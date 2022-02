Kunst oder Krempel? Weilheims Museumschef bietet ganz besonderen Service an

Zwanglos und kostenfrei

Das Stadtmuseum lädt jeden Dienstag zur Museumssprechstunde mit Direktor Tobias Güthner. Dabei kann man auch untersuchen lassen, ob das Familienerbstück zur Kategorie „Kunst“ oder doch eher „Krempel“ gehört.

Weilheim – Wer zuhause auf dem Dachboden oder im Keller Bilder, Fotos oder Dokumente entdeckt, von denen er nicht weiß, ob es sich nun um Kunst oder um Krempel handelt, der hat ab sofort eine Anlaufstelle direkt in der Stadt. Jeden Dienstag von 11 bis 13 Uhr sitzt Tobias Güthner, der Leiter des Stadtmuseums, in der ehemaligen Buchhandlung in der Pöltnerstraße 1 und wartet auf Besucher.

Die zentral gelegenen Räume mit den großen, einladenden Schaufenstern zur Straße hin werden wie berichtet derzeit als Zwischennutzung vom Kunstforum, dem Lichtkunst-Verein und eben auch dem Museum bespielt.

„Es war schon bisher so, dass ich gelegentlich im Stadtmuseum aufgesucht wurde, um alte Gegenstände zu bewerten und einzuschätzen“, erzählt Güthner. „Da für eine solche Beratung offenbar Bedarf besteht, wollen wir mit dieser Museumssprechstunde ein Angebot an diejenigen machen, die den Weg ins Museum nicht unaufgefordert antreten würden.“

Preise nennt er keine, gibt aber Tipps, ob sich Auktion lohnen würde

So kann nun jeder am Dienstag unangemeldet vorbeischauen, seien es Einzelpersonen oder kleinere Gruppen. Wem dieser Zeitpunkt nicht passt, der kann zudem jederzeit telefonisch oder per E-Mail einen persönlichen Termin vereinbaren.

Willkommen sind alle Gegenstände, die mit Kunst oder Geschichte zu tun haben. „Wenn mir dazu etwas einfällt, werde ich das gerne weitergeben“, erklärt Güthner. Eine Preisauskunft ist von ihm aber nicht zu erwarten. „Die Preise ergeben sich durch das aktuelle Marktgeschehen. Darin bin ich nicht involviert“, stellt der Museumsleiter klar. Die Qualität eines Objektes und ob es sich lohnen könnte, es an ein Auktionshaus zu geben, vermag Güthner natürlich schon einzuschätzen. Und für alle, die einfach mehr über die Geschichte eines in Ehren gehaltenen Erbstückes wissen wollen, ist er sowieso der richtige Ansprechpartner.

Darüber hinaus möchte Güthner mit den Weilheimer Bürgern aber auch in einen Dialog darüber eintreten, wie die Umgestaltung des Museums vor sich gehen soll. Wo er die Besucher empfängt, hat er die Pläne der Architekten an die Wand gehängt. Doch nicht nur zur Ausgestaltung der Räumlichkeiten kann man sich hier äußern.

Ideen für die Umgestaltung des Museums gesucht

„Wer bisher inhaltlich etwas vermisst hat in den Ausstellungen oder Ideen hat, wie Brücken zwischen den Exponaten und den Besuchern noch besser geschlagen werden können, kann uns gerne Anregungen geben“, erklärt Güthner.

Ebenso eingeladen ist, wer eine besondere Geschichte über Weilheim zu erzählen weiß. „Solche Erinnerungen kann man bisher schon auf unserer Website hinterlassen. Doch sicher gibt es Menschen, die mir das lieber im direkten Gespräch erzählen wollen“, vermutet Güthner.

Er ist jedenfalls offen für alles, was an ihn herangetragen wird. Zuletzt möchte der Museumsleiter auch noch betonen, dass die Anregungen der Besucher auf jeden Fall in die weitere Planung einfließen werden: „Da ist noch nichts endgültig beschlossen. Wer mag, kann sich also gerne einbringen.“

