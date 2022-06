„Küchenschlacht: Ein Weilheimer war dabei — und servierte seine Leibspeise Fischpflanzerl mit Spargelsalat

Von: Andreas Mayr

Maximilian Maier in Aktion bei der ZDF-Küchenschlacht – der Weilheimer ist derzeit täglich um 14.15 Uhr zu sehen. Zum Auftakt am Montag setzte er auf Fischpflanzerl, Spargelsalat und einer Limetten-Hollandaise und erhielt dafür von Johann Lafer Lob, aber auch Kritik. © Screemshot ZDF

Täglich um 14.15 Uhr ist derzeit der Weilheimer Maximilian Maier im Fernsehen zu bewundern: Der 33-Jährige hat an einer ZDF-Kochshow teilgenommen, in der er fünf Konkurrenten gegenübersteht.

Weilheim – Bevor das Fischpflanzerl vor Johann Lafer landete, musste es die familiäre Jury überzogen. Maximilian Maier servierte sein Leibgericht den eigenen Eltern und den Schwiegereltern. Erst als die befanden, dass das auch wirklich schmeckt, zog der Weilheimer aus in die Küchenschlacht.

„Küchenschlacht“: Ob es der Weilheimer wohl ins Finale geschafft hat?

So heißt das Kochformat des ZDF, ausgestrahlt nachmittags um 14.15 Uhr. Sechs Hobbyköche treten im Kulinarikduell gegeneinander an, bekannte Köche bewerten. Am Ende der Woche bleiben zwei übrig. Ob’s Maximilian Maier ins Finale (wird diesen Freitag ausgestrahlt) schafft, darf er natürlich nicht verraten. So steht es im Vertrag, den er unterschrieben hat.

Folge eins hat er sich direkt am Montag angeschaut, auch wenn das ziemlich schwierig war am Nachmittag neben der Arbeit als selbstständiger Heizungsbauer. Sein erster Eindruck: „Gut geschnitten.“

35 Minuten bleiben den Kandidaten in jeder Sendung pro Gericht. Wenig Zeit für die Gelegenheitsgourmets. Alleine schon deshalb hat Maximilian Maier in den zwei, drei Wochen vor der Aufzeichnung seine Gerichte rauf und runter gekocht.

„Küchenschlacht“: Weilheimer findet, Kindergartenkinder sollten an Herd und Pfanne herangeführt werden

Im Studio in Hamburg hatte er so manches Hindernis zu umschiffen. Auf einem Elektroherd hat er noch nicht gekocht. Zuhause setzt er auf Induktion, bei seinen Eltern gab’s Gas. Dort hat er mit 15 Jahren seine ersten Küchen-Experimente gestartet. In der Schule belegte er Kochen im Wahlfach, so lange das ging. Der 33-Jährige findet: „Kochen sollte jeder können.“ Bereits im Kindergarten könne man Kinder an Herd und Pfanne heranführen. „Es müssen ja nicht die schwierigsten Kompositionen sein.“

Fischpflanzerl bereitete Maximilian Maier zu. © Maximilian Maier

Mit ganz wenigen Ausnahmen (ab und an eine Tiefkühlpizza) kocht Maier täglich für seine Frau und sich. Keine Standard-Palette, das muss man herausstellen. Es kommt schon einmal vor, dass er Weißwürste paniert. Tabus habe es von Anfang keine gegeben. „Ich probiere mich aus, interpretiere Sachen neu“, sagt der Weilheimer.

„Küchenschlacht“: „Wenn ich gewusst hätte, dass die mich so schnell nehmen, hätte ich nicht mitgemacht“

So gesehen, eignet er sich hervorragend für die Kochshow im Zweiten. Seine Frau zieht ihn ja schon länger mit einer Bewerbung auf. „Die melden sich eh nicht“, dachte Maier, als sie tatsächlich ernst machte und mit ihm die Bewerbung ausfüllte. „Wenn ich gewusst hätte, dass sie mich so schnell nehmen, hätte ich nicht mitgemacht“, scherzt er. Längst spricht er von einer „super netten Erfahrung“. Man müsse nur wissen, worauf man sich einlässt.

Im Vorfeld forderten die Macher allerlei Papierkram an, unter anderem musste er seine Rezepte ausformulieren und mehrere Fragebögen beantworten. Dafür übernahm das ZDF Anfahrt und Hotel für die drei Produktionstage in Hamburg, zahlten eine kleine Aufwandsentschädigung. Maximilian Maier und seine Frau verlängerten den Trip um ein paar Tage.

An jedem Drehtag filmten die Macher zwei Runden. Ungewohnt war das, wie die Kameras direkt in den Topf leuchteten. Hat man zuhause nicht. „Ich habe versucht, mich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Jeder hat seinen Ablauf, den man vorher geübt hat.“ Moderator Björn Freitag half mit Tipps, etwa wie sich zerfallende Falafel retten lassen.

„Küchenschlacht“: Weilheimer bereitet saisonales Schmankerl zu

Zum Auftakt setzte Maximilian Maier auf ein saisonales Schmankerl aus Fischpflanzerl, Spargelsalat und einer Limetten-Hollandaise. „Sehr gut gemacht“, urteile Starkoch Johann Lafer. Zu bemängeln gab’s Kleinigkeiten. „Leider nicht der pure Fischgeschmack“, befand Lafer.

Noch bis Freitag laufen die Folgen mit Maier. Im Umfeld, auch bei seinen Kunden, hat er Werbung gemacht. Der Weilheimer scheut Kritik nicht. Seit 18 Jahren zaubert er nebenbei, tritt als Magier auf. „Da bist du es gewohnt, dass man bewertet und angeschaut wird“, sagt er. Gelohnt hat sich der Auftritt, egal wie die Küchenschlacht endet. Nach Jahren des Ausprobierens hat er den perfekten Nudelteig zusammengebracht. „Auf den kann ich ein Leben lang zurückgreifen.“

Die Folgen sind auch alle in der ZDF-Mediathek zu sehen: www.zdf.de/show/die-kuechenschlacht

