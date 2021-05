Kuriose Aktion: Flugblätter zu altem Strafverfahren verteilt - Polizei ermittelt

In mehreren Gärten landeten die Flyer. Die Polizei ermittelt jetzt.

Bei Beschuldigtem kam es offenbar zu einer Verwechslung

von Franziska Florian schließen

Mehrere Flugblätter wurden in Weilheims Gärten verteilt. Es waren Drohungen, Beleidigungen sowie ein Auszug aus dem Bundesarchiv zu einem alten Strafverfahren darauf zu lesen. Ein Weilheimer erstattete nun Anzeige.

Weilheim – Es ist kurios, was bereits in der Nacht von Freitag, 14. Mai, auf Samstag im Weilheimer Osten passiert ist. Dort wurden in mehreren Gärten der Bewohner Flugblätter verteilt. Mit der aktuellen Corona-Pandemie hatten sie jedoch nichts zu tun, sondern mit einem Strafverfahren von vor über 60 Jahren.

Flugblätter in mehreren Gärten: Es handelt sich um ein Strafverfahren von vor 60 Jahren

Wie die Polizeiinspektion Weilheim mitteilte, waren auf den Zetteln ein Auszug aus dem Bundesarchiv von einem längst vergangenen Strafverfahren sowie Beleidigungen und Drohungen zu lesen. Um welches Strafverfahren es sich dabei genau handelte, konnte die Polizei nicht sagen. Denn damals habe es oft andere Bezeichnungen für Delikte gegeben. Auch welche Drohungen und Beleidigungen auf den Flugblättern stehen, konnte die Polizei nicht beantworten. „Das wäre Akteneinsicht in ein laufendes Strafverfahren“, so der Beamte auf Nachfrage der Heimatzeitung.

Bei Flyer-Aktion zu Strafverfahren lag offensichtlich eine Verwechslung vor

Denn der Betroffene, ein 68-Jähriger aus Weilheim, dem die Flugblätter offenbar galten, erstattete Anzeige gegen den unbekannten Verteiler. Bei den Ermittlungen der Beamten stellte sich daraufhin nämlich heraus, dass der Mann mit dem Strafverfahren, das bereits vor mehreren Jahrzehnten erledigt wurde, rein gar nichts zu tun oder gar einen Bezug dazu hatte. Offenbar kam es beim Ersteller der Flugblätter zu einer Verwechslung. Denn der 68-jährige Weilheimer und der Beschuldigte des Strafverfahrens von damals haben den gleichen Namen, so die Weilheimer Polizei. Sie ermittelt nun wegen Nötigung und Beleidigung. Die Zettel wurden zur spurentechnischen Untersuchung sichergestellt.