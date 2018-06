Kuriose Schilder: Krähengegner werden kreativ

Es ist ein großes Thema in Weilheim: Die vielen Krähen und der Schmutz, den sie hinterlassen. Unbekannte haben sich nun etwas einfallen lassen.

Weilheim – So manchem Weilheimer dürften die beiden Schilder vor einer Holzbank am Oberen Graben und vor dem Parkplatz am Rosengarten wohl bereits ein Schmunzeln entlockt haben: „Die Bank für Krähenschützer“ und „Parkplatz nur für Krähenfreunde“ steht auf den Papp-Plakaten in bunten, handgeschriebenen Lettern.

Während diese Botschaften Auswärtigen kryptisch erscheinen mögen, treffen sie bei vielen Einheimischen einen Nerv – denn das Gebiet ist von Krähenkolonien besiedelt, die sich nicht nur durch lautes Gekrächze, sondern vor allem durch die Verschmutzung der Gehwege, Bänke und dort abgestellten Autos bemerkbar machen.

+ Nur für Krähenfreunde: Dieses Schild beim Oberen Graben sorgt bei vielen Weilheimern für Schmunzeln. © Nutzinger

Dass anonyme „Krähengegner“ nun auf diese süffisante Weise auf das Vogel-Problem aufmerksam machen, ist auch Andreas Wunder, Leiter des Weilheimer Ordnungsamtes, nicht entgangen. Die Aktion brachte auch ihn zum Schmunzeln. „Diese Schilder sind von Privatleuten aufgestellt worden – wer genau dafür verantwortlich ist, wissen wir nicht“, sagt er.

Laut Wunder könnte es auch sein, dass die Plakate in der Freinacht angebracht wurden. Fest stehe, dass das Ordnungsamt sie in nächster Zeit entfernen lassen werde. Beim Ordnungsamt würden immer wieder Beschwerden von Anwohnern und Autofahrern eingehen. Doch der Stadt seien die Hände gebunden, da die Saatkrähen, die hoch oben in den Bäumen nisten, unter Naturschutz stehen. „Solange die Gesetze nicht geändert werden, können wir nichts unternehmen“, erklärt der Amtsleiter.

Auch Matthias Luy, Leiter der Geschäftsstelle des Landesvogelschutzbundes (LBV) Oberbayern, weiß, dass es in einigen Gebieten des Freistaats immer wieder Probleme mit den schwarzen Vögeln gibt: „In vielen Teilen Bayerns wurde die Saatkrähe in der Vergangenheit nahezu ausgerottet. Aber in bestimmten Regionen werden die Vögel zum Ärgernis – gerade, wenn sie in Siedlungen brüten.“ Um Maßnahmen gegen die Krähen zu ergreifen, sei eine Ausnahmegenehmigung der Regierung von Oberbayern erforderlich. „Dann kann zum Beispiel versucht werden, die tragenden Äste für den Nestbau zu entfernen – doch auch wenn die Vögel ihre Brutplätze aufgeben, besteht immer die Gefahr, dass sich Splitterkolonien bilden, die dann im Umkreis nisten“, erklärt Luy.