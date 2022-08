Kürzere Badezeiten, kälteres Wasser - die neue Saison im Hallenbad wird deutlich ungemütlicher

Von: Sebastian Tauchnitz

Das Weilheimer Hallenbad soll Mitte September wieder geöffnet werden – allerdings nur ein bisschen. © RUDER

Das mittlerweile arg betagte Hallenbad in Weilheim ist eine echte Energieschleuder. Dennoch soll es im September wieder eröffnet werden. Das Landratsamt wartet mit einer Schließung auf entsprechende Anweisungen aus Berlin und München.

Landkreis – Die Zahlen sprechen für sich: Eine Million Kilowattstunden Gas sind nötig, um Luft und Wasser im Weilheimer Hallenbad ein Jahr lang auf Temperatur zu bringen. Nur zum Vergleich: Ein durchschnittlicher Vier-Personen-Haushalt braucht etwa 15 000 Kilowattstunden, ein Einfamilienhaus in etwa 25 000.

Angesichts der erwarteten Gaspreise und des Umstands, dass ab Oktober auch noch eine Gas-Umlage erhoben wird, war im Sommer schon einmal laut darüber nachgedacht worden, ob es wirklich sinnvoll und bezahlbar wäre, das Hallenbad im September wieder zu öffnen. Die Entscheidung ist gefallen: Ab Montag, 12. September, kann in Weilheim wieder gebadet werden, wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteilt. Anfang September soll das Becken wieder ganz regulär befüllt werden. Während der Sommermonate wurden die Filteranlagen durch eine Spezialfirma gereinigt, defekte Fliesen ausgetauscht und im Bereich der alten Duschen Lagerräume für den Schwimmbadbetrieb eingebaut.

Temperatur von Luft und Beckenwasser wird heuer gesenkt

Gänzlich ignorieren kann man die Energiekrise aber auch nicht. Um zumindest einen Teil der zu erwartenden Mehrkosten abfedern zu können, soll die Luft- und Wassertemperatur abgesenkt werden. Geplant ist, dass das Sportbecken nur noch auf 25 Grad erwärmt wird, im Lehrschwimmbecken müssen in Zukunft 28 Grad reichen. Auch die Heizung für die Luft wird heruntergedreht: In der kommenden Badesaison soll die Raumtemperatur auf 29 Grad gesenkt werden, so das Landratsamt weiter auf Anfrage der Heimatzeitung.

Weitere Einsparungen beim Energieverbrauch seien kaum möglich, schreibt Erika Breu von der Pressestelle weiter: „Solange wir warmes Wasser für die Duschen anbieten, können hier keine Maßnahmen zur Energieeinsparung getroffen werden, da wir im Hinblick auf die Legionellenvorsorge eine Vorlauftemperatur von mindestens 55 Grad halten müssen.“ Das ist allerdings nicht die einzige Hiobsbotschaft, die mit dem Start der neuen Badesaison im Weilheimer Hallenbad verbunden sein wird.

Eingeschränkte Öffnungszeiten wegen fehlender Mitarbeiter

„Aufgrund fehlender personeller Kapazitäten können wir das Hallenbad leider jedoch nicht in gewohntem Umfang öffnen, sondern müssen, bis ausreichend Personal vorhanden ist, mit eingeschränkten Öffnungszeiten starten“, heißt es weiter in der Antwort auf unsere Anfrage. Damit setzt sich ein Trend fort: Fachkräfte für den Betrieb von öffentlichen Bädern sind kaum zu finden. Deswegen musste heuer auch das Peitinger Wellenfreibad geschlossen bleiben.

Im Weilheimer Hallenbad , das der Landkreis gemeinsam mit der Stadt betreibt, sollen vor allem Schul- und Vereinsschwimmen sowie der Kursbetrieb ohne Einschränkungen abgesichert werden. Für die Öffentlichkeit soll das Hallenbad allerdings nach derzeitigem Stand der Planungen nur noch freitags von 15 bis 21 Uhr, samstags von 13 bis 18 Uhr und sonntags von 8 bis 12 sowie 13 bis 18 Uhr geöffnet werden. Sobald genügend Personal bereit steht, werde man allerdings wieder die ursprünglichen Öffnungszeiten anbieten.

Ein Restrisiko bleibt, dass ganz zugesperrt werden muss

Dennoch – ein Restrisiko bleibt. Bislang halten sich Bund und Freistaat mit konkreten Anweisungen, wie mit öffentlichen Energiefressern wie dem Weilheimer Hallenbad oder Eishockeystadien umzugehen ist, noch zurück. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass die Regierungen mit Blick auf die Versorgungssicherheit von Privathaushalten und Industriebetrieben dem Weilheimer Hallenbad doch noch den Gashahn zudreht. „Derzeit beobachten wir noch, welche zentralen Vorgaben das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz oder die Staatsregierung hier erlassen wird“, heißt es weiter in der Stellungnahme des Landratsamtes. Momentan ist noch nichts bekannt.

