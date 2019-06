„Kurztunnel“ für Weilheim: Verfechter kritisiert Absage des Staatlichen Bauamts 

Ein „Kurztunnel“ unter der B 2 wird vom Staatlichen Bauamt nicht weiter als Variante für eine Weilheimer Entlastungsstraße verfolgt. Verfechter Gerd Berchtold kritisiert die Behörde dafür.

Weilheim – Gerd Berchtold will nicht aufgeben. Der Ingenieur kämpft weiter für einen „Kurztunnel“ unter der B 2 als eine mögliche Verkehrsentlastung für Weilheim. Wie berichtet, hatte das Staatliche Bauamt der Idee erst vergangene Woche erneut eine Absage erteilt. Der „Kurztunnel“ kann nicht „in die Auswahl der sich aufdrängenden Varianten“ aufgenommen werden“, teilte Amtsleiter Uwe Fritsch der Stadt per E-Mail mit. Er bezog sich auf eine Untersuchung, die sein Amt auf Bitte von Bürgermeister Markus Loth (BfW) erstellen ließ. Die Behörde begründete ihre ablehnende Haltung mit zu hohem Bauaufwand und zu geringer Entlastung. Für Ingenieur Berchtold alles keine Argumente, wie er gestern gegenüber der Heimatzeitung bekräftigte. Der Weilheimer kritisiert die behördlichen Straßenbauer: „Das Staatliche Bauamt will nicht. Sie finden immer den worst case.“

Berchtold bezeichnet die Argumentation der Behörde als „ein Horrorszenario“. Während Amtsleiter Fritsch von erheblichen Platzbedarf für eine mehr als 1,1 Kilometer lange vierspurigen Schnellstraße für die Tunnelzufahrten und Fahrbahnverflechtungen spricht, hält Berchtold dagegen: Das Staatliche Bauamt nehme eine viel zu große Länge der Rampen an, bei entsprechender Temporeduzierung der Verkehrsteilnehmer seien deutlich kürzere Trassen nötig. Zudem läge ein nördliches Tunnelloch nach der Kaltenmoserstraße praktischerweise an einer Senke – was ebenfalls weniger Rampenlänge erfordere.

Dass die B 2 während der Bauphase komplett gesperrt werden muss, sieht Berchtold ebenfalls nicht. Dies wäre laut Staatlichem Bauamt der Fall, was zu Umleitungen über schmale Wohnstraßen und Belastungen der Anwohner führen würde. „Das ist nicht nötig“, sagt „Kurztunnel“-Verfechter Berchtold. „Das ist eine Wanderbaustelle.“ Dank der Deckelbauweise der Unterführung könne in Abschnitten gearbeitet werden. Ist einer fertig, ziehe die Baustelle einfach weiter – die unterirdischen Arbeiten würden dann weitgehend ohne Störung des oberirdischen Lebens weitergehen. „Auch Umleitungen sind nur abschnittsweise nötig.“

Des Weiteren warnte Amtsleiter Fritsch die Stadt vor zu großen Auswirkungen auf die unmittelbare Nachbarschaft. Der Bau der kurzen Tunnelvariante werde „in erheblichem Maße“ private Grundstücke beiderseits der Bundesstraße berühren – „bis hin zu Eingriffen in den Gebäudebestand“. Auch dieses Argument lässt Berchtold nicht gelten. An der Amtsgerichts-Ampel sei schon jetzt genug Platz, das Nadelöhr am Rathausplatz reiche aus, und auch an der Kaltenmoserstraße sei es nicht zu eng. „Gebäude sind überhaupt nicht betroffen“, ist Berchtold überzeugt.

Der Ingenieur übt grundsätzliche Kritik an den staatlichen Straßenplaner und ihrer Trassenauswahl für das Entscheidungs- und Planverfahren. „Varianten, die von der Bevölkerung akzeptiert werden würden, werden nicht in das Spiel gebracht“, klagt Berchtold – und nennt als Beispiel eine „billige Einhausung“ einer Osttangente. Der Weilheimer will die Absage an seine Idee nicht hinnehmen. Berchtold überlegt, ein eigenes Gutachten vorzulegen. Selbst in Auftrag gegeben oder vielleicht finanziert über ein Crowdfunding („Damit würde man die Bürger einbinden“). Auch denkt er gerade darüber nach, sich künftig selbst politisch zu engagieren.

Ganz vom Tisch ist der „Kurztunnel“ allerdings nicht. Dies hat das Staatliche Bauamt bereits klar gemacht und auf die politische Beschlusshoheit der Kommune verweisen. Beim jüngsten „Infomarkt“ wurde dies nochmals bestätigt: „Wenn es ausdrücklicher Wunsch der Stadt ist, dann werden wir den Kurztunnel untersuchen“, erklärte Abteilungsleiter Andreas Lenker in der Stadthalle.