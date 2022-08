Kulturelle Grundversorgung für Weilheim ist gesichert

„Brotzeit & Spiele“ von Wolfgang Ramadan startet mit seinem Herbstprogramm in Weilheim. © Archiv

Auch in Weilheim startet Wolfgang Ramadan nach der Corona-Pandemie wieder mit seinem „Brotzeit & Spiele“-Abonnement. Vier Veranstaltungen sind im Herbst geplant.

Weilheim – Kultur und Kabarett gehören einfach ins Weilheimer Stadttheater. Jetzt ist es wieder so weit: Wolfgang Ramadan präsentiert seinen Veranstaltungskalender für den diesjährigen Herbst, der den gewohnten Spagat zwischen aufstrebenden Künstlern und bereits etablierten Bühnenprofis schafft.

Menschen brauchen was zum Lachen

Das Frühjahr hatte Ramadan bewusst noch abgewartet. Die Coronazahlen waren ihm zu unsicher. Dass viele seiner Kollegen ihre Veranstaltungen absagen mussten, gibt ihm rückblickend Recht. Die Menschen bräuchten jetzt aber wieder etwas zu lachen, sagt der Kabarett-Veranstalter.

Seit nunmehr 13 Jahren sorgt er für die „kulturelle Grundversorgung“ der Kreisstadt und hofft, das Publikum auch in Zukunft für seine Veranstaltungen gewinnen zu können. Ausschlaggebender Faktor sind, wie überall, die finanziellen Mittel. Dadurch, dass Ramadan keine öffentlichen Gelder erhält, ist sein Geschäft mit einem nicht unerheblichen Risiko verbunden. Mit seinem Programm will er auch Menschen, die heute auf die Bequemlichkeit von modernen Streaming-Diensten setzen, für das Theater zurückgewinnen.

Karten sind bereits erhältlich

Den Anfang des Kabarett-Quartetts macht Franziska Wanninger mit „Für mich solls rote Rosen hageln“ (23. September). In ihrer „launigen Hommage an die Leichtigkeit“ ist sie „immer auf der Suche nach dem schönen Leben“. Denn ihrer Meinung nach haben das „schon viel Blödere geschafft.“ Am 8. Oktober berichtet Mathias Kellner in „Ernsthaft?!“ singend aus der kurios-lustigen Welt der bayerischen Provinz. Wobei er die Grenzen zwischen Musik und Kabarett gewohnt regelmäßig verschwimmen lässt.

Erstes Bühnenprogramm von Teresa Rizos

Der selbsternannte „Staatskabarettist auf Lebenszeit“, Han’s Klaffl gibt sich am 20. November die Ehre und klärt die Zuschauerschaft in „Nachschlag – Eh ich es vergesse...“ über das Verhältnis von Lehrern, Eltern und Schülern auf und geht den gängigen Klischees über die Zukunft der Pädagogen auf den Grund.

Die letzte Vorstellung des diesjährigen Herbstprogrammes gibt am 3. Dezember Teresa Rizos. Die ehemalige „Dahoam is Dahoam-Schauspielerin präsentiert dem Publikum dabei ihr erstes Bühnenprogramm mit dem Titel „Selten schön“ und erzählt als Alter Ego Franzi Riedinger von ihrem Leben in der weißblauen Welt, „in der scheinbar alles in Ordnung ist“.

Karten für die Aufführungen sind bereits erhältlich und im Internet unter der Adresse www.kartenengl.de zu finden.

Florian Zerhoch