wir wieder Herrn Lippmann (Geschäftsführer der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH, Anm. d. Red.) Millionen anvertrauen. Das ist verlorenes Geld. Ich habe jegliches Vertrauen in ihn und seine Arbeit verloren.“

Katharina von Platen (Grüne/Penzberg) klagte: „Als Penzbergerin kann ich den Kreishaushalt zu Hause keinem mehr verkaufen.“ Sie verstehe, dass die Schongauer wütend seien. Aber die nötigen Reformen in der Krankenhaus-Politik „sind in den vergangenen zehn Jahren durch die CSU auf Landes- und Landkreisebene verschlafen worden“. Man habe eine Vielzahl anderer Aufgaben zu erledigen, „da können wir uns den Weiterbetrieb zweier Krankenhäuser im Landkreis einfach nicht mehr leisten“.

Falsch, dass nur Krankenhaus GmbH an den Pranger gestellt werde

Armin Jabs (BfP/Penzberg) sah keinerlei Bemühungen bei der Krankenhaus GmbH, das Minus zu reduzieren: „Da gibt es immer noch Qualitätsstandards auf Champions-League-Niveau. Und das bei einem Budget, das kaum für die Regionalliga reicht.“ Und deswegen „stehen die Kinder in Penzberg irgendwann vor dem Gymnasium auf der Straße, weil kein Platz mehr ist“. Er kritisierte, dass der Landkreis schon wieder zusätzliche Stellen schaffe, um Aufgaben zu erledigen, die die Bundesregierung beschlossen habe, aber nicht die Kosten übernehmen wolle – beispielsweise beim Wohngeld. „Dann hätte man ein Zeichen setzen können und sagen: Wenn ihr nicht mehr Personal finanziert, dauert die Bearbeitung halt länger.“

Markus Bader (SPD/Rottenbuch) meinte, von der einen Million Euro, die Rottenbuch an Kreisumlage zahlt, „fließen 90 Prozent direkt in die Sozialausgaben. Da sieht man, wie klein die Spielräume wirklich sind.“ Dass jetzt nur die Krankenhaus GmbH an den Pranger gestellt werde, sei falsch: „Ich sehe bei der Entwicklung der Krankenhaus GmbH keine großen Fehlentscheidungen in der Vergangenheit.“

Rüdiger Imgart (AfD/Weilheim) kritisierte „Dutzende Neueinstellungen beim Landratsamt“ und die Vertragsverlängerung mit Krankenhaus- Geschäftsführer Lippmann ohne Wissen des Kreistags: „Er hat rechtlich und persönlich die Misere zu verantworten, in der wir stecken. Aber das passiert nicht.“ Am Ende stimmten 15 Kreisräte gegen den Haushalt 2023.

